Dresden

Früher gab es in Deutschland gefühlt 80 Millionen Bundestrainer. Heute sind es schätzungsweise ebenso viele Virologen. Und diejenigen, die tatsächlich vom Fach sind, haben nicht selten unterschiedliche Auffassungen, was zu tun und was zu lassen ist. Ein Dilemma, vor allem für die Politik, die in einer schweren Staatskrise – und nichts anderes ist diese Pandemie – verantwortungsbewusst handeln muss.

Am Freitag hat das sächsische Kabinett die Verschärfung der Coronamaßnahmen beschlossen. Der Teil-Lockdown hat nicht die erhoffte Besserung gebracht, wird folgerichtig verlängert und verschärft. Auch wenn jetzt schon viele Menschen seelisch und wirtschaftlich unter der Situation leiden. Einschränkungen im Einzelhandel, weitere Beschränkung der privaten Kontakte, Ausweitung der Maskenpflicht, Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen, weniger Demonstrationsfreiheit. Ganz Sachsen, auch Dresden, ist im Moment ein sogenannter Hotspot!

Hätte es soweit kommen müssen? Nein. Unter anderem wegen der Unvernunft vieler Mitbürger, die auf die Schutzmaßnahmen pfeifen. Sie sind zwar eine Minderheit, aber eine relativ große. Hinzu kommt, dass die Einhaltung der Maßnahmen in Dresden viel zu lasch kontrolliert und geahndet wird. Das fängt bei den Corona-Kundgebungen der Querdenker an, bei denen Tausende dicht an dicht demonstrieren, und hört in den Biergärten nicht auf, wo Menschentrauben ihr Bier to go trinken – nur dass sie so schnell nicht gehen. Was solche Bilder in einem Musiker, der nicht auftreten, einem Freizeitkicker, der nicht trainieren darf, oder gar einem Coronakranken mit schweren Symptomen auslösen, mag man sich nicht vorstellen.

Die Aussichten für die nächsten Monate bleiben also eher trübe. Es wird noch einige Zeit ins Land ziehen bis ein Impfstoff da ist und ein Volk von 80 Millionen Virologen in ausreichendem Maß geschützt ist. Aber immerhin: es ist Licht am Ende des Tunnels.

Einen schönen 1. Advent.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel