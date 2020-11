Video-Brillen für Berufsorientierung an Schulen in Dresden

Dresden

Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen können jetzt zur Berufsorientierung Virtual-Reality-Brillen in den Medienpädagogischen Zentren (MPZ) ausleihen. Das teilte das sächsische Kultusministerium mit. Die insgesamt 114 Brillen sind mit besonderen Filmen bestückt. 360-Grad-Videos vermitteln darin Berufe, die Schülerinnen und Schüler in einem Praktikum so hautnah nicht erleben könnten. Ansprechpartner ist in der Landeshauptstadt das MPZ der Stadt Dresden, das als Stadtmedienstelle das gesamte Stadtgebiet betreut.

Brillen sollen Einblicke in Berufe geben

Die Virtual-Reality-Brillen sollen jungen Menschen auf ihrem Weg zum passenden Beruf helfen. Nutzer stehen mitten im Fleischerbetrieb, an der Seite eines Notfallsanitäters oder als Dachdecker in schwindliger Höhe. Sie erhalten so einen lebendigen Eindruck von Berufen, die sie aufgrund von Hygienebestimmungen oder Risiken in der Realität nicht einfach ausprobieren könnten. Das Konzept sei einfach: Brille aufsetzen, Beruf anklicken und ein drei bis fünf Minuten dauerndes Video anschauen.

Mit den Brillen werde die Praktikumssuche und der direkte Kontakt mit Betrieben nicht ersetzt, sondern sie ergänzen die praktische Berufsorientierung, heißt es. Die Virtual-Reality-Technik soll es leichter machen, die Jugendlichen für verschiedene Berufe zu begeistern, die vielleicht nicht ganz oben auf der Wunschliste stehen. Das Kultusministerium hat dieses Projekt mit 132 000 Euro finanziert. Alle Filme wurden bei sächsischen Unternehmen von einer Spezialfirma aus Schneeberg gedreht. Die Technik ist leicht bedienbar, überall einsetzbar und funktioniert auch ohne Internet. Bislang wurde Filmmaterial für 15 Berufe zusammengestellt.

Kontakt: Stadtmedienstelle Dresden, Marienberger Str. 5, 01279 Dresden, Internet: https://bit.ly/38q2v9P

Von I.P.