Dresden

Ein erster Mittelwagen eines SVT (Schnellverbrennungstriebwagen) „Bauart Görlitz“ ist am Dienstagnachmittag von Dresden nach Halberstadt überführt worden. Dort soll das Fahrzeug aufgearbeit werden, sagte Mario Lieb von der SVT Görlitz gGmbH. Ehrenamtliche aus halb Deutschland wollen in Dresden einen der legendären Schnellverbrennungstriebwagen der Deutschen Reichsbahn fahrfähig aufarbeiten.

Mit ihrer schnittigen Form waren die Züge in den 1960er Jahren ihrer Zeit beinahe ein wenig voraus. Quelle: Lars Müller

Unter anderem wurden für das Vorhaben „Ein Zug für Mitteldeutschland“ 3,37 Millionen Euro Fördermittel des Bundes zugesagt. Die staatliche Förderung setzt allerdings voraus, dass ein Eigenmittelanteil von rund 800.000 Euro aufgebracht wird. Derzeit sei erst ein Viertel der notwendigen Summe durch Spenden generiert worden, hieß es. Allein die Überführung des Waggons nach Halberstadt kostet den Angaben zufolge 16.000 Euro.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab 2023 Sonderfahrten geplant

In Halberstadt werden insbesondere Metallarbeiten an Rahmen und Beblechung ausgeführt. Dazu haben die Bahn-Enthusiasten das Fahrzeug nahezu komplett entkernt und auch die Fensterscheiben entfernt. Da bei dem Waggon auch das Bremssystem ausgebaut wurde, hat die auf Überführungen spezialisierte Firma Rail Adventure den 1./2.Klasse-Abteilwagen zwischen zwei spezielle Bremswaggons gekuppelt. Zwischen 1963 und 1968 wurden acht dieser damals hochmodernen Dieseltriebwagen in Görlitz gebaut.

Systemtechniker Holger Miething von Rail Adventure bereitet die Kupplungen für die Überführung vor. Quelle: Lars Müller

Drei Züge haben in Dresden, Berlin und Chemnitz überlebt, wobei nur das Dresdner Fahrzeug des DB Museums bis 2003 verkehrsfähig geblieben und für Sonderfahrten genutzt worden war. Nun soll es, so der ehrgeizige Plan, 2023 wieder für Sonderfahrten einsatzbereit sein. Selbst die Initiatoren des Vorhabens räumen jedoch ein, dass dieser Zeitplan mehr als sportlich ist.

„Zug für Mitteldeutschland“

Die windschnittigen Triebwagen sorgten bei der Deutschen Reichsbahn für internationales Renommee. Sie fuhren unter anderem als „Vindobona“ von Berlin über Dresden nach Wien, als „Karlex“ von Berlin über Leipzig nach Karlovy Vary sowie im Bauch von Fährschiffen von Berlin nach Kopenhagen und Malmö. An Bord waren oft Reisende, die der DDR-Reichsbahn Devisen brachten. Speziell ausgebildete Zugstewardessen kümmerten sich um deren Wohlbefinden und setzten neue Maßstäbe für Bahnreisen. Mit zunehmender Elektrifizierung wurden die Dieseltriebwagen entbehrlich. Zuletzt fuhren sie noch Messesonderzüge zwischen West-Berlin und Leipzig und ein Schnellzugpaar zwischen Bautzen und Berlin über Hoyerswerda.

Mit dem „Zug für Mitteldeutschland“ soll die Reisekultur dieser besonderen Züge wieder aufleben. Eines aber mögen die Bahn-Enthusiasten gar nicht: Wenn ihr SVT „Görlitz“ als ICE des Osten betitelt wird. Mit einem ICE hat der Zug nur wenig gemein. Von der Epoche her kann er sich aber dem Vergleich mit dem westeuropäischen Trans-Europ-Express (TEE) stellen. Die Wiederinbetriebnahme seines Westpendants ist übrigens vor etlichen Jahren gescheitert – an den Kosten. Lars Müller

www.svt-goerlitz.de

Von Lars Müller