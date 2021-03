Viermal Dresdner Nachtskaten nach Loschwitz zum Jubiläum der Eingemeindung

Dresden

Am 1. April 1921 wurden 20 Ortschaften im Osten und Westen Dresden – zum Teil gegen ihren Willen – eingemeindet. Dresden wuchs unter anderem im Osten um Blasewitz, Loschwitz, Bühlau, Rochwitz und Weißer Hirsch. Aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr dieses Ereignisses soll das diesjährige Nachtskaten viermal die Strecke vom Startpunkt an der Lingnerallee durch Blasewitz übers Blaue Wunder bis nach Loschwitz nehmen.

Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz hat für diese Sonderfahrten auf Antrag von Beirat Hans-Jürgen Burkhardt (Linke) knapp 2130 Euro Förderzuschuss bewilligt, die Hälfte der benötigten Summe. In seiner nächsten Sitzung (31. März) wird dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz ein ebensolcher Antrag auf Förderung vorgelegt. Burkhardt ist auch Vorsitzender des Fördervereins Dresden skatet e.V.

Eine der Nachtskater-Fahrten würde am 29. Mai stattfinden – an dem Tag soll mit einem Fest in beiden Stadtteilen das Jubiläum gefeiert werden. Geplant ist, dass die Skater auf ihrer Tour Sehenswürdigkeiten der beiden Stadtteile passieren werden.

