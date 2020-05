Vertrieben, ermordet, gequält: Die traurige Geschichte der Familie Gutherz aus Dresden

Dresden

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren endete für viele Menschen ein Martyrium, sofern sie die Barbarei der Nazidiktatur überlebt hatten. Wir gedenken der Befreiung der Konzentrationslager und erinnerten uns an die Zerstörung Dresdens vor 75 Jahren. Alle drei Anlässe sind eng mit dem Leben von Traute Annemarie Gutherz verbunden. Ihre jüdische Familie musste 1939 aus Dresden emigrieren. Stationen führten nach Holland, in die Todeslager Auschwitz und Sobibor, nach Schweden, Italien und in die USA. Vertrieben, ermordet, gequält, aber nicht ausgelöscht. Eine Spurensuche.

„Wir wurden wieder in einen Zug gesetzt. So kamen wir zu einem Bahnhof. Der Bahnhof war Hamburg (wie ich später erfuhr). Wir saßen meistens vor den Baracken in der Frühlingssonne und suchten die Läuse in unseren Kleidern. Ich hatte einen schwarzen Mantel mit Pelzkragen, der von getöteten Menschen stammte.“

Anzeige

Es war der Frühling 1945. Hamburg-Langenhorn ( Ochsenzoll), ein Frauenaußenlager des KZ Neuengamme, hieß die neue Adresse. Es sollte die letzte einer langen Deportationsreise in Arbeits- und Konzentrationslager werden. Doch das wusste Traute Gutherz zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu unvorstellbar schien der jungen Frau der Gedanke an Freiheit. Im offenen Güterwagen, bei eisigem Wind, müde und hungrig, war sie zuvor durch Breslau und Böhmen gefahren und konnte es sich selbst nicht erklären, dass sie auf einmal die Landschaft der Elbe wiedererkannte.

Weitere DNN+ Artikel

„Und dann passierte der Zug den Bahnhof in Dresden. Ich blickte hinaus, um meine geliebte Geburtsstadt wiederzusehen und – die war nicht mehr da! Alles, was man sehen konnte, war eine düstre Theaterszenerie bestehend nur aus Kulissen, Hausfassaden mit leeren Fenstern und ohne Rückseite, alles beleuchtet vom Mond, eine Spukstadt!“

Verstanden hat sie die Dramatik des Gesehenen erst später. „Denn damals lebten wir ohne Datum und Uhr“, schrieb Traute Gutherz 50 Jahre später, fast entschuldigend, an das Ende eines Leserbriefes, der 1995 in der Tageszeitung „Syd­svenska Dagbladet“ erschienen war. Ganze 57 Jahre mussten vergehen, bevor sie im hohen Alter von fast 94 Jahren zu Stift und Papier gegriffen hat, um in einer Art Druckschrift festzuhalten, was aus dieser dunklen Zeit in ihrem Gedächtnis haften geblieben ist. Wie das Erschrecken in der Pogromnacht um sich griff. Wie die Familie von Dresden nach Holland emigrierte und der Tod sie doch einholte.

Vater Leopold Gutherz, wie er für seine Kinder Puppenstubenmöbel aus Zigarrenschachteln anfertigt. Quelle: Genia Bleier

Es brauchte diese lange Zeit und auch einen Anstoß von außen, das Erinnern dem Vergessen und Verdrängen vorzuziehen. Für die Getöteten. Und für die Nachgeborenen. Die Aufzeichnungen umfassen die Jahre 1938 bis 1945. Sie sind die Hauptquelle dieses Beitrages, ebenso Briefe an die Autorin, in denen die gebürtige Dresdnerin Traute Gutherz auch ein wenig Einblick in ihr Leben in Malmö gibt, das ihr zur Heimat geworden ist. Wie es dazu kam, schildern die letzten Zeilen ihrer Notizen.

