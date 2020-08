Dresden

Während bei den Elefanten noch immer keine der Damen guter Hoffnung ist, gibt es bei einer anderen Tierart im Dresdner Zoo eine kleine Sensation zu vermelden. Das Tariktik-Hornvogelpärchen hat nicht nur Eier gelegt, sondern auch ein Junges aufgezogen. Das ist ein so außergewöhnlicher Erfolg, dass Zoo-Kurator Matthias Hendel und Revierleiter Olaf Lohnitz einfach nur noch glücklich strahlen.

Erste erfolgreiche Nachzucht dieser seltenen Vögel im Dresdner Zoo

„Wir hatten schon immer mal Hornvögel verschiedener Arten. Aber das ist jetzt in der Geschichte des Dresdner Zoos die erste erfolgreiche Nachzucht überhaupt“, erklärt Matthias Hendel.

Die bis zu 45 Zentimeter großen Tariktik-Hornvögel, die im Verhältnis zu ihrer Körpergröße riesige Schnäbel und außergewöhnlich lange Schwänze haben, kommen ausschließlich auf den Philippinen im Regenwald vor. Dort sind sie stark gefährdet.

Verschiedene Zoos weltweit bemühen sich, eine Reservepopulation aufzubauen. In Deutschland sind das die Zoos in Dresden, Berlin, Heidelberg und Frankfurt. Aber eine Zucht dieser seltenen Vögel ist sehr schwierig, wie Olaf Lohnitz und Matthias Hendel durch den Erfahrungsaustausch mit Kollegen in anderen Zoos und aus eigener Erfahrung wissen.

Schon die Partneranbahnung ist nicht ohne

Denn zum einen sind die „extrem sensiblen Vögel“, wie Olaf Lohnitz sagt, schon beim Partner sehr wählerisch. Wenn da die Chemie nicht stimmt, geht gar nichts los. „Je älter die Tiere sind, umso schwieriger wird es, zwei zu finden, die sich miteinander arrangieren“, erzählt Olaf Lohnitz. Das ist also nicht anders als bei den Menschen.

Und dass der Avifauna Vogelpark in Holland für die Tariktik-Hornvögel eine Partneranbahnung mittels Dating-Rooms organisiert hat, erfahren wir. „Die haben jeden Hahn in eine Box gesteckt, vor diesen befand sich jeweils eine Landestange. Dann hat man geschaut, auf welche Stange vor welchem Käfig sich die Henne, die in der Voliere frei herumfliegen konnte, immer wieder gesetzt hat. Diese beiden hat man dann zusammengebracht“, ergänzt Matthias Hendel.

Weibchen muss sich auf Männchen verlassen können, sonst stirbt es

Zum anderen sind die Bedingungen, unter denen die Weibchen brüten und ihren Nachwuchs aufziehen, schon sehr speziell: Das Weibchen mauert sich in die Bruthöhle ein, legt Eier, brütet sie aus und zieht das oder die Jungen groß, bis diese Federn haben und flugfähig sind. Erst dann „meißelt“ die Vogelmutter mit ihrem Schnabel die Bruthöhle von innen wieder auf. Nahrung bekommt das Weibchen durch eine schnabelbreite kleine Öffnung, die es beim Zumauern lässt.

„Das heißt auch, dass sich das Weibchen total auf das Männchen verlassen muss. Wenn das seine Partnerin nicht über den kleinen Schlitz mit Nahrung versorgt, sterben alle in der Bruthöhle. Denn das Weibchen mausert sich während der Brutzeit, könnte also gar nicht fliegen. Zudem wäre es wahrscheinlich zu schnell zu geschwächt, um sich zu befreien“, vermuten die beiden Vogel-Experten. „Deshalb testet das Weibchen das Männchen auch, bevor es ernst wird, lässt sich immer wieder vom Männchen Futter bringen“, schildert Olaf Lohnitz seine Beobachtung. „Hornvögel brauchen Zeit, sich zu finden und sich zu vertrauen.“

Die Tariktik-Hornvogel-Familie im Dresdner Zoo. In der Mitte das Männchen Quelle: Dietrich Flechtner

Battle mit den Schönhörnchen

Damit es überhaupt so weit kommt, dass sich das Tariktik-Hornvogelweibchen einmauert, muss alles stimmen. „Vor allem brauchen die Vögel viel Platz, Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten und eine weit über dem Erdboden befindliche Bruthöhle“, erklärt der Revierleiter. „Diese muss eine bestimmte Größe haben, die Öffnung darf nicht zu weit oben sein“, erklärt Matthias Hendel.

