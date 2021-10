Virtuelle Spurensuche: Wie die Stasi in der DDR die TU Dresden überwachte

Dresden

Für die Staatssicherheit der DDR muss es gleich wieder nach politischer Hetze ausgesehen haben. 1983 tauchten an der TU Dresden Proteste gegen Umweltbelastungen auf. „Schützt unsere Wälder – weg mit der Luftverpestung“ stand an einer Mauer an der Mensa an der Bergstraße und mobilisierte den Sicherheitsapparat, dem die TU Dresden so wichtig war, dass er sich ihr mit einer speziellen „Objektdienststelle Technische Universität/Hochschule“ widmete.

Internationale Wissenschaftler, neueste Forschungsergebnisse, unangepasste Jugend in den Hörsälen: dem widmete die Staatssicherheit der DDR an der TU Dresden eine Sonderabteilung.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Dresden bietet jetzt zu den historischen Vorgängen aus DDR-Zeiten einen ganz neuen Zugang. Gemeinsam mit Informatik-Studierenden der TU Dresden hat das Stasi-Unterlagen-Archiv eine App zur DDR-Staatssicherheit an der Dresdner Hochschule entwickelt. Mit „Geheim!“ können Orte und Geschichten aus 40 Jahren DDR mit Hilfe der Stasi-Unterlagen entdeckt werden.

Geschichte am Handy erlebbar

Sie erzählen von der Überwachung sensibler Forschungsbereiche und studentischen Protesten ebenso wie vom Alltagsleben. „Augmented Reality“ gibt die Möglichkeit, an heutigen Gebäuden in die Geschichte einzutauchen. Die reale Situation wird dann auf dem Handy mit Archivdokumenten und Fotos erweitert, an 16 Stationen auf dem Unigelände werden die Ereignisse so virtuell erlebbar, erläutert auf DNN-Anfrage Cornelia Herold, die Leiterin des Stasi-Unterlagen-Archivs.

Dabei handelt es sich um die frühere Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, die ihren Sitz an der Riesaer Straße hat. Jetzt gehört die Behörde zum Bundesarchiv. Wie bisher verwaltet sie die archivierten Stasi-Unterlagen aus DDR-Zeiten und organisiert beispielsweise die Akteneinsicht für interessierte Bürger, Forschungsarbeiten in der Wissenschaft oder Recherchen von Journalisten.

App-Freigabe am 19. Oktober

Die Freigabe der App, die zunächst für Android-Geräte bereitstehen wird, erfolgt mit einem Rundgang auf dem Campus am kommenden Dienstag, 19. Oktober. Stefan Gumhold, Professor für Computergraphik und Visualisierung an der Fakultät Informatik der TU Dresden und sein Team geben Einblicke in die technische Entwicklung der App. Maria Fiebrandt vom Stasi-Unterlagen-Archiv stellt einige Orte und Geschichten näher vor. Die App ist ein Kooperationsprojekt des Stasi-Unterlagen-Archivs, dem Lehrstuhl von Prof. Gumhold und dem Universitätsarchiv der TU Dresden.

Bis 1989 stand die Technische Hochschule/Universität Dresden unter besonderer Beobachtung der Stasi. Die eigens für die Überwachung der Hochschule eingerichtete Objektdienststelle der Geheimpolizei bündelte die Arbeit. Die Ergebnisse dokumentierte die Stasi akribisch in ihren Akten. Mehrere tausend Seiten Papier, Karteikarten und Fotos sind im Stasi-Unterlagen-Archiv dazu überliefert, allein aus der Dienststelle sind es mehr als 4100 Akten, erläutert Herold.

„Wo bleibt dein Gewissen?“

Ein Dokument an der App-Station Mommsenstraße zeigt zum Beispiel, was der Prager Frühling 1968 in Dresden auslöste. Die Stasi fand in einer Telefonzelle auf der Mommsenstraße Flugblätter mit der Überschrift „Dresdner, wo stehst du?“, „Habt Mut zur Wahrheit“ und „Wo bleibt Dein Gewissen?“ stand darauf. Maschinenbau-Studierende hatten die Blätter verfasst. Die Folge: Verhaftung, Verurteilung, Exmatrikulation – alles belegt in den Stasi-Unterlagen.