„Eines Tages mussten wir uns aufstellen ,auf Appell‘. Der Lagerchef, ein Wahnsinniger, schrie: ,Nun werdet ihr alle auf ein großes Schiff gesetzt und das wird in die Luft gesprengt!‘ Aber so weit kam es nicht. Jemand sagte: Ihr werdet an Schweden übergeben.“

Allein die Nachricht erschien den Gefangenen wie ein großes Wunder. Und dann ereignete sich dieses Wunder tatsächlich. Im Zug ging es nach Padberg in Dänemark. In einem richtigen Zug mit Abteilen und einer Butterbrot-Pakete verteilenden Rot-Kreuz-Schwester. Nur die Bewachung war immer noch deutsch.

„Die drei Deutschen sprachen miteinander, und da mischte ich mich ins Gespräch, denn ich verstand, dass der Krieg für sie verloren war. Das hätte ich nicht tun sollen, denn der eine wandte sich um und mit offener Hand schlug er mir ins Gesicht, und sein Siegelring traf mein Auge. Dann durften wir an Bord eines großen Schiffes gehen.“

Wie wilde Tiere, so notierte es Traute Gutherz, stürzten sich die ausgehungerten Menschen auf die gedeckten Tische.

„Als wir an Land kamen (es muss Malmö gewesen sein), wurden wir in Zelten am Meer desinfiziert. Unsere Kleider wurden verbrannt. Und dann wurden wir zum Lager eines Warenhauses gefahren und eingekleidet.“

Der Alptraum war vorüber. Es war Malmö, wo die junge Deutsche jüdischer Herkunft an Land gespült wurde. Sie blieb in der südschwedischen Stadt, verbrachte hier zwei Drittel ihres Lebens. Dresden, die Stadt ihrer Kindheit und Jugend, die sie eigentlich vergessen wollte, verwahrte sie in ihrem Herzen. Lange nach dem Krieg schickte ihr ein fremder Mann einen Koffer mit Familiendokumenten, der im holländischen Exil geblieben war. Sie waren der Faden, der tief in die Vergangenheit führte und viel Stoff für Emotionen bot. Wer war die Familie Gutherz, an die heute in Dresden nicht einmal ein Stolperstein erinnert? Deren Existenz mit wenigen Daten im Archiv der Jüdischen Gemeinde verwahrt wird?

Familie Gutherz gehörte schon früh zu Dresdens Autobesitzern. Hier, vermutlich 1912, durften die Kinder in Vaters Wagen Platz nehmen. Quelle: Genia Bleier

Das Ehepaar Leopold (geboren 1871 in Kattowitz) und Doris Gutherz (geboren 1873 in Posen, Mädchenname Graumann) lebte mit fünf Kindern in der Südvorstadt. Was das Paar einst nach Dresden geführt hat, bleibt im Dunkel. Gutherz ist ein gängiger Name polnischer Juden; viermal findet er sich auch auf Schindlers berühmter Liste. In Dresden und Sachsen kennt man Leopold Gutherz als angesehenen Geschäftsmann. Er besaß eines der wichtigsten sächsischen Holzhandelsunternehmen mit Nutzholz-Großhandlung und Sägewerken. Seit 1908 gehörte der Handelsgerichtsrat der Dresdner Kaufmannschaft an. Noch 1933 zum 25-jährigen Jubiläum schrieb ihm der Vorstand: „Es ist uns eine besondere Freude, dass Sie auch während der jetzigen schwierigen Wirtschaftslage treu zu unserer Innung gehalten haben.“

Mit den Kindern Margarethe, Franz Friedrich, Susanne Felicitas, Hans Werner und Traute Annemarie lebte die Familie zunächst in der Hohen Straße 40 und zog dann in die Eisenstuckstraße 44. Die 1908 geborene Traute war die Jüngste, so zeigt es auch ein Foto, aufgenommen vom Vater vermutlich 1911/12. Eine glückliche Zeit. Die Familie besaß schon früh ein Automobil, die beiden erstgeborenen Kinder durften aber auch im Ziegenbock-Gespann unterwegs sein.

Die Geschwister wurden erwachsen. Sie hatten teilweise eigene Familien gegründet, als die Reichspogromnacht über Deutschland hereinbrach.

