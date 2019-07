Dresden

Rund 150 Musiker und Bewaffnete aus Mengen in Baden-Württemberg machen sich Ende August auf eine viertägige Reise nach Dresden. Anlass ist eine längst vergangene Eheschließung: 1719 heiratete Friedrich August, Kurprinz von Sachsen die österreichische Kaisertochter Maria Josepha.

Gefeiert wurde wochenlang im Dresdner Zwinger. Nun jährt sich die Jahrhunderthochzeit zum 300. Mal und extra dafür reist die militärhistorische Bürgerwache Mengen an. Sie will die Dresdner Altstadt mit Marschmusik erfüllen. Der über 100 Meter lange Zug aus Bewaffneten und Musikern wird schwer zu übersehen oder zu überhören sein.

Die Bürgerwache Mengen spielte 2016 vor dem Reichstag in Berlin. Anlass war der 175-jährige Geburtstag des Deutschlandlieds. Quelle: CLEMENS BILAN

Und wie kommt eine solche Bürgerwehr nach Dresden? „Wir haben uns mehr oder weniger selbst eingeladen“, sagt deren Sprecher Urban Bacher mit einem Augenzwinkern. Alle zwei bis drei Jahre unternimmt die Bürgerwache eine größere Reise. 2019 sollte es Dresden sein. „Wir haben einfach bei der Stadt angerufen und die waren einverstanden“, erklärt Bacher. „Wohl auch, weil wir die Kosten selbst übernehmen.“

Gewandet sind die 150 Musiker unter Leitung von Major Georg Bacher in Paradeuniformen nach preußischem Muster, wie sie seit Beginn des 19. Jahrhundert getragen wurden. Sie gliedern sich in einen Spielmannszug unter Tambourmajor Michael Lehleiter, den Musikzug unter Ralf Uhl, der gleichzeitig auch die Stadtkapelle Mengens ist und zwei bewaffnete Grenadierszüge.

Abgesehen von den gelegentlichen größeren Ausflügen tritt die Bürgerwache fünf Mal jährlich in Mengen auf. Sie spielte aber auch schon zum Staatsbesuch des damaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in Stuttgart oder in Rom auf der Piazza Navona einen Appell.

Die Vorfreude bei den Protagonisten auf ihr erstes Gastspiel in Ostdeutschland – Berlin ausgenommen – ist bereits groß. „ Dresden ist ein Gesamtensemble, da freut man sich einfach drauf, etwa vor der Oper zu spielen oder vor dem Rathaus“, verrät Urban Bacher.

Das Programm in Dresden ist umfangreich: Begrüßung am Rathaus, Abendkonzert mit Salut auf dem Altmarkt, Großer Zapfenstreich im Zwinger und auch die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes in der Hofkirche stehen auf dem Programm. Der Eintritt zu allen öffentlichen Auftritten ist frei.

Öffentliche Auftritte der Bürgerwache Mengen in Dresden Donnerstag, 29. August 18.30 Uhr: Begrüßungsappell vor dem Rathaus 19.45 Uhr: Aufmarsch mit kleiner Abendserenade mit Ehrensalut auf dem Altmarkt Freitag, 30. August 11.15 Uhr Appell mit Ehrensalut vor dem Goldenen Reiter; anschließend Marsch zum Theaterplatz 12.15 Uhr: Mittagskonzert vor der Semperoper 17.15 Uhr: Appell vor dem Fürstenzug 18 Uhr: kleine Abendserenade auf der Brühlschen Terrasse mit Ehrensalut Sonnabend, 31. August 19.15 Uhr: Aufmarsch im Zwinger mit Serenade 20 Uhr: Aufführung des „Großen Zapfenstreich“ nach Wieprecht Sonntag, 1. September 10.30 Uhr: Mitgestaltung des Gottesdienstes in der Hofkirche 11.45 Uhr Antreten vor dem Eingangsportal und Marsch zur Frauenkirche

Von Franziska Kästner