Vom Sarrasani-Tiger gebissen: So retteten Dresdner Mediziner den Arm von Mario D.

Dresden

Mario D., Chef einer Dresdner Fußbodenlegerfirma, hatte am Ende ein Riesenglück. „Er hätte seinen Arm verlieren können“, macht Dr. Martin Schreiber, leitender Oberarzt am Universitäts-Centrum für Orthopädie, Unfall- & plastische Chirurgie, deutlich.

Denn die Verletzungen, die Mario D. erlitten hatte, waren schwer. Nach bislang sechs Operationen und wochenlanger Behandlung durch ein interdisziplinäres Ärzteteam sieht es jetzt gut aus. „Wir gehen davon aus, dass sein Arm wieder voll funktionstüchtig wird“, sagt Martin Schreiber.

Anzeige

Leichtsinn mit schweren Folgen

Der 53-jährige Fußbodenleger Mario D. war am Sonntag, 4. Oktober, noch mal im Sommerlager des Zirkus Sarrasani gewesen. Er wollte eine Beschichtung im Küchentrakt kontrollieren, die er Tage zuvor aufgebracht hatte. Er hatte sich bereits verabschiedet, machte aber dann doch noch mal einen Abstecher zum Käfig von Tigerdame Kaya. Er kannte sie schon viele Jahre, wollte das geliebte Tier streicheln und streckte seinen Arm durch die Gitter. Da biss Kaya zu – und hielt fest.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Geistesgegenwärtig erschreckten Artisten die Tigerin, die daraufhin den Arm losließ, erinnert sich Mario D. Und dass ihm die Zirkusmitarbeiter sachkundig Erste Hilfe leisteten, den Arm mit einem Gurtband abbanden, die Wunde abdeckten und somit den Grundstein dafür legten, dass er seinen Arm nicht nur behalten hat, sondern ihn künftig – nach entsprechendem Training – wieder einsetzen kann. Das medizinische Wunder jedoch hat ein interdisziplinäres Team von Plastischen Chirurgen, Unfallchirurgen und Infektiologen des Dresdner Uniklinikums vollbracht.

Sechs Operationenbis jetzt

„Die Schlagader am Unterarm war zerbissen und ein Stück herausgerissen, der Knochen zerbissen, Nerven, Sehnen und Gefäße zerrissen“, schildert Prof. Adrian Dragu, Direktor für plastische und Handchirurgie, die Verletzungen, mit denen Mario D. in die Dresdner Uniklinik eingeliefert wurde. In einer Not-OP sorgte das Chirurgenteam zunächst dafür, dass der Unterarm und die Hand wieder mit Blut versorgt wurden, nähte Sehnen und Nerven zusammen, stabilisierte den Knochen. Fünf nachfolgende Operationen waren bislang nötig, um den Knochen zu richten und Haut zu transplantieren.

Prof. Dr. Adrian Dragu Quelle: UKD/Thomas Albrecht

Probleme bereiteten die durch den Tigerbiss eingebrachten Keime. „Der Speichel von Tieren ist hochinfektiös, da spielt es keine Rolle, ob man von der Hauskatze, einem Hund, einem Faultier oder einem Tiger gebissen wird“, erklärt Prof. Dragu. Den Infektiologen sei es schließlich gelungen, mit einer komplexen Antibiotika-Therapie die Keime in den Griff zu bekommen.

Sehr dankbar für interdisziplinäres Arbeiten der Ärzte

Mario D. ist bewusst, dass er einen „ Riesenfehler“ gemacht hat. Und er ist, wie er sagt, „sehr sehr dankbar“, dass in der Dresdner Uniklinik derart fachübergreifend zusammengearbeitet wird, ihm so geholfen werden konnte. Er habe sich stets umsorgt gefühlt, betont er immer wieder.

Eine ambulante OP muss er im Februar noch hinter sich bringen, bei der der Nagel aus dem Knochen entfernt wird. Ansonsten konzentriert sich der Handwerker jetzt darauf, seinen Arm vorsichtig und unter fachlicher Anleitung wieder zu trainieren. „ Weihnachten will ich eine leere Tasse heben können“, sagt er.

Gern würde er auch Kaya wiedersehen. „Ich würde aber nie wieder so nah rangehen“, sagt er. Mit André Sarrasani habe er über das, was passiert ist, geredet, sagt Mario D.

„Das absolute Vertrauen ist nicht mehr da“

„Es war eine Riesendummheit von ihm“, kommentiert der Zirkuschef gegenüber DNN das Geschehen. „Er hat sich und uns geschadet. Wir arbeiten schon so lange zusammen, so was hätte einfach nicht passieren dürfen“, betont André Sarrasani. Aber er sei sehr froh, dass Mario D. am Ende noch so ein Glück hatte. Und wenn er wieder fit sei, dürfe er auch wieder Fußboden verlegen.

Magier und Zirkusdirektor Andre Sarrasani mit Tiger-Dame Kaya. Quelle: Andreas Weihs/Archiv

Mit Kaya will André Sarrasani wieder arbeiten. Aber er gehe vorsichtig an die Sache ran, trainiere mehr auf Distanz und behalte sie immer im Auge. „Unser Verhältnis zu Kaya hat sich geändert. Das absolute Vertrauen ist nicht mehr da.“

Von Catrin Steinbach