In Stasi-Papieren aus den 1950er Jahren geht es an der Station Andreas-Schubert-Bau um Spionage in der Kernphysik, weil Dresden zu einem Zentrum der zivilen Kernforschung werden sollte. Dekan und Fakultät unterlagen besonderer Beobachtung. Die Stasi legte einen sogenannten „Objektvorgang“ an, und sammelte darin alles, was sie zu vermeintlicher Spionage und „Schädlingstätigkeit“ untersuchte.

Drei Stationen zur Eröffnung

Die Führung am 19. Oktober absolviert drei Stationen und startet am Münchner Platz an der dortigen Gedenkstätte und befasst sich laut Archiv-Leiterin Herold mit dem „inszenierten Gedenken“. Zu DDR-Zeiten wurde zwar den Opfern der Nazis gedacht. Bis zum 8. Februar 1945 – dem letzten Hinrichtungstag vor der teilweisen Zerstörung des Gebäudekomplexes durch die Luftangriffe am 13./14. Februar 1945 – starben nach den Angaben der Gedenkstätte Münchner Platz über 1300 Menschen unter der so genannten Fallschwertmaschine.

Zu den Justizopfern des Volksgerichtshofs und der Oberlandesgerichte gehörten Menschen, die sich dem Nationalsozialismus aktiv und organisiert widersetzten. Es wurden aber auch sogenannte „Gewohnheitsverbrecher“, Mörder und Sittlichkeitsverbrecher am Münchner Platz hingerichtet.

Nach dem Krieg ließ der sowjetische Geheimdienst bis 1950 in Schnellverfahren auf der Grundlage von erpressten Geständnissen Menschen zu langjährigen Haft- und Lagerstrafen oder zum Tod durch Erschießen verurteilen.

Einseitiges Gedenken in der DDR

Die deutsche Justiz verfolgte hier nach dem Krieg zunächst NS-Verbrecher, später rückte die Verfolgung von Kritikern und Gegnern der sozialistischen Umgestaltung und damit die erneute Instrumentalisierung der Justiz zum staatlichen Machterhalt in den Vordergrund.

Bis Ende 1956 war die Einrichtung am Münchner Platz zentrale Hinrichtungsstätte der DDR-Justiz. Doch dieser Teil der Geschichte wurde beim DDR-Gedenken ausgeblendet.

Nächste Station ist der Lageplan an der Helmholtz-Straße, an dem sich der Arbeitsbereich der Objektdienststelle sehr gut darstellen lässt, erklärt Herold. Schließlich endet die Führung nach einer Stunde bis 90 Minuten an der Mommsenstraße, wo 1968 die Flugblätter zum Prager Frühling entdeckt worden waren.

Noch immer offene Fragen zu Stasi-Aktivitäten

Auch kurz vor dem Ende der DDR wurde noch bespitzelt und beobachtet: Mit einem Aushang machte ein Mitarbeiter der Sektion Wasserwesen im Drude-Bau am 10. Oktober 1989 auf die revolutionären Entwicklungen aufmerksam, Titel: „Ein hoffnungsvolles Zeichen des Dialogs wurde gesetzt“.

Doch bis heute ist die Arbeit der Stasi nicht restlos erforscht. So bleibt bisher noch offen, von wo aus genau das MfS operierte. Es gab natürlich konspirative Trefforte, die dienten aber allgemein zum Kontakt mit Inoffiziellen Mitarbeitern (IM).

Termin: Dienstag, 19. Oktober, 16.30 Uhr, kostenfreie Führung, Treffpunkt: Hauptcampus TU Dresden, Eingang Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz 3, 01069 Dresden, es gilt die Abstandsregel oder das Tragen von Masken.

Von Ingolf Pleil