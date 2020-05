Video-Sprechstunde und Patienten-SMS: Wie Corona die Digitalisierung beschleunigt

Dresden

Im Dresdner Uniklinikum hat die Coronakrise die Telemedizin mächtig vorangetrieben. Bereits Anfang April führte das Klinikum die Patienten-SMS ein. Jeder, der sich für diesen Service anmeldet, muss nicht im Wartezimmer Platz nehmen, sondern kann sich die Wartezeit draußen vertreiben. Kurz vor dem Termin wird derjenige dann informiert, dass er gleich dran ist. Den Service nutzten in den ersten drei Wochen knapp 2000 Patienten, informiert Sprecher Holger Ostermeyer auf DNN-Nachfrage.

Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung ist die Videosprechstunde. Die Klinik für Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie bietet diese Möglichkeit ab sofort an. Voraussetzung ist, dass keine Untersuchungen nötig sind und die Patienten ein Smartphone, Tablet oder Laptop mit Kamera besitzen. Mit der Videosprechstunde sollen lange Anfahrtswege reduziert und Patienten mit geschwächtem Immunsystem geschützt werden. Die Software dafür wurde von einem Tochterunternehmen des Uniklinikums, der Carus Consilium Sachsen GmbH ( CCS), entwickelt.

Da in den meisten Haushalten inzwischen Smartphone, Tablet oder ähnliche Geräte vorhanden seien, sollte der Kontakt zu behandelnden Ärzten schneller und unkomplizierter gestaltet werden, sagt CCS-Geschäftsführer Olaf Müller und ergänzt: „Im Gegensatz zu gängigen Videokonferenzlösungen erfolgt die Verbindung zwischen Arzt und Patient direkt und verschlüsselt. Auf diese Weise werden die erhöhten Datenschutzvorgaben im medizinischen Bereich vollumfänglich eingehalten.“

Coronakrise steigert Akzeptanz der Telemedizin auch bei älteren Leuten

Das Angebot soll vor allem Schwerkranken helfen: „Gerade unsere Krebspatienten, die aus ganz Sachsen und über die Landesgrenzen hinaus zu uns kommen, profitieren davon, wenn sie für ein Aufklärungsgespräch vor einer Operation, eine Zweitmeinung oder zur Nachsorge in unsere Ambulanz kommen“, sagt Professor Jürgen Weitz, Direktor der Klinik für Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie. Gerade bei Krebspatienten sei das Immunsystem aufgrund einer vorangegangenen Chemotherapie oder wegen mehrerer Operationen geschwächt. Diesen Patienten wolle man deshalb lange Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel oder Aufenthalte in Wartezimmern ersparen und so das Infektionsrisiko senken – auch in Zeiten nach Corona.

An Konzepten für eine Digitalisierung werde im Hintergrund schon länger gearbeitet, heißt es. „Ein Großteil unserer Bemühungen findet hinter den Kulissen des Krankenhausbetriebs statt und sorgt für einen reibungsloseren Betrieb und eine höhere Patientensicherheit“, sagt Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums. Die technische Umsetzung der neuen Form der Kommunikation mit Patienten sei bereits vor einem Jahr in Auftrag gegeben worden, sagt Albrecht. Die Coronakrise steigere die Akzeptanz der Telemedizin auch bei älteren Leuten, weshalb schon bald weitere Kliniken des Uniklinikums die Videosprechstunde anbieten wollen, unter anderem die Kopfschmerzambulanz, die psychosoziale Medizin, die Klinik für Dermatologie oder auch die Abteilungen Allgemeinmedizin und Psychiatrie.

Digitale Patientenangebote auch nach Ende der Coronakrise

Um den Service nutzen zu können, ist lediglich eines der bereits genannten Geräte nötig sowie eine gültige E-Mail-Adresse. Zusätzliche Software wird nicht benötigt. Wenn die Patienten den datenschutzrechtlichen Hinweisen zugestimmt haben, kann die virtuelle Sprechstunde auch schon beginnen. Der Termin für die Online-Sprechstunde wird per E-Mail mit dem genauen Zeitpunkt, dem Link, dem Einwahlcode sowie einer Kurzanleitung übermittelt. Der Patient muss nur den Link zum vereinbarten Zeitpunkt anklicken und wird so direkt mit dem Arzt verbunden. Wer eine Videosprechstunde in der Klinik für Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie benötigt, kann sich telefonisch unter der Nummer 0351/458 32 00 melden oder die Internetseite www.dresdnerchirurgie.de nutzen.

Das Uniklinikum will auch nach Ende der Coronakrise weiter digitale Patientenangebote etablieren. „Alle Vorbereitungen und notwendigen Prüfungen dazu sind abgeschlossen. Es funktioniert. Dabei sieht man, dass eine solche Krise auch Positives bewirken kann, denn die Leute denken um und sehen, dass es auch so funktionieren kann“, sagt Michael Albrecht gegenüber den DNN.

Die Überlegungen seien nicht neu, bisher sei jedoch die Bereitschaft der Patienten und Mediziner nicht sehr groß gewesen. Neu geschaffene Strukturen, um die Coronakrise managen zu können, wie die Leitstelle, sollen laut Albrecht erhalten bleiben: „Wir werden schauen, wie wir diese geschaffenen Strukturen weiterhin nutzen können.“

Von Lisa-Marie Leuteritz