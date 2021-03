Versammlungsbehörde verbietet Querdenken in Dresden am 13. März

Dresden

Eigentlich wollte die Initiative „Querdenken 351“ am Samstag in Dresden erneut gegen die Coronapolitik demonstrieren. Und wie schon zuvor am 12. Dezember hat die Versammlungsbehörde die Sache nun verboten.

Untersagt werden die Kundgebung am Königsufer mit zunächst 3000, dann 5000 angemeldeten Personen. Hier hatten die Veranstalter eine Ausnahmegenehmigung von der Corona-Schutzverordnung beantragt, die eine Höchstgrenze von 1000 Teilnehmern vorsieht. Diese Genehmigung sollte nicht erteilt werden.

Daraufhin meldete Querdenken zwei weitere Kundgebungen mit je 1000 Teilnehmern an der Cockerwiese und auf dem Altmarkt an. Auch mehrere Autokorsos wurden angemeldet. Zeitgleich bot ein Busunternehmen deutschlandweit Reisen zur Kundgebung an. „Die Versammlungsbehörde musste daraus schlussfolgern, dass der Veranstalter nicht in der Lage und nicht willens ist, seine Mobilisierung und den damit verbundenen Zustrom von Tausenden Teilnehmern auch aus Hochinzidenz- und Mutationsgebieten nach Dresden zu beeinflussen“, heißt es.

Der Anmelder sei mehrmals angehört worden, konnte die Bedenken aber nicht entkräften. Folglich verbot die Behörde auch diese und sämtliche Ersatzveranstaltungen. Dazu kommt eine Allgemeinverfügung, die besagt, dass am 13. März keine Spontankundgebungen angemeldet werden dürfen.

Von fkä