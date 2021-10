Von George Bährs Wohnhaus in Dresden blieb nur ein Foto

Dresden

Keine Ahnung, wie der Dresdner Oberhofmarschall Freiherr Joseph Friedrich von Racknitz zu dem in Teilen durchaus despektierlichen Urteil kam, aber Fakt ist, dass er 1796 notierte: „Es befinden sich ... daselbst nur wenige öffentliche Gebäude, die durch ar­chitektonische Vorzüge die Aufmerksamkeit der Kenner anregen. Dagegen haben die Bürgerhäuser einen gefälligen und reinlichen Charakter, der zugleich, wenn auch nicht Reichtum, doch einen Wohlstand ankündigt, welcher auf jeden Fremden beim ersten Anblick einen angenehmen Eindruck macht und wodurch Dresden zu einer der vorzüglichsten Städte Deutschlands wird.“

Von der Herrlichkeit ist nichts geblieben

Einer, der sich ums Dresdner Stadtbild verdient machte, war, und das jetzt nicht nur, weil er Mit- und Nachwelt die Frauenkirche oder auch die Kirche in Loschwitz „schenkte“, George Bähr, der bekanntlich 1705 zum Ratszimmermeister berufen wurde. Er wohnte ab 1711 in einem Haus, das bis zum Abbruch des Gebäudes 1911 in der Seegasse, Ecke An der Mauer stand.

Der Name der Seegasse findet sich bereits in der frühesten Zeit überlieferter Dresdner Straßennamen, 1324 in der Form Seegassin, 1396 dann als Segasse und 1404 als Sehegasse. Die Gasse An der Mauer befindet sich heute zwischen der Pfarrgasse und der Seestraße. Sie entstand bei dem in den Jahren 1546 bis 1551 ausgeführten Neubau der Festungswerke und hieß anno 1554 An der Mawer, 1584 vereinzelt auch Stadtmauergasse, weil sie von der Schulgasse bis an die Große Brüdergasse an der neuen Stadtmauer entlang führte.

Als Bähr sein „Eigenheim“ kaufte, erwarb er gleichzeitig auch das Bürgerrecht in Dresden. Nun gibt es an einem Haus bekanntlich (fast) immer etwas zu tun, das war auch hier der Fall. Bähr führte größere Umbauten aus und er „hübschte“ das Haus nicht zuletzt mit allerlei Putz- und Zierarchitektur auf. Von der ganzen, für das Auge ungemein gefälligen Herrlichkeit, ist nichts geblieben – wie gesagt, das Haus wurde bereits 1911 abgebrochen. Zeugnis legt nur noch ein Foto ab, von dem das Museum in Lauen­stein in seiner Dauerausstellung über das Leben und Wirken Bährs eine Reproduktion zeigt.

Von Christian Ruf