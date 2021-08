Volle Biergärten in Dresden: Ein Wirt berichtet

Dresden

Die Temperaturen sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Jacke? Keine Jacke? Kein klassisches Biergartenwetter. Ein Jahrhundertsommer ist es nicht, doch die Tische auf der Terrasse sind besetzt. Kein freies Plätzchen mehr zu finden in der Lindenschänke in Altmickten. „Die Menschen sind ausgehungert“, sagt Uwe Engert, „sie sehnen sich nach Geselligkeit, nach einem gemütlichen Abend.“

„Es war nicht zum Aushalten“

Hin und wieder rast ein Motorboot auf der Elbe vorbei. Der Wirt der Lindenschänke ist überall und nirgends. Mal reicht er Bratwürste an der Selbstbedienung aus, mal serviert er Biergläser, mal sitzt er an einem Tisch und unterhält sich mit seinen Gästen. Engert strahlt. Auch er war ausgehungert nach Arbeit. Sieben Monate zu Hause, das zehrt an den Nerven. „Ich kenne jedes Loch an der Decke in meiner Wohnung. Es war nicht zum Aushalten“, sagt der Gastwirt.

Uwe Engert zog zu Bekannten nach Fischbach. „Ich wollte raus aus der Stadt“, sagt er. Seine Frau Andrea habe das erzwungene Nichstun nicht ertragen und als Pflegekraft im Krankenhaus Arnsdorf angefangen. „Sie hat es zu Hause nicht ausgehalten.“ Jetzt wuselt Andrea Engert wieder wie ihr Mann durch die Lindenschänke und schmeißt den Laden. Mit einem Lächeln auf den Lippen.

Ein kleines mittelständisches Unternehmen ist die Gastronomie mit 15 Beschäftigten, über Fachkräftemangel klagt der Wirt nicht. „Wir haben mit dem kompletten Personal wieder angefangen. Zum 1. Juli konnten wir sogar zwei neue Kellner einstellen.“ Uwe Engert ist gut vernetzt in der Gastroszene, die Wirte geben sich untereinander Tipps, welche Arbeitskräfte gerade auf der Suche nach einer Stelle sind.

Höhere Preise, weniger Auswahl

„Eine Köchin hat von sich aus gekündigt“, sagt der Wirt, Ersatz soll am 1. September beginnen. Der neue Koch wird dringend gebraucht, zur Schuleinführung am 5. September hat die Lindenschänke an die 400 Reservierungen und einen Schichtbetrieb. Die einen Gesellschaften kommen zum Mittag, andere zum Kaffeetrinken und dritte zum Abendbrot. Aber nicht nur zur Schuleinführung ist die Terrasse ausgebucht, auch an vielen Wochentagen stehen mehr als 100 Reservierungen im Buch. „Und alle wollen draußen sitzen“, berichtet Uwe Engert, der 80 Gäste auf der Terrasse bedienen kann. „Da muss man als Wirt flexibel sein und jonglieren können“, sagt er.

Die Spätfolgen von Corona machen sich auch in der Lindenschänke bemerkbar. „Wir haben die Preise erhöhen und die Karte verkleinern müssen“, sagt der Wirt. Die Einkaufspreise seien regelrecht explodiert, die Lieferketten hätten sich noch nicht wieder eingespielt, bei vielen Waren würden die Großhändler die Hände heben. „Spirituosen sind nicht lieferbar, beim Wein gab es Engpässe, vergangene Woche habe ich keine Kartoffeln bekommen“, nennt Engert Beispiele. Eigentlich sei jetzt Matjes-Zeit, aber der Handel könne keinen liefern.

Uwe Engert hofft, dass er seine Gäste ohne Unterbrechung bedienen darf. Er sei geimpft und habe sich viel mit den Corona-Regeln befasst. Jetzt müssten Gäste, die das Haus betreten, wieder eine Maske tragen, beispielsweise auf dem Weg zur Toilette. „Ich studiere alle Bekanntmachungen. Vieles ist erst nach mehrmaligem Lesen verständlich.“

„Ich saß zweimal in der Woche beim Steuerberater“

Überhaupt die Bürokratie. Nie, meint der Wirt, werde er ein schlechtes Wort über die Hilfen vom Bund verlieren oder über das Kurzarbeitergeld. „Das hat uns das Überleben gesichert. Aber der Schreibkram war schon anstrengend. Ich saß zweimal in der Woche beim Steuerberater.“ Jetzt aber ist der Wirt wieder in seinem Element: Gäste bedienen und eine Gastwirtschaft steuern. Der Bierkonsum ist geringer als in den Vorjahren, angesichts der Temperaturen. Dafür trinken die Gäste mehr Wein, erklärt Engert. Die Karte umfasst weniger Gerichte, wird aber häufiger gewechselt. „Wir kochen fast alles frisch“, erklärt er. Ein Grund, warum die Gäste durchaus eine halbe Stunde auf ihr Essen warten können.

Und warum der Wirt viel Zeit mit Warenbestellungen verbringt. Und mit der Suche nach Speisen, die zu seiner Schänke passen. Bei den Bratwürsten ist er in Kreischa fündig geworden. „Die Leute sind durchaus bereit, 50 Cent mehr zu zahlen, wenn sie Qualität geboten bekommen“, weiß der Wirt. Es geht lange an diesem Abend. Trotz der Temperaturen, die mal wieder alles andere als sommerlich sind.

Von Thomas Baumann-Hartwig