Spindelbäume haben mehrere Vorteile für kleine Gärten: Durch den Verzicht auf Leitäste ist der Platzbedarf des „Baumes“ gering. Die Obstspindel eignet sich besonders gut für Fruchthecken und Sichtschutz mit hoher Fruchtvielfalt.

Durch gezielten Schnitt wird ein Baum mit vielen schwachen Trieben erzogen. Diese werden wie bei Spalieren waagerecht gebunden, damit sie schnell in den Ertrag kommen. Wenn die Triebe gefruchtet haben, schneidet man sie auf einen Aststummel zurück, so dass der Baum eine grobe Kegelform behält und neue Triebe bilden muss.

Spindelschnitt an einem Obstbaum Quelle: Volker Croy

Durch den hohen Holzumtrieb hat der Baum ständig neues Fruchtholz und bildet große, gesunde Früchte. Vor allem bei Sorten, die anfällig gegen Krankheiten sind wie die ‚Schattenmorelle’ ist ein Spindelschnitt gut für stabile Erträge.

Für Obstblütenbestäuber sorgen

Obstbäume brauchen in der Blütezeit nicht nur Bienen zum Bestäuben. Viele Sorten können sich nicht mit sich selbst kreuzen und setzen keine Früchte an, wenn sie alleine stehen. Die ‚Hauszwetsche’ zum Beispiel kann keine andere ’Hauszwetsche’ bestäuben, da das ja die gleiche Sorte ist. Man muss also dafür sorgen, dass man verschiedene Sorten einer Obstart im Garten und den Nachbargärten hat.

Pflaumen lassen sich mit anderen Pflaumensorten bestäuben, aber auch mit Schlehe oder Wildpflaume. Äpfel und Birnen brauchen je einen kompatiblen Apfel- bzw. Birnbaum oder eine Zierform in der Nähe. Für alle Bäume gilt: Der zweite Baum sollte in 30 m Umkreis stehen. Ist er weiter weg, sinkt oft der Ertrag pro Baum, weil dann nicht alle Bienen beide Bäume anfliegen.

Bei Kirschen gibt es mittlerweile selbst fruchtende Sorten wie ‚Sunburst’ oder ’Stella’, bei Pfirsich z.B. ‚Red Heaven’ und Aprikose z.B. ’Hargrand’. Diese brauchen keinen zweiten Baum. Alte Sorten aber schon.

Doch was tun, wenn es keine passenden Bäume in der Umgebung gibt? Stellen Sie einen Strauß abgeschnittener Zweige von einer anderen Sorte gleicher Art darunter (z.B. Apfel ‚Ontario’ unter Apfel ’Roter Boskoop’), wenn Ihr Baum blüht. Dann bringen die Bienen die Pollen der abgeschnittenen Zweige in den Baum hinauf und er fruchtet trotzdem gut. Langfristig ist es natürlich besser, einen zweiten Baum zu pflanzen.

Wer diese Früchte auf dem Balkon anbauen möchte, sollte besonders in hohen Lagen selbst fruchtende Sorten nehmen, da die Bienen bei Wind oft nur bis zum 4., selten bis zum 6. Stock fliegen und den Baum dann möglicherweise gar nicht bestäuben.

Wellpappe gegen Apfelblütenstecher

Der Apfelblütenstecher legt seine Eier an die Apfelblüten und die Larven fressen die Jungäpfel aus. Diese bleiben dadurch in ihrer Entwicklung stecken, später fallen die Früchte ab. Der Befall ist an einem kleinen Loch im haselnussgroßen Apfel erkennbar.

Die Käfer werden jetzt immer aktiver und beginnen, die Blüten aufzusuchen. Ein Wellpappegürtel – in Kronennähe um den Stamm gebunden – wird vom Käfer als Nachtlager genutzt. Die Gürtel müssen morgens, wenn es noch kühl und der Käfer träge ist, entfernt und kontrolliert werden. Befinden sich Käfer darin, sollten sie abgetötet werden. Das macht aber nur Sinn, wenn Befall schon deutlich störend ist (mehr als 15 Prozent der kleinen Früchte). Oft gibt es im Garten nur geringen und tolerierbaren Befall. Der Käfer geht schon kurz danach in Winterruhe über und schädigt die anderen, später zu erntenden Früchte nicht.

Rabatten noch nicht ausräumen

In den Rabatten und unter Bäumen liegen jetzt noch Blätter und Pflanzenteile. Lassen Sie diese liegen, denn erst Ende April sind die letzten Nützlinge herausgekrochen. Wenn Sie das Laub vorher beseitigen, beseitigen Sie die Marienkäfer und anderen Nützlinge darin mit und haben dann mehr Läuse und andere Schädlinge im Garten.

Rosen schneiden

Rosen können auf verschiedene Arten geschnitten werden. Wer große Blüten mit massiven Trieben möchte, sollte stärker schneiden, als jemand, der einen vielblütigen, dünntriebigen Busch bevorzugt. Ein regelmäßiger Rückschnitt sorgt für gesundes junges Holz. Je nachdem, wie viel Knospen die Triebe behalten, wird der Strauch gut verzweigt (viele Knospen lassen) oder mit wenigen straffen Trieben versehen (wenig Knospen lassen).

Wer eine Rose hat, die stark schießt, dies aber es nicht soll, der sollte mit dem Schnitt noch etwas warten, bis die Rosen fast komplett ausgetrieben sind. Wenn dann Triebe entfernt werden, wird die darin steckende Kraft mit entfernt und die Rose geschwächt und wächst etwas schwächer.

Wenn sie Jahr um Jahr kräftig schießt z.B. Strauchrosen, kann die Wurzel an einer Seite mit dem Spaten abgestochen werden (ca. 20 cm von der Basis entfernt). Dadurch wird die Pflanze geschwächt und wächst ebenso langsamer.

Stauden teilen

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Stauden zu teilen und umzupflanzen. Vor allem jene, die im Sommer blühen. Dazu werden sie mit einem scharfen Spaten in zwei oder mehr Stücke geteilt. Die abgetrennten Teile pflanzt man an neuer Stelle ein, der alte Teil kann am gleichen Ort bleiben.

Es gibt aber auch Stauden – Akelei, Scabiose und Edeldistel zum Beispiel –, die nicht Bestocken (immer mehr Wurzeln und Triebe seitlich bilden), sondern nur einen Haupttrieb und eine Wurzel haben. Diese Pflanzen vermehrt man besser durch Samen. Wenn man die Wurzel versucht zu teilen, gehen die Pflanzen oft ein.

Von Volker Croy