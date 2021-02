„Vom Schmatzen der Toten“: Zeitreise in die Abgründe Dresdens

Dresden

Man kann es drehen und wenden wie man will, es macht der Spezies Homo sapiens durchaus auch Spaß, wenn mit der Angst gespielt wird. „Angstlust“ nennen Psychologen das, wenn wir uns bewusst dieser gemischten Gefühlslage aus Furcht, Hoffnung und Wonne hingeben, etwa beim Gucken von Horrorfilmen.

Für solche Gefühlslagen (und bei entsprechender Veranlagung auch Amüsement) sorgt der nun im Buchhandel vorliegende Band 4 der Reihe „Dresden zum Gruseln“. Autor Mario Sempf bedachte sein Werk mit dem „leicht“ reißerischen Titel „Vom Schmatzen der Toten“ – weil auch vom Geistlichen Matthias Ranft die Rede ist, dessen 1734 veröffentlichter Traktat „Vom Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern“ ein erster Meilenstein in Sachen Vampirismus-Forschung war.

Illustriert ist das Werk mit Zeichnungen von Alexander Stroh: Mal fällt der Blick auf eine auf einem Totenschädel stehende Sanduhr (denn Sempf informiert auch über Vanitas-Symbole und barocke Zeichensprache), mal hat Stroh jene Sphinx gezeichnet, die zusammen mit einem zweiten Exemplar einst den Tempel zur Freimaurerloge „Zu den drei weißen Adlern“ bewachte und erst 2014 im früheren Herzogin Garten ausgegraben wurde.

Vermittelt wird explizit, was sich jenseits von Sachsens Glanz tat

Einmal mehr hat Mario Sempf, der 1969 in Dresden geboren wurde und auf unterschiedlichste Weise seine Brötchen verdient, etwa indem er zumindest in coronafreien Zeiten als Ritter Jonas Daniel (seines Zeichens einst Leibwächter unter den Dohnaer Burggrafen) verkleidet Touristen durch Elbflorenz führt, diverse mehr oder minder schauerliche Details rund ums gern verdrängte, aber nun mal unausweichliche Thema Tod ausgegraben. Manches in dieser „ungewöhnlichen Zeitreise in die Abgründe der Stadt Dresden“ ist erwartungsgemäß makaber und traurig, anderes aber nicht nur kurios, sondern regelrecht (unfreiwillig, aber doch) komisch.

Verhandelt werden nicht Märchen oder Sagen, sondern belegte Tatsachen. Im Fokus stehen insbesondere Friedhöfe. Er sei kein „Friedhofsmensch“, findet es aber spannend, zu vermitteln, „dass der Barock auch noch eine ganz andere Seite hatte, als das Schillernde-Opulente, das man mit ihm in erster Linie verbindet. Im Vorwort zu den 33 Episoden weit jenseits von Sachsens Glanz hält Sempf u.a. fest, dass Gevatter Tod zu barocken Zeiten in Dresden allgegenwärtig war und viele Gesichter hatte. Eine wichtige Quelle, die er im Zuge seiner Recherchen nutzte, war die 2017 im Fachbereich Geschichte der TU Dresden erschienene Arbeit „,Zur Einscharrung der Cadaver’. Das Begräbnis der Dresdner Anatomieleichen im 18. und 19. Jahrhundert“ von Christoph Laubsch.

In Kapitel 3 wird vermittelt, was ein Anatomisches Theater ist. Sempf nimmt sich damit einer Dresdner Örtlichkeit an, „zu der bis dato kaum etwas an Forschungsergebnissen vorliegt“. Dresden hatte seit dem Jahr 1748 solches „Theater“ – errichtet nach dem Vorbild einschlägiger medizinischer Anstalten in Padua und Bologna – an der Ritterstraße in der Neustadt (ungefähr da, wo heute die Markthalle ist). Angehende Ärzte und Feldschere erlernten hier auf Geheiß des Kurfürsten, wie man verwundeten Soldaten medizinische Hilfe leistet.

„Korbweiber“ transportierten Tote zum „Platz der Cadaver“

Und es wurden hier Tote seziert, was man bei aller gebotenen Wahrung der menschlichen Würde öffentlich verfolgen konnte (und wovon durchaus Gebrauch gemacht wurde). Den großen Leichenbedarf für das Collegium medico chirurgicum regelten landesherrliche Verordnungen. Wie Sempf darlegt, zählten zu den abgabepflichtigen Leichnamen „executirte oder in verurtheilten Stand verstorbener Delinquenten, die Armen aus den Lazaretten sowie derer eines Capital-Verbrechens angeschuldigter und im Gefängnis mit Tode abgegangenen Inquisiten, Selbstmördern und durch höhere Gewalt ums Leben gekommene Personen.“

Wie man erfährt, waren es die sogenannten „Korbweiber“, die den Transport der Leichen zum Collegium medico chirurgicum bewerkstelligten (außerdem brachten sie auch Fäkalien aus der Stadt). Wie die ebenfalls schlecht bezahlten „Stänkerjungen“ (so wurden die Gesellen des Abdeckers genannt) gehörten sie der untersten sozialen Schicht an, standen auf einer Ebene mit Abdeckern, Henkern, Bettelvögten, die ein ähnliches Renommee besaßen wie heute Gebrauchtwagenhändler, Versicherungsvertreter und Winkeladvokaten. Um kein Aufsehen zu erregen, erfolgten die Abtransporte der Toten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden, nicht zuletzt der massiven Geruchsbelästigung wegen....

