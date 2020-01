Vom Sachsenbummler zum Globetrotter: Schulz Aktiv Reisen aus Dresden feiert 30-Jähriges

Dresden

Normalerweise braucht es viel Glück, mittwochs in der Dresdner Reisekneipe an der Görlitzer Straße 15 einen Platz zu ergattern. Denn dann berichten jede Woche Globetrotter von ihren Reisen. An diesem Mittwoch war die Platzwahl üppig, der Raum nicht sehr voll. Und auch der Vortrag war ein anderer, denn am Podium stand Chef Frank Schulz persönlich. Er berichtet über die vergangenen 30 Jahre und sein Reiseunternehmen „ Schulz Aktiv Reisen“.

Angefangen hat alles 1967 in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Schulz’ Eltern gingen als Entwicklungshelfer der DDR dorthin und arbeiteten als Lehrer. Frank Schulz besuchte in Mali die dritte bis fünfte Klasse.

Vom KGB ausgewiesen

Auch studieren wollte er nicht in Deutschland und verabschiedete sich für ein Arabisch-Studium nach Aserbaidschan. Der Kaukasus zog ihn in seinen Bann und wurde ihm zum Verhängnis. Als er dort mit einem westdeutschen Freund wandern ging, griff der sowjetische Geheimdienst KGB beide auf und ließ Schulz ausweisen. Denn Kontakte zu Westdeutschen waren nach KGB-Meinung für den Studenten aus der DDR verboten.

Das Bild entstand 1967 in Mali. Frank Schulz (r.) ist hier mit seiner Schwester (l.) und Freunden im Innenhof eines befreundeten Lehrers zu sehen. Quelle: privat

Schulz beendete sein Studium in Leipzig und machte sich nach der Wende selbstständig. Mit seinem Unternehmen „ Sachsenbummel“ und seinem Kleinbus bot er schon damals Touren abseits der ausgetretenen touristischen Pfade an. „Ich bin mit den Teilnehmern auch durch die unansehnliche Neustadt gefahren“, erinnert er sich.

300 Reisen im Programm

1991 bot Schulz seine erste „Fernreise“ in die Schweiz an. Der Flyer dazu war in Zeiten ohne Internet und Kopierer noch handgeschrieben. 1993 erschien der erste Katalog von „ Schulz Aktiv Reisen“ und im gleichen Jahr eröffnete der Unternehmer auch sein erstes Reisebüro auf der Görlitzer Straße. Das Ziel: aktive Erlebnisreisen in die Natur, immer mit der Nähe zu den Einheimischen.

Inzwischen gibt es neben dem Büro in Dresden noch zwei Niederlassungen in Berlin und Oberhof. Schulz beschäftigt heute 35 Mitarbeiter, hat 2019 einen Umsatz von 13 Millionen Euro gemacht und derzeit 300 verschiedene Reisen im Programm. 8.000 Gäste waren letztes Jahr mit „ Schulz Aktiv Reisen“ in der ganzen Welt unterwegs, am häufigsten in Russland.

Fürs Klima geht das Unternehmen eigene Wege

Auch der Klimawandel und politische Auseinandersetzungen sind Themen für Frank Schulz und seinen Kollegen. Reisen in den Iran mussten jüngst abgesagt werden. Und auch nach Nepal wollten erst drei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben wieder Reisende hin.

Fürs Klima geht das Unternehmen eigene Wege. Von einem CO2 -Aufschlag hält Schulz nicht viel, da nicht immer klar sei, wofür das Geld genutzt werde. Stattdessen gibt es bei „ Schulz Aktiv Reisen“ keine Kurztrips: In fernen Ländern dauern die Reisen schonmal gut drei Wochen, damit sich der Flug auch lohnt. Zudem versuchen die Mitarbeiter, auch umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie die Eisenbahn anzubieten. Das ist jedoch nicht mehr so einfach wie noch vor 30 Jahren, sagt Schulz: „Wer heute mit dem Zug nach Rumänien fahren will, braucht für die Anreise zwei Tage Zeit und zahlt das Vier- bis sechsfache wie für einen Flug.“

Dresden im Reisefieber Vom 31. Januar bis zum 2. Februar dreht sich in der Dresdner Messe alles um das Thema Reisen. Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ präsentieren sich Reiseveranstalter mit ihren Programmen. Gleichzeitig richtet Schulz die „Reisetage“ aus. Reiseberichte gibt es hier in sechs Vortragsräumen jede halbe Stunde. Zum Jubiläum gibt es sonnabends und sonntags je ein Spezial „30 Jahre Schulz – 30 Reiseideen“. Die Tickets gelten für beide Messen. Mehr Infos: reisetage-dresden.de, reisemesse-dresden.de

Von Lisa-Marie Leuteritz