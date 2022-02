Viele Klassen in Dresden haben schon schulfrei

Dresden

Schon 13 Schulklassen werden vor Beginn der Winterferien am 14. Februar nicht mehr in die Schule zurückkehren. Das Kultusministerium hat die Klassen wegen Corona-Ausbrüchen bis zum 11. Februar in die „häusliche Lernzeit“ geschickt. So werden die Schüler erst am 28. Februar wieder zur Schule gehen können – wenn es keinen neuen Corona-Ausbrüche gibt.

Eine Schule vollständig geschlossen

Eine Schule musste vom Ministerium wegen einer Vielzahl von Infektionen vollständig geschlossen werden, die 88. Grundschule in Hosterwitz ist noch bis zum Dienstag zu. 45 Schulen mit 80 Klassen sind von Teilschließungen betroffen – Stand Montag mittag. Zu diesem Zeitpunkt haben die Beschäftigen des Ministeriums die aktuellen Testreihen noch nicht bearbeitet, so dass am Dienstag mit einem deutlichen Anstieg der Einrichtungen zu rechnen ist.

Es handelt sich um 18 Grundschulen mit 31 Klassen, neun Oberschulen mit 22 Klassen, zwölf Gymnasien mit 19 Klassen, zwei Ganztagsschulen mit fünf Klassen, drei Förderschulen mit einer Klasse und eine Berufsschule mit einer Klasse. Die Landeshauptstadt Dresden führt 123 Schulen mit Corona-Fällen und 79 Kindertagesstätten auf.

14 positive Tests in einer Klasse

In vielen Klassen setzte das Ministerium nach zwei bis fünf positiven Tests ein Stoppzeichen. Manchmal ist eine größere Zahl von Schülern betroffen, etwa an der 135. Grundschule, an der in einer 2. Klasse gleich 14 Positivtests registriert wurden. An der 91. Grundschule hat es in einer 2. Klasse acht Kinder erwischt.

Inzidenz bei einem Wert um die 5000

Schüler erhalten drei Tests pro Woche und sind somit die am Besten kontrollierte Bevölkerungsgruppe. Die Inzidenz der Kinder und Jugendlichen im Schulalter liegt in Dresden bei einem Wert um die 5000. In den Winterferien wird sich die Zahl der geschlossenen Klassen selbstverständlich reduzieren, weil in der Schule keine Tests erfolgen. Inwiefern das Virus durch Reisen verbreitet wird – das werden die Tests am 28. Februar zeigen, dem Faschingsmontag.

Die betroffenen Schulen 15. Grundschule: eine Klasse (bis 10. Februar) 16. Grundschule: zwei Klassen (bis 10. Februar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 33. Grundschule: eine Klasse (bis 10. Februar) 37. Grundschule: vier Klassen (bis 8./9./10. Februar) 44. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 51. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 65. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 68. Grundschule: vier Klassen (bis 8./9. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 8. Februar 90. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 91. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 93. Grundschule: drei Klassen (bis 9./10. Februar) 102. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 103. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 106. Grundschule: vier Klassen (bis 10./11. Februar) 135. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 153. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) IBB-Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 30. Oberschule: fünf Klassen (bis 8./9./10. Februar) 35. Oberschule: drei Klassen (bis 9. Februar) 36. Oberschule: eine Klasse (bis 10. Februar) 62. Oberschule: fünf Klassen (bis 9. Februar) 101. Oberschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 116. Oberschule: eine Klasse (bis 10. Februar) Oberschule Pieschen: drei Klassen (bis 8./9. Februar) Melli-Beese-Oberschule: eine Klasse (bis 8. Februar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 10. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: fünf Klassen (bis 8./10. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Romain-Rolland-Gymnasium: eine Klasse (bis 8. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 8. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: vier Klassen (bis 8. Februar) Gymnasium Tolkewitz: eine Klasse (bis 8. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 9. Februar) Gymnasium Bürgerwiese: eine Klasse (bis 10. Februar) Vitzthum-Gymnasium: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Johannstadt: eine Klasse (bis 10. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 8./11. Februar) Universitätsschule: drei Klassen (bis 8. Februar) Förderzentrum „Makarenko“: eine Klasse (bis 11. Februar) Erich Kästner Schule: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Albert Schweitzer: eine Klasse (bis 11. Februar) Berufsschulzentrum für Wirtschaft: eine Klasse (bis 8. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig