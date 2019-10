Vom Röster bis zum Barista – hier spielt sich Dresdens Kaffeekultur ab

Dresden

Christstollen, Eierschecke, Quarkkäulchen: Dresden hat seine kulinarischen Steckenpferde. Doch was ist mit Kaffee? Klar, dank Melitta Bentz, die hier 1908 den Kaffeefilter erfand, hat Sachsens Landeshauptstadt ei­nen Platz in jedem Buch über Kaffee verdient. Doch ein Filter macht noch keine Kaffeekultur. Wie also steht es um diese in Dresden, angefangen beim richtigen Röstgrad bis hin zum Wegschlürfen des Milchschaums auf dem Cappuccino? Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober habe ich mich auf die Suche nach Dresdens Kaffeekultur und seine Experten gemacht – und bin fündig geworden.

Rösterei Kaffanero

Steve Richter von der Rösterei Kaffanero: Er vertraut beim Rösten weniger der Uhr, sondern vielmehr seinen Sinnen. Quelle: Anja Schneider

Von außen unscheinbar zwischen alten Industriebauten, vor dem Eingang bayerisch anmutende Gartenmöbel – wer die Kaffeerösterei Kaffanero an der Rosenstraße von au­ßen sieht, erwartet keinen Kaffee. Von innen sieht das Ganze indes schon anders aus. Mitten im Raum stapeln sich Kaffeesäcke aus Jute, mit verschiedensten Drucken aus aller Herren Länder. Kurze Zeit später taucht Jens Kinzer auf. Seit 2015 betreibt er mit Ines Richter die Kaffeerösterei Kaffanero. Hier rösten sie Bohnen aus 25 Ländern, darunter Guatemala, Panama, Indien und Mexico.

Bei der Auswahl der Kaffeesorten achtet Kinzer auf das Große und Ganze: „Neben Kaffee muss man auch den Menschen und die Landschaft im Blick haben.“ Bei vielen seiner Kaffeeproduzenten wisse er, wie die Anbaubedingungen aussehen. „Aber man kann auch nicht überall vor Ort nachschauen“, sagt der Inhaber.

Was seine Gäste allerdings nachschauen können, ist, wie bei Kaffanero geröstet wird. Hinter den Kaffeesäcken steht die Röstmaschine – das Herzstück und der Arbeitsplatz von Steve Richter, Kaffeeröster bei Kaffanero. Seit zehn Jahren widmet er sich der Kaffeebohne und kennt jeden Schritt des Schonröstverfahrens bei Kaffanero aus dem Effeff. „Unser Ofen fasst etwa 30 Kilo Kaffeebohnen. Bei 200 Grad rösten wir 20 Minuten.“

Richter röstet allerdings nicht nach Stoppuhr. Vielmehr müsse man den Zeitpunkt erwischen, bei dem die Bohne perfekt ist. Hier zählen für ihn Geruchsprofil und Aussehen der Bohnen. Während diese sich wie in einer Waschtrommel umherdrehen, kann Richter durch ein kleines Fenster hineinschauen und durch ein anderes Proben entnehmen. Je länger die Bohnen im Ofen sind, desto weniger Säure enthalten sie. „Wir rösten unseren Kaffee länger, dann wird er mild und magenschonend. Helle Röstungen mit hohem Säuregehalt sind nicht unser Ding“, erklärt Jens Kinzer.

Dresdner Kaffee & Kakao Rösterei

Stefan Meyer-Götz von der Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei röstet bis zu acht Tonnen Kaffee im Monat. Quelle: Anja Schneider

Das gleiche Motto gilt auf der anderen Elbseite – bei der Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei im Industriegelände an der Meschwitzstraße, ähnlich fernab vom Schuss wie Kaffanero. Doch nicht nur das verbindet die beiden Röstereien. Beide Inhaber rösteten einst gemeinsam Kaffee – bis sich ihre Wege trennten. Während sich Kaffanero seitdem auf Kaffeebohnen konzentriert, röstet Stefan Meyer-Götz von der Dresdner Kaffee-und Kakaorösterei auch – wenig überraschend – Kakao. Doch der war leider aus am Tag meines Besuchs, also zu­rück zum Kaffee: Bei Stefan Meyer-Götz und seinen Mitarbeitern sieht es aus wie in einem Kaffee-Museum. Auf Wandregalen reihen sich alte Kaffeemühlen aneinander, dazwischen blecherne Kaffeedosen aus vergangenen Jahrzehnten.

