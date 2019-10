Vom Ei zum Schmetterling – Kinder-Uni in Dresden geht wieder los

Dresden

Wie alt wird ein Schmetterling? Was frisst er? Und was hat der Rasenmäher damit zutun? Mit diesen Fragen startete vergangenen Dienstag wieder die Kinder-Uni. In diesem gemeinsamen Projekt wollen das Hygiene-Museum und die Technische Universität wissenschaftliche Themen kindgerecht vermitteln.

Falter mögen Kohl

Bei der ersten Vorlesung im Hygiene-Museum drehte sich alles um den Schmetterling. Als Antwortengeber war der Dozent Matthias Nuss vom Senckenberg-Museum für Tierkunde geladen. Im bis zum letzten Stuhl gefüllten Saal verriet er alles Wissenswerte über die bunten Falter.

Wo lebt ein Schmetterling? Mit den Augen und Ohren könne man erfahren, ob auf einer Wiese Schmetterlinge zu finden sind, erklärt Matthias Nuss. Und zwar, „wenn es auf der Wiese summt und brummt“. Doch wie entsteht eigentlich ein Schmetterling? Zunächst legt ein Falter ein Ei, woraus eine Raupe entsteht, die wiederum zu einer Puppe wird und aus der am Ende ein bunter Schmetterling empor steigt. Wie diese aussehen können, zeigt Matthias Nuss den Kindern anhand verschiedener Bilder. Die Bandbreite von Schmetterlingen reicht vom Aurorafalter über den Braundickkopf bis zum kleinen Wiesenvögelchen.

Ist ein Schmetterling erst einmal in der Luft unterwegs, dann braucht er Nahrung. Besonders beliebt unter den Faltern sind Kohlpflanzen. „Aber das kann der Pflanze nicht gefallen. Deshalb haben die Pflanzen chemische Stoffe zur Abwehr der Falter entwickelt, die wir Menschen beispielsweise am scharfen Geschmack des Kohls erkennen können“, erklärt Matthias Nuss. Diese Stoffe sollen die Pflanze vor dem Schmetterling beschützen. Doch natürlich hätten sich auch die Falter angepasst und fressen fröhlich weiter. „Das freut dann am Ende die Gärtner nicht“, sagt Nuss.

Nächstes Mal: Was erzählen Bäume?

Was die Gärtner angeht, gibt es in Bezug auf Schmetterlinge einiges zu beachten. „Wenn man die ganze Wiese mäht, dann nimmt man den Schmetterlingen den Lebensraum weg“, erklärt der Dozent. Deshalb sei es umso wichtiger, Teile der Wiese stehen zu lassen und nicht zu häufig zu mähen.

Zum Schluss der Vorlesung stürmen die Kinder nach vorne zu Matthias Nuss und bestaunen präparierte Schmetterlinge.

Die nächste von insgesamt vier Vorlesungen der Kinder-Uni findet am 29. Oktober, 17.30 im Hygiene-Museum statt. Diese wird sich den Bäumen und der Frage, was sie uns erzählen, widmen.

Mehr Informationen zum Programm: ku-dresden.de/vorlesungen

Von Laura Catoni