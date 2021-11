Versuchter Mord in der Dresdner Johannstadt?

Dresden

Am Abend des 19. Mai finden Passanten einen schwer verletzten Mann an der Dürerstraße in Dresden-Johannstadt. Überall sind Blutspuren und blutige Fußabdrücke zu sehen. Auf den 33-Jährigen wurde mehrmals eingestochen, er wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht – eine Notoperation rettet ihm das Leben.

War es eine Beziehungstat?

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und durchkämmte das Gebiet. Am nächsten Morgen wird ein 20-Jähriger Syrer festgenommen. Rami Al M. wird dem Haftrichter vorgeführt – zeigt den Fotografen grinsend den Mittelfinger – und landet in Untersuchungshaft. Seit Dienstag muss er sich wegen versuchten Mordes vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Die Einsatzkräfte hatten am Tatabend zum Teil Stichschutz angelegt. Quelle: xcitepress

Hintergrund für die Tat war wohl ein Beziehungsstreit. Der Angeklagte und das Opfer hatten eine homosexuelle Beziehung und verbrachten den Abend in der Wohnung des Opfers. Dann soll der Syrer den 33-Jährigen überraschend mit einem Messer angegriffen und ihm mehrere Stiche in Oberkörper, Hals und Nacken versetzt haben, teilte die Polizei damals mit. Dem Opfer gelang die Flucht. Der 20-Jährige äußerte sich nach seiner Festnahme nicht zu den Vorwürfen.

Warum es zu der Tat kam, war zunächst unklar und wird es für die Öffentlichkeit wohl bleiben. Die wurde schon vor der Anklageverlesung „vom gesamten Verfahren einschließlich der Verkündung von Entscheidungen im Interesse des Angeklagten ausgeschlossen“, da zur Aufklärung Details aus seinem Sexualleben erörtert werden müssen.

Von Monika Löffler