Die Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei röstet Kaffee aus 14 Ländern, darunter Guatemala, Brasilien und Äthiopien. Ähnlich wie bei Kaffanero verweilen die Bohnen bei Stefan Meyer-Götz 15 bis 20 Minuten in der Röstmaschine, denn auch hier mag man es dunkel. „Helle Röstungen sind nicht unser Style“, sagt er.

Phoenix Coffee Roasters

Skurriler statt Normalo-Kaffee: Frederick Bauer-Stäb und Hauke Meyer von den Phoenix Coffee Roasters an der Bautzner Straße Quelle: Anja Schneider

Nachdem mir nun schon zwei Kaffeeexperten sagten, dass helle Röstungen nicht ihr Ding seien, wurde ich neugierig und machte mich auf die Suche nach dem hellen Kaffee – auch „Blonde Roast“ genannt. Den blonden Kaffee fand ich bei Phoenix Coffee Roasters an der Bautzner Straße. „Die meisten machen dunkle Röstungen. Wir machen eher die skurrilen Sachen“, sagt Frederick Bauer-Stäb. Zusammen mit seinem Freund Hauke Meyer röstet er seit 2014 Kaffee aus Ländern wie Costa Rica, Kolumbien und Brasilien.

„Wir versuchen, den Kaffee über möglichst wenig Zwischenhändler vom Kaffeebauern zu kaufen, sodass die Handelskette kurz bleibt“, sagt Hauke Meyer. Bei Phoenix Coffee Roasters hat jede Sorte Kaffee einen eigenen Steckbrief, auf dem Produzent, Erntemonat, Anbauhöhe, Aromen, Importeur und der Rohkaffee-Preis zu lesen sind. „Transparenz ist uns sehr wichtig“, sagt Hauke Meyer.

Ich bekomme zur Begrüßung ei­nen El Mirador aus Costa Rica. Er schmeckt – für eine Espressotrinkerin wie mich – sehr säuerlich, fast schon fruchtig – dabei habe ich schon eine dunkle Röstung aus dem Sortiment bekommen.

Die Phoenix Coffee Roasters rösten ihre Bohnen nur zwischen neun und 13 Minuten. So bleibt mehr Säure erhalten und weniger Bitterstoffe entstehen. „Ich trinke meinen Kaffee noch heller. Der schmeckt dann fast schon mehr wie schwarzer Tee als wie Kaffee“, sagt Hauke Meyer.

Café Oswaldz

Im Café Oswaldz: Während die meisten an einem Mittwochmorgen schon arbeiten, trinkt man hier noch gemütlich seinen Kaffee. Quelle: Anja Schneider

Doch nicht nur bei Phoenix Coffee Roasters trinkt man seinen Kaffee gerne hell, sondern auch 66 Hausnummern weiter vorne an der Bautzner Straße, im Café Oswaldz. Hier gibt es die frisch gerösteten Bohnen von Hauke Meyer und Frederick Bauer-Stäb zu trinken, auch wenn man es zunächst nicht riecht – beim Betreten des Cafés steigt mir ein strenger Käsegeruch in die Nase. Denn neben Kaffee gibt es im Oswaldz auch Kuchen und belegte Brote.

Es ist neun Uhr an einem Mittwochmorgen und der Laden ist voll. Von Zeitungslesern, Bücherwürmern über Single-Frühstücker bis zu Stadtpolitikern gibt es im Oswaldz jede Art von Kaffeekonsument. Auf einer großen Tafel lässt sich die Kaffeeauswahl von Phoenix Coffee Roasters samt Säuregehalt, Herkunft und Aromen ablesen. Daneben die Arten der Zubereitung:„ Gibraltar“, „Drip“, „Flat White“, „Galao“. Aus Überforderung bestelle ich einen ganz normalen Espresso. Wer bestellt, bekommt ein Nummernschild für den Tisch, der Kaffee kommt hinterher.

Die mir nun seit meinem Besuch bei Phoenix Coffee Roasters bekannte Säure schmecke ich sofort in meinem Espresso. Auf diesen musste ich leider ein ganzes Weilchen warten – so konnte ich mir jedoch die Bilder an den Wänden ansehen. Denn im Oswaldz gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Kunst. Ein Konzept, das angesichts des brummenden Ladens an einem Werktag um neun Uhr aufzugehen scheint.

