Volker Croys Gartentipps: So legen Sie lebende Zäunen an

Dresden

Wer seinem Zaun das gewisse Etwas verleihen möchte, kann dies mithilfe von Weiden erreichen. Die lassen sich prima zu einem Zaun flechten – wenn einige Punkte beachtet werden.

Geflochtene Zäune anlegen

Wer einen Weidenzaun pflanzt, kann diesen sein Leben lang behalten. Dazu werden entblätterte, ein bis zwei Zentimeter dicke Weidenäste in einem Winkel von 45 bis 60 Grad in Wuchsrichtung in die Erde gesteckt und verflochten. Der Teil in der Erde sollte wenigstens 30 Zentimeter lang sein und oben erst einmal nicht mehr als 1,2 Meter heraus schauen. Wenn die Weiden Wurzeln schlagen, kann der Zaun noch höher gezogen werden.

Der Zaun muss nun komplett eingeschwemmt und die nächsten sechs Wochen täglich gegossen werden – mit wenigstens zehn Litern pro Meter. In windigen Bereichen ist es sinnvoll, den neuen Zaun mit Pfählen zu sichern, damit er nicht kippelt. Denn wenn die Äste sich im Boden hin und her bewegen, wurzeln sie nicht an. Wer einen toten Zaun setzen möchte, der sollte die Äste erst sicher abtrocknen lassen, da Weiden selbst dann noch treiben, wenn sie verkehrtherum stecken.

Diese Weiden eignen sich für einen Zaun

Die großen Silberweiden werden meist zu groß und dick und Sie ärgern sich später, wenn der Zaun aus Bäumen besteht. Gut gehen die echte Korbweide (Salix viminalis) und die Purpurweide (Salix pupurea), denn sie bleiben beide eher klein.

Alternative zur Weide für einen lebenden Zaun

Ziehen Sie sich Esskastaniensämlinge für einen großen Zaun oder einen Sichtschutz. Oder ziehen Sie Sämlinge aus Pfirsichkernen oder Sauerkirschen für kleinere, nicht so mächtige Fruchthecken. Sie können diese genauso schräg pflanzen und verflechten. Sie können auch Apfel-, Quitten oder ähnliche Jungpflanzen so setzen. Gut bewährt hat sich auch, Johannisbeeren verschiedener Arten zu einem schönen Sichtschutz zu verflechten.

Platten in Splitt statt in Sand

Ameisen graben gerne den Sand aus dem Bett von Wegeplatten aus und bauen dort ihre Nester. Wenn Sie das stört, dann sollten Sie den Sand entfernen und die Platten in Splitt legen. In Splitt muss vorsichtig gelegt werden, da er gut verzahnt. Die Steine sind zu groß für Ameisen, um sie auszugraben. Unter den Platten werden die Tiere wahrscheinlich weiter leben, aber weniger auffallen.

Organische Flüssigdüngung

Stroharmer Pferdemist und anderer Dung sollte jetzt in einem Wasserfass mit doppelter Wassermenge angesetzt werden, damit er sich gut löst. Beim Düngen im Spätfrühling und Sommer wird der Brei dann 1:10 oder höher mit Wasser verdünnt ausgebracht. So gelangen die Nährstoffe schnell in den Boden. Vor allem das Kalium ist ein wichtiger, wasserlöslicher Dünger für alle Fruchtgemüse.

Staudensonnenblume nur im Kübel anbauen

Sie können den Kübel auch etwas eingraben, damit er nicht kippelt, wenn die Sonnenblumen groß werden. Bevorzugen Sie bei Topinambur Profi-Sorten, da diese kleiner wachsen und größere Knollen haben. Diese erhalten Sie ganz leicht, indem Sie im Bio-Markt Knollen kaufen und bei sich auspflanzen. Auch andere Staudensonnenblumen haben essbare Knollen mit ähnlichem oder besserem Geschmack – wie z. B. die Sonnenwurzel (Helianthus stromosus) oder verschiedene Zierstauden-Sonnenblumen, z. B. die eher klein bleibenden Helianthus salicifolius und Helianthus mollis.

Blumenkohl für Junipflanzung im Freiland aussäen

Im Garten selbst gezogener Blumenkohl ist robuster und nicht so anfällig, da er im Gegensatz zu gekauftem, im Gewächshaus gezogenem Blumenkohl abgehärteter ist. Für Brokkoli gilt das gleiche.

Vorgekeimte Kartoffeln auslegen

Der Boden für die Kartoffeln sollte möglichst warm sein. Die Kartoffeln selbst möglichst klein – optimal im Durchmesser etwa drei Zentimeter große Stücke mit keimender Knospe oder kleine Saatknollen. Aus größeren Pflanzkartoffeln werden kleine Erntekartoffelen und umgekehrt.

Der Pflanzabstand liegt bei 30 Zentimeter in und 70 Zentimeter zwischen den Reihen. Legen Sie die Kartoffeln auf den frostfreien Boden und bedecken Sie sie mit reifem Kompost. Wenn sie durchtreiben, häufeln Sie sie an, damit die sich bildenden Kartoffeln nicht ausbrechen und vergrünen.

Auch ein Strohbeet ist möglich. Dafür einfach über und zwischen die austreibenden Kartoffeln 30 Zentimeter Stroh ausbringen und dieses andrücken, ohne die Triebe zu verletzen. Die Kartoffelpflanze legt dann die neuen Knollen ins Stroh statt in die Erde und die Ernte wird einfacher.

Das Gleiche gilt für die nicht eingegrabenen, ausgelegten und angehäufelten Kartoffeln, wo die Knollen von der Pflanze in den Damm gelegt werden. Dieser sollte dafür wenigstens 50 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch sein.

Kartoffeln in der Erde keimen langsamer, weil die Erde kälter ist. Wer trotzdem in die Erde pflanzen möchte, sollte ein 30 Zentimeter breites und tiefes Loch ausheben oder bei einer Reihe einen ebenso tiefen Graben, dann 15 Zentimeter frischen, noch gut wärmenden Kompost einfüllen, fünf Zentimeter Erde als Deckschicht darüber ausbringen, denn die Kartoffel möchte nicht im frischen Kompost stehen, darauf die Kartoffel legen und dann das Loch wieder mit reifem Kompost verschließen.

So wird die Erde schnell für die Kartoffeln aufgewärmt und sie treiben schneller.

Von Volker Croy