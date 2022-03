Volker Croys Gartentipps: Warum man Anzuchterde „backen“ sollte

Dresden

Wer kein hochwertiges Substrat vom Gärtner hat, kann selber Anzuchterde für Jungpflanzen herstellen. Dazu kann man normale Gartenerde nehmen und mischt diese mit feinem Sand, dessen Anteil 30 bis 50 Prozent beträgt.

Das Substrat sollte man jedoch vor Verwendung im Backofen für 20 Minuten bei 100 °C backen. Denn dadurch werden Schadpilze wie Fusarium und Eier von Trauermücken abgetötet. Einfache Anzuchterde aus dem Hobby-Handel (Baumärkte, Supermärkte, usw.) sollte man ebenfalls sterilisieren.

Erbsen aussäen und abdecken

Erbsen kommen je nach Kategorie – man unterscheidet Zuckererbsen, Markerbsen sowie Schal- oder Palerbsen – besser oder schlechter mit Kälte und leichten Frösten zurecht. Schalerbsen vertragen Frost am besten, aber es gibt im normalen Handel kaum mehr Sorten zu kaufen. Schalerbsen sind zum Kochen da und werden beim Einweichen in Wasser wieder rund, während Markerbsen verschrumpelt bleiben. Dafür schmecken sie nicht ganz so gut. Markerbsen vertragen Fröste nicht so gut, aber immer noch besser als Zuckererbsen („Zuckerschoten“ auch wenn Hülsen sind).

Markerbsen und Zuckererbsen sollten in kalten Nächten mit Vlies geschützt werden, auch wenn sie noch nicht den Boden durchbrochen haben. Frostschäden sind an den schlappenden Blättern leicht erkennbar, Kälteschäden verursachen nur einen schlechteren Wuchs und sind dadurch zwar sehr nachteilig, aber nicht gut erkennbar, deswegen lieber vorbeugen.

Aprikosenblüte schützen

Durch die warmen Tage sind die Aprikosen schon dabei, die Blüten zu öffnen. Kommt Frost in die Blüten wäre alles vorbei. Deswegen sollten Sie kleine Bäume in der Nacht mit Vlies oder Luftpolsterfolie einpacken. Bei großen Bäumen können Sie das mit ein paar Ästen tun, an die sie nicht nur zum Einpacken gut heran kommen, sondern auch zur Ernte.

Überwinterten Kopfsalat düngen

Kopfsalat, der im Garten überwintert hat, kann im März mit leicht löslichem Dünger z.B. flüssigem Kompostauszug gedüngt werden, damit er gut wächst. Abgeernteter Kopfsalat bildet oft kleine Seitentriebe mit neuen Blättern, wenn bei der Ernte unten noch ein paar gesunde Blätter stehengelassen wurden. Diese Blätter können kurzfristig als Pflücksalat verwendet werden. Der Salat wird aber bald anfangen zu schießen und bitter schmecken, da die Wintersorten meist nicht gut wärmeverträglich sind.

Ampfer ernten

Sauerampfer, vor allem die Kultursorten, sind gute Frühgemüse, da die Pflanzen schon zeitig beginnen zu wachsen.

Wildsalate verwenden

Viele der heutzutage üblichen Kulturpflanzen sind sehr wärmeliebend und wachsen erst bei Temperaturen über 5 °C richtig los. Wildkräuter starten oft schon zeitiger und haben einen Wachstumsvorsprung. Viele von diesen können als Salat genutzt werden und wurden es auch schon früher. Gute Beispiele sind Gundermann, Vogelmiere und Gänserauke/Ackerschmalwand (Arabidopsis). Aber auch der überall als Unkraut gefürchtete Oxal-Klee (der Klee mit den gelben Blüten, länglichen Schoten und den wegschnipsenden Samen) ist ein nettes Gemüse, wenn auch leicht säuerlich.

Herbe Gemüse wie Löwenzahn lassen sich mit einer schwarzen Kiste oder einem Topf bedecken. Durch die Verdunklung bleichen die neuen Blätter aus und werden weißgrünlich. Sie werden dann wie Chicorée weicher und zarter und weniger bitter.

Anfängergemüse Radieschen. Quelle: Pixabay

Radieschen-Sorten und Kulturmaßnahmen auswählen

Es gibt viele verschiedene Radieschensorten. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Form, in der Farbe, im Geschmack und im Schärfegrad, sondern auch in Kulturzeit. Einige Sorten sind binnen 22 Tagen erntereif, bei anderen dauert es bis zu 55 Tagen.

Lesen Sie auch Volker Croys Gartentipps: Die ersten Arbeiten zum Start der Gartensaison

Wer ausreichend Platz hat, kann auch solche anbauen, die lange benötigen, wer nur wenig Platz hat, kann die kurzlebigen Sorten auf gleicher Fläche hintereinander anbauen. Eine Mischung für ein langes Erntefenster ist sinnvoll, aber nicht immer gut umsetzbar. Sie lassen sich aber genauso mit Bodenabdeckung zwischen den Reihen verspäten und mit Vliesen verfrühen.

Wenn Sie „Luftradieschen“ anbauen wollen, denken sie daran, dass diese ausreichend Platz benötigen. Optimal funktionieren Luftradieschen, wenn Sie bei der Ernte der normalen Radieschen alle 10 cm eines stehen lassen, dass dann blühen und Schoten ansetzen kann.

Von Volker Croy