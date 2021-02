Virtuelle Ausstellung: Wie die Technischen Sammlungen Dresden dem Lockdown trotzen

Dresden

Die Technischen Sammlungen Dresden zeigen jeden Freitag im Februar die audiovisuelle Ausstellung „Der Wille und der Berg. Mind over Matter“. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben dazu ein Corona-konformes Konzept ausgetüftelt.

Acht ferngesteuerte Roboter führen Gäste virtuell durch die Ausstellung für Medienkunst. Jedes Fahrzeug ist mit einer Miniaturkamera ausgestattet. So können Besucher von Zuhause trotz Lockdown die Exposition erkunden. Die Roboter führen durch den Emanuel-Goldberg-Saal und zeigen die ausgestellten Kunstinstallationen.

Philosophische Grundfragen mit Zukunftsblick

Organisiert vom Dresdner Netzwerk Medien Kunst, befasst sich die Ausstellung mit Bewusstseinsforschung, Machine Learning und der Struktur des Selbst und des Selbsterlebens. Der Titel „Der Wille und der Berg. Mind over Matter“ spielen auf unterschiedliche philosophische Grundfragen an. Im Fokus steht dabei der Blick in die Zukunft: In welcher Beziehung werden Menschen und Technologie stehen?

Das Netzwerk Medien Kunst hat gemeinsam mit dem Chaos Computer Club die Explorer-Roboter und deren Steuerung entwickelt. Vorbild dazu war der ferngesteuerte Roboter im Brand- und Katastrophenschutz.

Unter anderem beteiligt sich Anton Ginzburg an der Ausstellung. Seit Jahresbeginn residiert der in New York lebende Künstler am Schaufler Lab@TU Dresden.

Die Ausstellung „Der Wille und der Berg. Mind over Matter“ findet jeden Freitag im Februar zwischen 16 und 20 Uhr virtuelle in den Räumen der Technischen Sammlungen Dresden statt. Zugang erhalten Interessierte über die Website www.tsd.de sowie über die Homepage von Dresden Contemporary Art www.dresdencontemporaryart.com.