Arabusta Kaffeekultur

Stilsicheres Design und ruhige Atmosphäre: das Café Arabusta Kaffeekultur am Körnerplatz. Quelle: Anja Schneider

Auf der Suche nach der Dresdens Kaffeeverrückten verschlug es mich auch nach Loschwitz. Das Café Arabusta Kaffeekultur trägt die Leidenschaft für Kaffee nicht nur im Namen. Wände in Bordeauxrot, Holzboden und verschiedene Lampen auf den Tischen; eine erlesene Auswahl an Zeitschriften und leise Musik im Hintergrund – bei Arabusta am Körnerplatz kann einem gar nichts anderes in den Sinn kommen, als eine Tasse Kaffee zu trinken.

Dennoch fragt jemand aus einer Gruppe junger Leute nach Tee. „Wir haben nur Kaffee“, lautet die freundliche wie deutliche Antwort der Bedienung. Eine große Kuchentheke ist auch weit und breit nicht zu sehen. „Nur zum Sonntag backe ich etwas. Ansonsten können die Leute ihren Kuchen gerne mitbringen“, sagt Markus Fleckl, dem das Arabusta gehört.

Bei ihm steht der Kaffee im Mittelpunkt. Und um diesen herum beobachtet er alle möglichen Menschen: die Zeitungsleser, diejenigen mit ihren Laptops, die, die nach dem Yoga vorbeikommen und die, die vor dem Schwangerschaftsyoga reinschneien.

Seit 15 Jahren steht Markus Fleckl fast jeden Tag im Arabusta. Dabei beobachte er, dass die Menschen immer weniger Zeit hätten, auch zum Kaffeetrinken. Ich jedoch saß ein ganzes Weilchen an meinem Cappuccino, der besser nicht hätte schmecken können.

KAWA – Espressobar

Noch ganz neu im eigenen Laden, aber ein alter Hase im Kaffeegeschäft: Chady in seiner KAWA-Espressobar. Quelle: Anja Schneider

Während die Kaffeekultur bei Arabusta am Körnerplatz eine Tradition von 15 Jahren hat, steckt die KAWA-Espressobar im Hechtviertel noch in den Kinderschuhen. Dass das Café noch keine zwei Wochen geöffnet hat, liegt in der Luft: Statt nach Kaffee riecht es hier noch nach Möbelhaus. Und doch hat Besitzer Chady seine Stühle und Bänke aus zweiter Hand. „Eine ehemalige Schuleinrichtung“, erzählt der 29-Jährige. Und tatsächlich versprüht die KAWA-Espressobar den Charme einer alten Schulmensa: Schlicht, aber gemütlich, ohne großes Tamtam.

„Kawa“ bedeutet im Arabischen „Kaffeehaus“, steht in der kurdischen Mythologie jedoch für ein ei­nen Helden, der Widerstand gegen die Mächtigen leistet. „Das bin in dem Fall ich, der gegen die großen Kaffee-Giganten wie Starbucks kämpft“, sagt Chady.

Von Cappuccino bis Latte Macchiato

Wie guter Kaffee geht, weiß der Neustädter. Seit Jahren schon steht er an Kaffeeständen auf Festivals und versorgt die Besucher mit Koffein. Nun macht er den Bewohnern des Hechtviertels ihren Kaffee. „Mir fehlte in Dresden einfach ein Espresso nach meinem Geschmack“, sagt Chady, der sich selbst als Gastronom aus Leidenschaft bezeichnet. Und mit diesem trifft er auch meinen Geschmack – mild, aber trotzdem stark. Dennoch gibt in Chadys Espressobar alle „gängigen Kaffeegeschichten“ zu trinken, von Cappuccino bis Latte Macchiato. Seine Bohnen bekommt er von der Berliner Rösterei „Passenger“, die sich auf Espresso spezialisiert hat.

Neben „Kaffeegeschichten“ reicht Chady auch Kuchen und Panini über seine Ladentheke. „Wir wollen am Ende des Tages so wenig wie möglich wegwerfen, daher nur eine kleine Auswahl“, sagt der Café-Besitzer. „Wenn’s also alle ist, ist’s alle.“ Genauso wie meine Tasse Kaffee. Lecker war’s.

Von Laura Catoni