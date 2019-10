Anschlag in Halle - Verunsicherung in Dresden: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas einmal passiert“

Das Geschehen hat die Mitglieder der jüdischen Gemeine in Dresden verunsichert. Ihre Vorsitzende spricht von einem absoluten Warnsignal für die Gesellschaft. Sachsens Innenminister Roland Wöller kündigte indes weitere Sicherheitsmaßnahmen an – und ruft auf, sich schützend vor Synagogen zu stellen.