Volker Croys Gartentipps: Regenmenge mit Regenmesser kontrollieren

Dresden

Die Eisheiligen sind vorbei – jetzt geht es ans Pflanzen.Wenn der Mai dem Ende entgegengeht, ist die Gefahr vorbei, dass es noch einmal Frost gibt. Sie können jetzt alles bedenkenlos ins Freiland pflanzen.

Regenmesser aufstellen

Es regnet gegenwärtig viel, aber es kann wie letzten Sommer passieren, dass es trotzdem nicht ausreicht, um die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Stellen Sie einen Regenmesser auf und prüfen regelmäßig den Niederschlag. Wenn weniger als 10 mm Niederschlag (10 Liter/m²) gefallen sind und es heiß ist, dann müssen Sie trotzdem gießen. Momentan scheint das noch nicht der Fall zu sein, aber besser jetzt den Regenmesser aufstellen, als erst im Sommer feststellen, dass die Pflanzen schlecht wachsen.

Buschbohnen viel gießen und nach der Blüte düngen

Volker Croy Quelle: Dietrich Flechtner

Buschbohnen müssen viel gegossen werden, außer wenn es genug regnet, denn sie setzen bei wenig Wasser wenig Schoten an.

Bohnen sind Leguminosen und können ihren Stickstoff durch eine Symbiose aus der Luft ziehen. Sie zählen zu den Humusmehrern im Boden.

In alten Büchern findet sich oft der Hinweis, die Buschbohnen mit Stickstoff zu düngen. Wie bei allen Leguminosen werden die Bohnen keinen Luftstickstoff binden, wenn genug vorhanden ist bzw. gegeben wird. Der Ertrag ist dann zwar wenige Prozent höher, weil die Pflanze sich den Aufwand mit der Symbiose nicht machen muss. Für die Fruchtfolge ist es aber dann unpraktisch, weil dann kein Stickstoff für die Folgekultur gesammelt wird.

Auch Kompostgaben enthalten Stickstoff, aber auch andere wichtige Nährstoffe. – Wie kann ich trotzdem die Pflanze zum Stickstoffbinden animieren, auch wenn ich Kompost dünge? Das ist ganz einfach eine entwicklungsbedingte Sache. Wenn zur Blüte der Bohnen nicht genug Stickstoff im Boden ist werden sie die Symbiose anfangen.

Etwa zwei Wochen nach Blühbeginn sind die Knöllchen an den Wurzeln angelegt. Dann ist immer noch Zeit, Kompost oder anderen Dünger zu geben. Die Bohnen binden dann trotzdem genug Stickstoff für die Folgekultur.

Gemüsesamen im Freiland aussäen

Von der Aubergine gibt es einige alte Sorten mit weißen oder gelben Früchten, weswegen sie auch den Namen „Eierfrucht“ trägt. Diese Sorten sind der schönen lila Frucht gewichen, können aber noch bei Sondersortenhändlern erstanden werden. Eine Direktsaat von Kürbis, Gurke, Zucchini, Paprika, Tomate und Aubergine im Freiland ist jetzt noch möglich.

Wer wenig Zeit hat, für den ist die Direktsaat genau das Richtige, denn sie spart nicht nur das Vorziehen, sondern ist günstig für die Schneckenabwehr. Denn während vorgezogene Pflanzen durch das Anpflanzen an den neuen Standort erst mal einen Schock bekommen, geschwächt werden und somit anfällig sind für Schnecken, ist das bei der Direktsaat nicht so. Die Früchte werden von den Schnecken trotzdem angefressen.

Blütenstände vom Rhabarber entfernen

Die Rhabarberernte sollte bis 24. Juni abgeschlossen sein, denn dann steigt durch Trockenheit und Blüte der Oxalsäuregehalt in der Pflanze auf kritische Werte.

Außerdem lässt man die Pflanzen dann in Ruhe, damit sie genügend Reservestoffe für das Folgejahr sammeln können. Wenn die Pflanzen allerdings jetzt schon blühen, können Sie die Blütenstände entfernen, um das Anreichern der Oxalsäure zu reduzieren. Die erhöhten Oxalsäuregehalte sollen ja erst die Früchte schützen. Insgesamt bleibt der Rhabarber auch noch länger essbar. Durch das Mehr an Oxalsäure darf nur nicht so viel gegessen werden. Wer Rhabarberkuchen auch im August genießen will, der kann über den Sommer gut gießen und Teile der Pflanzen bleichen. Denn durch das Bleichen enthalten die Triebe weniger Säure.