„Es war am Morgen des 9.11.1938. Ich lag noch im Bett, als ich Lärm hörte. Im nächsten Augenblick wurde meine Zimmertür aufgerissen und herein stürmten 2 zivile SS-Männer, die schrien: ,Nun hat das gute Leben ein Ende!‘ Die Männer holten meinen Vater und meinen Bruder Franz. Mein Bruder Hans-Werner wurde aus seiner Wohnung geholt.“

Als es hieß, Franz solle erschossen werden, bat Vater Leopold darum, ihn statt des Sohnes zu wählen.

Noch blieben sie am Leben. Anfang 1939 emigrierte das Ehepaar Gutherz mit den Töchtern Susanne und Traute nach Holland. Susanne war mit dem bekannten Schauspieler Will Dohm verheiratet. Er hatte sich jedoch von seiner nichtarischen Frau scheiden lassen und Schauspielkollegin Heli Finkenzeller geehelicht. In den im Netz verfügbaren Biografien Will Dohms ist nichts über diese erste Ehe vermerkt.

Die Hohe Straße 40 war die erste Adresse der Familie. Quelle: Dietrich Flechtner

In Holland halfen Freunde weiter. Doch Nazideutschland blieb allgegenwärtig. Mit perfiden Aktionen schritt der Vernichtungsfeldzug voran. Im August 1942, so beschrieb es Traute Gutherz, wurden Juden abgeholt, die christlich getauft beziehungsweise wie im Fall ihrer Schwester Susanne, die viel Kraft im katholischen Glauben gefunden habe, christlich verheiratet waren.

„Suse war in das Lager Westerbrok gebracht worden.“

Am 9. April 1943 mussten auch Traute und die Eltern – die Mutter war gerade 70 Jahre alt geworden – ihr Exil in Oosterbeek verlassen, um sich „freiwillig“ in das Sammellager Vught zu begeben.

„Wir hatten den gelben Stern auf unseren Mänteln. Auf dem Bahnhof Vught wartete ein Autobus auf uns und viele andere.“

Hinter ihnen, schrieb Traute Gutherz, habe sich die Barriere geschlossen, die von einem Leben in Freiheit in das unendlichen Leidens führte.

Im Lager wurden zunächst Männer und Frauen getrennt. Dann gingen die Alten „auf Transport“, Männer wie Frauen. So lange sie konnte stand die Tochter am Stacheldraht und schaute der Mutter hinterher.

„Mit einem Lächeln ging Mutti, bis ich sie nicht mehr durch meine Tränen sehen konnte.“

Nur die Arbeitsfähigen blieben zurück. Aus ihnen unerfindlichen Gründen mussten sie zunächst mehrfach ihre schweren Matratzen von einer Baracke zur anderen schleppen.

„Nun waren nur noch wir Mädchen übrig. Wir wurden in den Baracken von Philips untergebracht, was uns den Namen ,Philipsmeisjes‘ einbrachte.“

Sie waren jetzt Arbeiterinnen in der „Radiobranche“.

„Wir gingen jeden Morgen zu fünft in der Reihe zur Arbeit und jeden Abend zurück nach 12 Stunden. Eine Zeit lang saß ich am laufenden Band, an dem wir Taschenlampen montierten.“

Im Juni 1944 gingen auch die Philipsmeisjes „auf Transport“, wurden in Viehwagen gestopft, bis sie nach Luft rangen.

