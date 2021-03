Dresden

Wie verspielt man das Vertrauen seiner Bevölkerung? Wenn man einen Lehrfilm darüber hätte drehen wollen, die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs zur Bekämpfung der Pandemie am Montag hätten prima Rohmaterial geliefert. Da sitzen die Menschen mit der höchsten Regierungsverantwortung in Deutschland bis tief in die Nacht zusammen und beschließen irgendwann: Über Ostern machen wir den Laden einfach mal dicht und brechen die Infektionskette.

Aprilscherz ohne Witz

Schöne Vorstellung. Nur hätte den Damen und Herren mal jemand flüstern sollen, dass das hierzulande nicht so einfach funktioniert wie, sagen wir: in China. Der Oster-Lockdown war derartig schlecht durchdacht und vorbereitet, dass Merkel tagsdrauf einen Rückzieher machen musste, der historisch genannt werden darf.

Dieser vorgezogene Aprilscherz über den niemand richtig lachen konnte, ist aber nicht das eigentliche Problem. Das ist die dritte Welle, die mit weitaus ansteckenderen Virusvarianten die Welt in Atem hält. Und die Lage ist nicht nur angespannt, sie verschärft sich.

Schnelltests zu wenig genutzt

Aber es gibt auch Lichtblicke. So gehen die Neuinfektion bei den über 80-Jährigen mittlerweile deutlich zurück. Das dürfte ein Beleg dafür sein, dass die Impfungen Wirkung zeigen – und damit, dass beim Impfen endlich ein höheres Tempo angeschlagen werden muss. Denn hier liegen die eigentlichen Versäumnisse des Bundes und der Länder. Statt von einem Lockdown in den nächsten zu taumeln, hätte das Impfen mittlerweile in ganz anderen Größenordnungen stattfinden müssen.

Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass es funktionieren kann, wenn nicht zu viele Köche im selben Brei rühren. Auch das Mittel der regelmäßigen Schnelltests wird nach über einem Jahr immer noch völlig ungenügend genutzt.

Es müssen Konzepte her

Wenn die Pandemie nicht noch größeren wirtschaftlichen Schaden anrichten soll, müssen Konzepte her, wie zum Beispiel Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie trotz steigender Infektionszahlen geöffnet bleiben können. OB Dirk Hilbert (FDP) hat das erkannt und will mit einem Modellversuch am Neumarkt ausloten, was trotz hoher Inzidenz möglich ist. Mag sein, dass er scheitert. Aber Versuch macht klug – und uns alle hoffentlich ein bisschen freier.

Von Dirk Birgel