Auch sonst stank manches zum Himmel. Um das Thema Pferdemist macht Sempf ebenso wenig einen Bogen wie um die Kaditzer Faultürme sowie all jene stillen Örtchen von anno dazumal, die sich heute mitunter als „Schatzkammern“ für Archäologen erweisen, weil in diesen Sink- und Abortgruben außer Sch... schon mal Pfeifenköpfe, Spielsachen und in einem Fall sogar ein Ehering landeten.

Zu den Menschen, die im Collegium medico chirurgicum landen konnten, gehörten auch verarmte Spielleute wie der Mitte Februar 1771 vor dem Wilsdruffer Thor unerwartet mit gerade mal 28 Jahren verstorbene Christian Ludwig Schroeder. Vermutlich war er wie kurz zuvor schon sein Vater ein Opfer der gerade grassierenden Hunger- und Seuchenperiode geworden. Vater und Sohn gerieten so, ohne dass es zuvor ein Einverständnis gegeben hätte, ins Theatro Anatomico. Ihre Leichen landeten – zerstückelt und ausgeschlachtet – auf dem „Platz der Cadaver“ beim Schwarzen Thor in unmittelbarer Nähe zur Altendresdner Festung, wo sie verscharrt wurden.

Ein Blick ins erhaltene Leichenregister offenbarte Sempf, dass zwischen 1754 und 1817 auf dem Platz der Cadaver gut 1800 Leichen „mehr schlecht als recht entsorgt“ wurden. Vor allem im Winter wurden die Toten ob des gefrorenen Bodens eher nachlässig verscharrt. Und auch wenn es regnete, konnten sich entsprechend herrenlose Hunde an Leichenteilen gütlich tun.

Jüdische Tote waren lange Restriktionen unterworfen

In den Blick nimmt Sempf nicht zuletzt auch die diversen Friedhöfe in Dresden, ob nun den alten Johannisfriedhof, der mit 3000 Gräbern hoffnungslos überbelegt war, als er 1814 geschlossen wurde, oder den Friedhof an der Frauenkirche, der laut Senf bis zu seiner Stilllegung 1724, als „Handlanger begannen, die Grabsteine vom Friedhof zu entfernen und die Schwibbögen abzubrechen...“, der wichtigste Friedhof für die Dresdner Bevölkerung war.

Juden wiederum waren jahrhundertelang gezwungen, ihre Toten mühsam nach Teplitz in Böhmen zu schaffen, denn in Sachsen war es ihnen verboten, ihre Toten zu bestatten. Erst das eindringliche Flehen des einflussreichen Juden Michael Samuel (und eine „kleine“ Summe von 1000 Talern für die insofern nicht uneigennützigen Vermittlungsdienste) bewog(en) dann Heinrich Graf von Brühl, sich der Sache anzunehmen. Er wies den Juden einen kleinen Platz am Birkenbächlein, der Prießnitz, zu. Aber es gab Restriktionen: So war es – um wenig Aufsehen zu erregen – den Juden u. a. untersagt, ihre Toten am helllichten Tag zu bestatten.

Zwei Jahre hat Sempf an dem Buch gearbeitet, einfach „weil die Recherchen besonders aufwendig gewesen waren“. Trotzdem weist es nur 48 Seiten auf – und zwar, weil die Reihe anfangs vom Verlag so konzipiert worden war. So manche Anekdote könnte länger sein, Sempf musste stark kürzen, um das Format nicht zu sprengen. Mehr übers gruselige Dresden erfährt man über Band 5 der Reihe, der in Arbeit ist. Darin will sich Sempf der „Policey“ bwz. den Anfängen des Ordnungswesens in Dresden widmen. Auf der Homepage des Alwis Verlags wird übrigens empfohlen, das Geschriebene und bildlich Inszenierte „seinen Nachkommen nicht unter 12 Jahren kundzutun“. Aber um eines klarzustellen: Sempf ist beim Schreiben fasziniert vom Aspekt „Vergänglichkeit“. Ekel- und Schockeffekte, wie sie viele skandinavische Krimis „auszeichnen“, sind eher nicht so sein Ding.

Mario Sempf: Vom Schmatzen der Toten, Band 4 der Reihe „Dresden zum Gruseln“. Alwis Verlag, 48 Seiten, 5,95 Euro

Von Christian Ruf