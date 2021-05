Von Dresden direkt an die Ostsee: Deutsche Bahn bietet im Sommer Fahrten nach Binz an

Dresden

Von Dresden direkt an die Ostsee: Die Deutsche Bahn (DB) bietet in ihrem Sommerfahrplan 2021 erstmals eine Direktverbindung von der sächsischen Landeshauptstadt auf die Insel Rügen an. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Vom 3. Juli bis zum 5. September fahren IC-Züge demnach ab Dresden-Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Berlin, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Züssow, Greifswald, Stralsund und Bergen bis zum Ostseebad Binz.

Los geht es an Samstagen und Sonntagen um 9.42 Uhr. In gut vier Stunden erreichen die Fahrgäste Züssow, mit direktem Anschluss an die Usedomer Bäderbahn. In weniger als fünf Stunden sind Ostsee-Freunde in Stralsund und nur 60 Minuten später in Binz. Buchbar sind die neuen Verbindungen ab dem 13. Mai 2021.

Urlaub im eigenen Land hoch im Kurs

Attraktiv ist die neue Verbindung nach Angaben der Deutschen Bahn auch für die Fahrt zum nördlich von Berlin gelegenen Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Halt Eberswalde, Angermünde) sowie in die Naturparks Uckermärkische Seen (Prenzlau) und zur Flusslandschaft Peenetal (Anklam).

„Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Dabei wird auch der Urlaub im eigenen Land wieder hoch im Kurs stehen. Darauf bereiten wir uns vor und bringen in diesem Sommer mehr als 330 ICE-Züge auf die Schiene, so viele wie nie zuvor“, erklärt DB-Fernverkehrschef Michael Peterson. So wird es vom 3. Juli bis zum 11. September 2021 zudem erstmals eine Direktverbindung von Berlin nach Lindau-Reutin und Bregenz geben.

Die ICE-Züge verkehren immer samstags morgens ab Berlin, mit Zwischenhalten in Halle (Saale), Erfurt und Augsburg. Dort wird der Zug geteilt: Ein Zugteil fährt weiter nach Tirol, der andere Zugteil an den Bodensee und nach Vorarlberg.Weiterhin gelten die Maskenpflicht und die bekannten Sicherheits- und Abstandsregeln.

Bereits seit Dezember 2019 gibt es für Dresdner eine Verbindung ans Meer. Ein Intercity verbindet die Landeshauptstadt mit Rostock.

Von DNN