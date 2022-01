Vollständig geschlossene Schule in Dresden vor der Öffnung

Dresden

Am Montag durften mehrere Schulklassen nach einer befristeten Schließung wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Für einige Klassen hat das Sächsische Kultusministerium die Schließungen aber auch verlängert, weil weitere Schüler positiv getestet wurden, obwohl sie die Schule gar nicht mehr besucht hatten. Das Geschehen ist dynamisch, am Wochenende testen viele Eltern ihre Kinder zu Hause – positive Ergebnisse finden erst im Laufe der Woche Eingang in die Bilanz und führen zu Konsequenzen.

39 Schulen aktuell betroffen

So ist davon auszugehen, dass die aktuelle Liste der befristeten Schließungen nur eine Momentaufnahme ist. 39 Schulen sind aktuell betroffen, davon ist mit der 128. Oberschule eine Einrichtung vollständig geschlossen. Die 77. Grundschule in Stetzsch, die vollständig geschlossen werden musste, darf nach gegenwärtigem Stand am Dienstag wieder öffnen.

23 Grundschulen, sechs Oberschulen, sechs Gymnasien, eine freie Schule und zwei Förderschulen haben nicht alle Klassen im Präsenzunterricht, wobei allein an den Grundschulen 50 Klassen vom Ministerium in Quarantäne geschickt wurden. An Oberschulen sind 14 Klassen betroffen und an Gymnasien elf Klassen. Hinzu kommen eine Klasse an einer freien Schule und acht Klassen an Förderschulen.

Positive Tests nicht bestätigt – Klasse darf zurück

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. So darf eine zweite Klasse an der 81. Grundschule wieder zurück in den Präsenzunterricht, nachdem sich zwei positive Tests bei einer Nachtestung nicht bestätigt hatten. In zwei Wochen beginnen die zweiwöchigen Winterferien – das Infektionsgeschehen an den Schulen wird sich erst dann beruhigen.

Stadt meldet 109 betroffene Schulen

Die Stadtverwaltung meldet am Montag 109 Schulen, an denen Schüler positiv getestet worden. Hinzu kommen 63 Kindereinrichtungen mit Coronafällen. Eine Schulklasse muss erst dann zu Hause bleiben, wenn in einem kurzen Zeitraum zwei Schüler positiv getestet werden. Ist nur ein Schüler positiv, muss dieser zu Hause bleiben und die Klasse darf weiter die Schule besuchen.

Die betroffenen Schulen 4. Grundschule: vier Klassen (bis 3. Februar) 6. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 8. Grundschule: sechs Klassen (gestaffelt bis 2. Februar) 15. Grundschule: zwei Klassen (bis 3. Februar) 19. Grundschule: drei Klassen (bis 1. Februar) 37. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 44. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 47. Grundschule: zwei Klassen (bis 1./4. Februar) 51. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 68. Grundschule: zwei Klassen (bis 4. Februar) 76. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 81. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 88. Grundschule: zwei Klassen (bis 4. Februar) 91. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 96. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 106. Grundschule: drei Klassen (bis 2. Februar) 113. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 117. Grundschule: drei Klassen (bis 1. Februar) 144. Grundschule: zwei Klassen (bis 3. Februar) 153. Grundschule: eine Klasse (bis 1. Februar) Grundschule Naußlitz: zwei Klassen (bis 3. Februar) Melli-Beese-Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) Grundschule Weixdorf: zwei Klassen (bis 1. Februar) 32. Oberschule: eine Klasse (bis 1. Februar) 46. Oberschule: fünf Klassen (gestaffelt bis 1. Februar) 62. Oberschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 101. Oberschule: fünf Klassen (bis 4. Februar) 128. Oberschule: vollständige Schließung (bis 2. Februar) Oberschule Pieschen: eine Klasse (bis 2. Februar) Sportoberschule: eine Sportgruppe (bis 2. Februar) Gymnasium Johannstadt: drei Klassen (bis 2. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: drei Klassen (bis 3. Februar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 3. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 1. Februar) Gymnasium Cotta: eine Klasse (bis 2. Februar) Sportgymnasium Dresden: eine Klasse, eine Sportgruppe (bis 2. Februar) Freie Waldorfschule: eine Klasse (bis 4. Februar) Robinsonschule: drei Klassen (bis 3./4. Februar) Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“: fünf Klassen (bis 4. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig