Volker Croys Gartentipps für den Juni-Anfang – Mehltau, Monilia und mehr

Dresden

Singvögel finden selten Samen in unseren Gärten. Darum sollte man natürliche Nahrungsquellen unbedingt fördern. Der Dresdner Gärtner Volker Croy empfiehlt auch, echten Mehltau bei Äpfeln herauszuschneiden. Eine andere Möglichkeit, um den Schadpilz langfristig zu entfernen, gibt es nicht.

Nicht alle Fliederblüten ausbrechen

Eine Leserin wies mich darauf hin, sie habe beobachtet, wie im Winter Singvögel die Samen der alten Fliederblütenstände fraßen. Das würden vor allem Finken oft tun. Deswegen lasse Sie ein Drittel der Blüten stehen und breche nur den Rest aus. Diese Menge kann der Strauch problemlos verkraften und im nächsten Jahr trotzdem schön blühen. Abgesehen von diesem Zufüttern bekommen Singvögel selten Samen in unseren Gärten, sodass solche natürlichen Nahrungsquellen gefördert werden sollten.

Mehltauschnitt durchführen

Weiße, verkrüppelte Triebspitzen am Apfelbaum sind echter Mehltau. Das ist nicht ungewöhnlich. Solche Triebe sind winterbedingt vom Schadpilz befallen und müssen entfernt werden, da sie die daraus folgenden Triebe verstärkt befallen. An solchen Trieben entwickelt sich kaum brauchbares Obst. Auch Spritzmittel gegen echten Mehltau, etwa Ackerschachtelhalmtee, helfen da nicht. Die Pilpräferenz kommt nämlich von der Holzreife. Langfristig wirkt nur das Entfernen.

Monilia ist ein unschöner Schadpilz

Die Trieb- und Spitzendürre dringt über die Blüte in die Triebe ein und befällt die Knospen oder tötet sogar ganze Triebe von Pfirsich, Pflaume, Kirsche und Apfel. Die Bäume reagieren mit Wachstum, da der Pilz oft nur die Blütenknospen befällt und nicht die Endknospe. Dadurch ergeben sich lange Triebe ohne lebende Knospen. Besonders häufig davon betroffen sind Schattenmorellen, aber auch der Pfirsich verliert große Teile der Triebe. Stark befallene Seitenäste sollte man zurückschneiden, da sich der Baum dort verausgabt, ohne dass er sich erholen kann.

Pfirsich-Früchte mit Monilia-Befall. Quelle: Volker Croy

In der Folge kommt es im nächsten Jahr wieder zu einem Befall. Besonders wichtig ist es, Früchte ohne daneben befindliche Blätter zu entfernen. Normalerweise werden die Früchte von den angrenzenden Blättern versorgt. Sind diese aber schon abgestorben, werden die Früchte anfangs vom Rest des Baumes mitversorgt, sterben dann aber ab oder bekommen keine Verzehrqualität. Entfernen Sie Blüten ohne Blätter, damit der Baum nicht unnötig geschwächt wird.

Besonders viele Inhaltsstoffe in Knospen und Blüten

Bei vielen Kräutern heißt es, sie sollen vor der Blüte geerntet werden. Warum ist das so? Weil die Geschmacks-, Geruchs- und heilenden Stoffe gleichzeitig die Abwehrstoffe der Pflanze sind. Der hohe Gehalt an Abwehrstoffen soll die noch nicht voll entwickelten Blüten und Samen schützen. Deswegen ist der Gehalt kurz vor und während er Blüte am stärksten. Im Garten bedeutet das, dass auch mit Blüte noch geerntet werden kann – so haben die Bienen auch etwas davon. Und es können beim Blütenausbrechen von Bärlauch, Schnittlauch usw. diese direkt gegessen oder verarbeitet werden. Sie werden feststellen, wie kräftig sie im Vergleich zu den Blättern sind.

Seitentriebe von Gewächshausgurken ausbrechen

Wenn Sie Gurken im Gewächshaus beobachten, werden Sie feststellen, dass die Früchte an den Seitentrieben umso kleiner werden, je weiter sie vom Haupttrieb entfernt sind. Deswegen werden – je nach Erziehungsform – die Seitentriebe bis zur ersten oder zweiten Gurke belassen und dann hinter dem der Gurke zugehörigem Blatt abgeknipst. Auch für Freilandgurken ist eine solche Taktik ratsam, besonders wenn sie nach oben klettern.

Wenn die Gurken den Spanndraht erreichen, sollten sie am besten darüber gehängt und dann wieder nach unten geführt werden. Dabei und vor allem, wenn später Gurken daran hängen, können sie aber leicht knicken und in der Folge den Trieb schlechter versorgen. Das führt zu kleineren, langsamer wachsenden Gurken. Spezielle Schienen aus Plastik aus dem Gurkenanbau verhindern das. Die gibt es aber meist nur in großen Mengen. Eine einfachere Methode: Einen Kantholz-Besenstiel mit runden Kanten quer aufhängen und die Gurken darüber führen, damit sie nicht knicken.

Nicht nur Chicorée kann geblichen werden

Bevor dieser Moder wurde, aßen die Menschen gebleichten Löwenzahn. Sie können in der Wiese die Löwenzahnblätter entfernen und dann ein schwarzes Gefäß darüber stellen und beschweren. Die nun wachsenden Blätter sind weicher und weniger bitter – und ein weit besserer Salat als gewöhnlicher Löwenzahn.

Sommerendivien binden

Die Sommerendivien bilden einen schönen dichten Kopf, können aber – wenn die äußeren Blätter groß sind – vorsichtig mit einem Gummi zusammengebunden werden. Dadurch werden die inneren, neuen Blätter vor der Sonne geschützt und gebleicht und bleiben schön zart mit wenig Bitterstoffen.

Schnittsalat aus Kopfsalat

Wenn bei der Ernte von Kopfsalat unten die erste Blattrosette stehen gelassen wird, können sich in deren Blattachseln nochmal neue Blätter für einen zweiten Erntedurchgang bilden. Eine weitere Kopfbildung ist möglich, kommt aber selten vor. Effizienter ist es, neue Pflanzen zu setzen. Die Blätter können aber als Schnittsalat geerntet werden.

Von SL