Dresden

Jetzt ist die Zeit, Möhren, Erbsen, Radieschen, Rettich, Kohlrabi, Rosenkohl, Brokkoli, Weiß- und Rotkohl im Freiland auszusäen. Der Regen hat den Boden gut angefeuchtet und die Samen werden dadurch gut mit Wasser versorgt.

Möhrensaat in Dichtsaat. Im Gegensatz zu der auf der Samentüte aufgedruckten Empfehlung, ist es besser, immer zwei Reihen Möhrensamen dicht nebeneinander auszusäen und dann zur nächsten Doppelreihe 20 Zentimeter Platz zu lassen. Das reduziert den Jäte-Aufwand und es kann immer zwischen den Reihen gegossen und mit Kompost gedüngt werden. Alternativ kann auch, wie in Frankreich, der Saatabstand der Reihen halbiert werden. Dadurch schließt der Bestand schneller und die Möhren bleiben dünner und somit angenehmer zum Essen. Die Möhren können angehäufelt werden, nachdem sich die ersten Blätter zeigen, um grüne Köpfe zu vermeiden. Gut gedüngt wird die Möhre, wenn mit reifem, also zwei-bis dreijährigem Kompost angehäufelt wird.

Möhren im Hochbeet werden nicht lang. Eine Balkongärtnerin sprach mich an: Sie hatte vergangenes Jahr eine extra große Möhrensorte ausgesät und dann nur kurze Möhren bekommen, welche eher so groß wie Radieschen waren. Möhren vertragen keinen frischen Kompost. Sie weichen ihm regelrecht aus. Wer im Hochbeet oder auf dem Balkon Möhren säen möchte, muss eine dicke Schicht, wenigstens in gewünschter Möhrenlänge, reifen Kompost oder Garten- beziehungsweise Gemüseerde einfüllen. Wenn das Beet zu flach ist, darf kein frischer Kompost rein. Denn die Möhren werden nicht dort hinein wachsen und nur so lang wie die reife Schicht bleiben.

Scheinblüten bei Pfirsichen. Pfirsiche stammen aus Regionen mit wenig Bestäuberinsekten, deswegen bilden sie sogenannte Scheinblüten, um mit viel Blütenfläche für Bestäuber attraktiv zu wirken. Aus den Scheinblüten werden aber keine Früchte. Sie können bei jungen oder schwachen Bäumen ausgebrochen werden, damit dort nicht viel Kraft verschwendet wird. Scheinblüten stehen immer allein ohne Blatt. Wenn ein Blatt neben der Blüte sitzt, wird es eine Frucht, wenn an der Stelle nur eine oder mehr Blüten sind, kann das weg.

Echte Blüten bei kleinen und schlecht wachsenden Bäumen und Sträuchern ausbrechen. Pflanzen können nicht weglaufen. Wenn es ihnen schlecht geht und sie Wurzelproblem haben, setzen sie auf eine spezielle Taktik. Sie bilden Notblüten und Notfrüchte, versuchen so viel wie möglich Nachkommen zu produzieren und geben dann auf. Sie erkennen, ob es dem Baum schlecht geht, je nachdem wie viele junge Triebe da sind und wie lang diese sind. Wenn praktisch kein Neuaustrieb da ist, gleichzeitig aber viele Blüten, dann geht es der Pflanze schlecht und sie blüht sich zu Tode.

Eine Kleingärtnerin berichtete mir, dass ihr Kirschbaum vergangenes Jahr reich blühte, kleine, harte Kirschen brachte und dann abstarb. Das war eine klassische Notblüte mit Notfrüchten. Was können Sie gärtnerisch tun, um das zu verhindern? Lassen Sie dem Baum nicht seinen Willen. Entfernen Sie alle Blüten, damit er dort nicht seine Kraft verschwendet. Wenn ihm dieser „Ausweg“ genommen wird, bleibt ihm nichts anderes als mehr Kraft in den Wuchs zu investieren und dadurch sich gut zu etablieren. Auf Streuobstwiesen wurden deshalb früher die ersten drei bis fünf Jahre alle Blüten entfernt. Dadurch sind die Bäume groß und stark geworden und es gab dann reichlich Ernte.

Aussaat von Freiland-Sommergemüse auf der Fensterbank. Tomaten, Paprika, Auberginen, Physalis, Gurken, Kürbisse und Melonen, aber auch Melonenbirnen (Pepino) und Inkagurken (Cyclanthera) vertragen keine Fröste und sind auch bei leichten Plusgraden noch empfindlich. Aber dafür benötigen sie viel Licht. Deswegen sollten sie jetzt ausgesät werden, damit sie zu schönen Pflanzen wachsen und nach dem 20. Mai (nach den meteorologischen Eisheiligen) ausgesät werden können ohne vorher zu vergeilen. Vergeilen bedeutet, dass die Triebe lang und dünn werden, weil die Pflanze die dunkle Wohnung (aus pflanzlicher Sicht) als Pflanzenbestand interpretiert und versucht, sich nach oben zum Licht zu strecken.

Von Volker Croy