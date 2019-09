Dresden

“Mint” in aller Munde: Seit Jahren wird gezielt für Studienfächer in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik geworben – zumeist, um junge Frauen dafür zu begeistern und allgemein, um gegen den Mangel an Neuimmatrikulationen anzukämpfen.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) haben nun Mitarbeiter des Studiengangs Chemieingenieurwesen um Dr. Silke Fähnemann die Schauvorlesung „Chemie trifft Natur und Technik“ mit spannenden Experimenten und begleitenden Rundgängen durch die Chemielabore der Uni organisiert. Rund 200 Schüler aus Gymnasien und Berufszentren in der Stadt lernten zum Beispiel, wie eine oszillierende Joduhr funktioniert oder eine chemische Weinprobe abläuft.

Handyspeicher und Mikroplastik

Wichtig war den Organisatoren, zu zeigen, dass das Chemieingenieurwesen Antworten auf aktuelle Fragen liefern kann. „ Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben, Migration, die Erhaltung des Friedens und die Ernährung von 7,7 Milliarden Menschen sind die großen Herausforderungen für die Menschheit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit forschen an Lösungen. Auch an der HTW Dresden beschäftigen wir uns intensiv mit diesen Themen”, erklärt Dr. Fähnemann.

Beispielsweise wird erforscht, wie Speicher in Handys länger halten oder wie sich Mikroplastik in Gewässern aufspüren und zukünftig vermeiden lässt.

Die nächste Möglichkeit, hinter die Kulissen der HTW-Chemie und der andere Studiengänge zu blicken, bietet sich am 9. Januar zum Tag der offenen Tür.

Von fkä