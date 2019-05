Mehltau am Apfel sollte man nicht ignorieren. Wer jetzt befallene Triebspitzen an seinem Baum hat, sollte sie abschneiden. Treten regelmäßig größere Probleme mit dem Erreger auf, empfiehlt es sich, gegen den Pilz Spritzmittel einzusetzen. Das empfiehlt Christian Kröling, Obstbauexperte am Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.