„Wir wussten, dass das Ziel Auschwitz war und ich glaube, dass wir alle wussten, was das bedeutete.“

In Trautes Erinnerungen sammelten sich Bilder von Baracken und Lehm, von einer stöhnenden alten Frau, von der KZ-Aufseherin und unbändigem Durst ... Nach zwei Monaten in Auschwitz mussten sich die Philipsmeisjes zur Besichtigung aufstellen – und dann:

„Wir marschierten heraus aus dieser Wüste durch leuchtende gelbe Kornfelder. Es war wie eine Offenbarung!“

Das Ziel hieß Reichenbach, wohin die Berliner Radiofabrik Telefunken verlegt worden war. Tag- und Nachtarbeit, wenig Schlaf (einmal für Minuten auch im Stehen auf der Toilette), bis der Kanonendonner der Russen zum Aufbruch drängte. Traute und die anderen Meisjes marschierten in Holzpantinen über das Eulengebirge, um erneut im Güterwaggon zu landen, der sie in die Gegend um Porta Westfalica brachte. In einem zur Fabrik umgebauten Bergwerk ging die Arbeit an Röhrenradios weiter. Jedes Stück Altmaterial wurde gesichert und verwertet. Ein Zeichen, dass der Krieg bald vorüber sein würde? So die stille Hoffnung.

Ab 1915 lebte die Familie in der Ei­senstuckstraße 44. Quelle: Dietrich Flechtner

Traute Gutherz hat auf ihrer Odyssee der Schmach und Vernichtung kleine Freundschaften schließen können, die beim Überleben halfen. Sie traf auch auf Menschen aus ihrer Vergangenheit und sie schöpfte Lebensmut aus kleinen kreativen Dingen. Mal schob sie sich am Band mit einer Musikerin Notenzettelchen zu, mal zeichnete sie auf Lohnabrechnungen Dinge, die jetzt utopisch waren, wie Mode oder leckeres Essen. Sie dichtete und bemalte Gegenstände der anderen Gefangenen mit schwarzer Tusche, die eigentlich zur Kennzeichnung der Radioröhren bestimmt war. Überlebensstrategien.

Das traurige Schicksal der Familie Gutherz Die Eltern Leopold und Doris Gutmann wurden am 28. Mai 1943 im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Schwester Susanne Dohm-Gutherz wurde am 11. September 1942 in Auschwitz ermordet. Schwester Margarethe, verheiratete Cantele starb 1977, vermutlich in Italien. Die Brüder Hans Werner und Franz Friedrich konnten über England in die USA emigrieren und starben dort 1991 beziehungsweise 2000. (Quellen: Handschriftliche Aufzeichnungen und Briefe von Traute Annemarie Gutherz; Informationen des Archivs Gedenkbuch in der Jüdischen Gemeinde zu Dresden sowie des Bürgeramtes in Malmö)

Gedichtet hat Traute schon im Kindesalter, etwa zum Jahreswechsel für die Eltern. Als der Koffer der Erinnerungen aus Holland in Schweden eingetroffen war, boten die Utensilien darin viele Berührungspunkte und auch der Ort ihrer Kindheit und Jugend rückte wieder näher. Aber: „Ich bin niemals wieder in Dresden gewesen! Ich wollte und konnte nicht!“, schrieb sie in einem Brief. Traute Gutherz hielt ihrer südschwedischen Heimat die Treue. Sie liebte die schwedische Natur, die sie für die schönste hielt, und die Blumen in ihrem Garten. Geheiratet hat sie nie, aber mehr als 40 Jahre lang in einer guten Partnerschaft verbracht.

Nach dem Tod des Freundes wurde es zunehmend einsamer um sie. Die Reisen zu Schwester Grete, die in Italien verheiratet war, gehörten längst der Vergangenheit an. Besuche kamen selten. Das Alleinsein schmerzte, Traute Gutherz fühlte sich immer öfter müde. Trotzdem war sie gar nicht einverstanden, dass ihre Ärztin sie am Autofahren hindern wollte. Ihre Verbindung zur Welt, noch weit in ihre 90er Jahre hinein.

Ich sehe ihr Kinderfoto und mache mir ein Bild von dieser Frau anhand der Bücher und Blumen in ihrer Wohnung. In meiner Vorstellung hat sie ein gütiges, weiches Gesicht, in dem wache Augen blitzen. Eine Fotografie von ihr aus späterer Zeit existiert leider nicht. Am 2. November 2007 ist Traute Gutherz wenige Tage nach ihrem 99. Geburtstag in Malmö verstorben.

Lesen Sie auch:

Von Genia Bleier