Spargelernte beenden

Die Spargelernte sollte bis Ende Mai beendet werden. Wird länger geerntet, sinkt der Ertrag in den Folgejahren, da sich die Pflanzen zu stark verausgaben.

Porree noch im Mai pflanzen

Je länger Sie warten, desto dünner werden die Stangen. Pflanzen Sie die Stangen am besten in 10 bis 20 cm tiefe Löcher oder Gräben und füllen Sie diese mit fortschreitendem Wachstum der Pflanzen schrittweise auf. So wird der untere helle Bereich der Porreestangen viel länger als bei normaler Pflanzung.

Alternativ könnte man nachträglich noch Anhäufeln. In Kombination mit der Pflanzung in einem Graben ist Anhäufeln auch möglich. Dann sollte man aber nicht zu hoch anhäufeln, damit die Pflanzen noch genug Fotosynthesefläche haben. Sonst bleiben die Stangen zu dünn. Bauen Sie den Porree so an, dass nur 20 cm in der Erde stecken. Und geben Sie dem Porree regelmäßig Kompost per Kopfdüngung, denn er braucht viele Nährstoffe für ein gutes Wachstum.

Kopfdüngung für Knoblauch

Wie Porree braucht Knoblauch viele Nährstoffe für einen guten Knollenansatz. Auch hier ist der beste Dünger Kompost, denn er wird schnell vom Bodenleben eingearbeitet und abgebaut und somit pflanzenverfügbar gemacht. Alternativ geht auch dicke Pflanzenjauche, sofern alle Pflanze teile mitgegeben werden.

Pflanzenjauche ansetzen

Pflanzen für das Ansetzen von Pflanzenjauche gut zerkleinern. Denn sonst werden die später matschigen Blätter eine Sperrschicht bilden, durch die kein Wasser in den Boden dringt. Wenn Sie die Pflanzenteile nicht schon beim Ansetzen der Jauche zerkleinert haben, sollten Sie es noch tun.

Weiße Paprikasorten anpflanzen

Es gibt einige Sorten von Paprika, die besser mit unserem Klima zurechtkommen als andere. Spitzpaprika besser als Blockpaprika und weiße bzw. hellgelbe Sorten besser als rote. Wenn Sie die Früchte der weißen Paprikasorte lang genug an der Pflanze lassen, werden die Früchte auch rot. Denn die hellen Früchte sind immer noch unreif, aber schmecken für manche Menschen weit angenehmer als grüne Paprika. Auch sind diese Sorten meist älter und besser an den kühlen Freiland-Standort angepasst als neue Gewächshaussorten.

Pfirsich schneiden

Pfirsichbäume werden klassisch in oder kurz nach der Blüte geschnitten. Schauen Sie, ob an den fruchtenden Ästen noch Blätter sind. Sind nur Früchte dran, aber keine Blätter, kostet das den Baum nur Kraft und die Früchte kommen nicht zur Reife. Entfernen Sie diese, damit der Baum sich entfalten kann. Achten Sie immer auf ausreichend Neutrieb und lassen Sie Stammtriebe (oberhalb der Veredlungsstelle) am Baum, da der Pfirsich immer neu treiben muss, da alte Triebe schnell krank werden und absterben.

Gegen Kräuselkrankheit vorgehen

Von der Kräuselkrankheit befallene Blätter entfernen. Die Kräuselkrankheit ist ein lästiger Schadpilz, der in den Knospen des Pfirsichbaumes überwintert und nun mit dem Wind verbreitet wird. Die einfachste Methode für kleine Bäume ist das Entfernen der befallenen Blätter oder Blattteile. Dadurch muss der Pfirsich neu austreiben. Die neuen Blätter sind dann meist unbefallen und gesund. Bei größeren Bäumen kann man die betroffenen Blätter auch entfernen, wenn man den Aufwand nicht scheut. Man kann aber auch die stark befallenen Astteile entfernen und gesunde erhalten.

Von Volker Croy