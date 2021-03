Versunken in de Tristesse: Dresdens Altstadt im Lockdown

Dresden

Wer hätte vor etwas mehr als einem Jahr noch gedacht, Zeuge solcher Bilder zu werden: Dresdens Innenstadt, Hochburg für Kultur und Austausch, im Tiefschlaf. An einem Wochenende. So fühlt sich der coronabedingte Dauer-Lockdown jedenfalls an. Die Lokale sind geschlossen, die Plätze verwaist und auch die Kulturstätten dicht gemacht. Selbst das derzeitige Frühlingserwachen dämpft den anhaltenden Winterblues nur bedingt. Und dank steigender Infektionszahlen rückt ein baldiges Ende des Lockdowns immer weiter in die Ferne. Ein Rundgang durch das trostlos wirkende Zentrum Dresdens am Wochenende.

Zur Galerie Ein Ende ist aufgrund steigender Infektionszahlen nicht in Sicht

Von SL