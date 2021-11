„Vindobona“: Dresden steht nicht im Fahrplan – Railjet soll trotzdem weiterfahren

Dresden/Wien

Der Railjet RJ 256/257 soll auch im kommenden Fahrplan weiterhin zwischen Graz und Berlin über Wien, Prag und Dresden fahren. Das bestätigte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Wochenende. In den aktuell veröffentlichten Online-Fahrplänen ist das Zugpaar aber lediglich auf dem Laufweg Graz - Prag-Holešovice buchbar.

Der ÖBB-Sprecher erklärte: „Aufgrund von Bauarbeiten sind die Verkehrszeiten Prag - Dresden - Berlin noch nicht final.“ Die Ergänzung des Fahrplans erfolge in den nächsten Wochen. „Allerdings kann der Zug wegen Bauarbeiten an bestimmten Tagen auf den Laufweg Graz - Prag beschränkt werden“, so der Bahnsprecher aus Wien weiter.

Das Railjet-Zugpaar verkehrt unter der Linienbezeichnung „Vindobona“ seit Juni 2020. Es gilt als Wiederbelebung des legendären internationalen Zugpaars „Vindobona“ das zwischen 1957 und 2014 auf dem Stammweg zwischen Berlin und Wien verkehrte. Bekannt ist der Zug für seine in 1960er und 1970er Jahren eingesetzten Dieseltriebwagen aus der DDR, der Tschechoslowakei und der Republik Österreich im Wechsel.

Vor seiner vorübergehenden Einstellung fuhr der damalige Eurocity-Zug von 2009 an von Hamburg kommend ab Wien weiter über den Semmering bis Villach in Kärnten, erreichte einen Laufweg von mehr als 1.400 Kilometern und war zeitweise 16 Stunden unterwegs.

Von Lars Müller