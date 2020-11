Volksbank Dresden zahlt 2020 Dividende

Dresden

Obwohl die Bundesaufsicht für Finanzen ( Bafin) an die Banken appelliert hat, von Dividendenausschüttungen abzusehen, solange die Belastungen aus der Corona-Pandemie nicht klar erkennbar sind, hat die Vertreterversammlung der Volksbank Dresden anders entschieden. Die Genossenschaftsbank wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von vier Prozent ausschütten. Das teilte das Geldhaus am Freitag mit. Grundlage dafür war die Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat, dass die Volksbank Dresden bislang gut durch die Krise gekommen ist.

Ausschüttung in Höhe von gut 825 500 Euro an die Mitglieder

Die Auszahlung der Dividende auf alle Geschäftsguthaben an die über 45 000 Mitglieder der Volksbank Dresden-Bautzen eG erfolgt am 9. November 2020 werde in Summe 828 521,94 Euro ausmachen, hieß es.

Volksbank erwartet rückläufiges Betriebsergebnis

Vorstandssprecher Thomas Müller nannte es ein Zeichen der Zuversicht. Dennoch verwies er auf Herausforderungen für die Bank. Zur anhaltenden Niedrigzinsphase, zunehmenden Regulatorik und dem Trend zur Digitalisierung kämen die Folgen der Corona-Pandemie. Das, so Müller, werde zu einem rückläufigen Betriebsergebnis führen. Daher sei eine zukünftige Anpassung der Dividende nicht ausgeschlossen.