Kaum war die Baumstamm-Bruthöhle besorgt und weit oben an einer Wand angebracht, habe es eine Auseinandersetzung im Gehege gegeben. Denn für die Nistmöglichkeit interessierte sich nicht nur das Tariktik-Hornvogel-Pärchen. „Auch die Schönhörnchen, die mit in der Anlage leben, fanden sie interessant“, so Lohnitz. Also musste der hohle Stamm so angebracht werden, dass die Schönhörnchen, die senkrecht Wände hochlaufen können, ihn nicht erreichen können.

Verschiedenes „Baumaterial“ zur Auswahl

Des Weiteren benötigen die Vögel zum Einmauern Substrat. Aber welches? Lohnitz und Hendel holten sich Rat in anderen Zoos und stellten schließlich Schalen mit Maulwurfserde, lehmhaltiger Erde und lockerer Gartenerde zur Verfügung. „Ein bisschen was haben sie auch davon genommen“, hat Olaf Lohnitz später am Füllstand der Schalen gesehen. Aber das eigentliche Baumaterial war ein anderes, wissen die Zoo-Mitarbeiter jetzt. Beim Auskundschaften half die in der Bruthöhle installierte Kamera.

„Das Männchen bringt nicht, wie wir dachten, das Baumaterial. Nur das Weibchen mauert und nutzt dafür ihren Kot und halbverdautes Futter, das sie wieder hochwürgt. Das zusammen wird steinhart. Am Ende bleibt eben nur ein kleiner Schlitz. „Wenn es so weit ist, und das Weibchen Eier legt, muss das Einmauern abgeschlossen sein. Sonst ist die Gefahr groß, dass die Eier durch die Bewegungen des Weibchens zu Bruch gehen“, erklärt Olaf Lohnitz.

Drei Eier, zwei Kücken – eines hat überlebt

Das Tariktik-Hornvogelweibchen, das erst vor einem Jahr als Ersatz für ein verstorbenes Weibchen in den Dresdner Zoo kam, legte drei Eier. Daraus sind zwei Küken geschlüpft. „Eines hat nicht überlebt, war auf einmal verschwunden“, so Lohnitz, der das Brutgeschehen mit Argusaugen verfolgte.

Denn bis zum Schlüpfen von Küken war es beim inzwischen verstorbenen Weibchen auch schon mal gekommen. Doch werden die Jungen auch groß?, so die Sorge der Zoomitarbeiter. Am Ende hat es eines der Küken geschafft.

Vollständig befiedert und beinahe so groß wie seine Mutter war es, als diese begann, den Eingang zur Bruthöhle wieder aufzuhacken. „Als das Junge draußen war, haben wir dem Zuchtweibchen geholfen und es über eine Tür, die wir in die Bruthöhle eingebaut hatten, freigelassen“, schildern Olaf Lohnitz und Matthias Hendel das weitere Geschehen.

Emsiger Vogelvater meistert auch die letzte Herausforderung

Nun gab es noch einmal einen kritischen Punkt. Denn der Jungvogel – ein Weibchen übrigens – war nach dem Verlassen der Bruthöhle natürlich noch wackelig auf den Beinen und tollpatschig beim Fliegen. „Er musste erst Muskeln aufbauen und noch gefüttert werden“, erfahren wir von den Zoomitarbeitern.

Doch das Füttern konnte die total geschwächte Vogelmutter jetzt nicht mehr übernehmen. Das ist auch in der Natur so. Wird das Männchen dieser Aufgabe gerecht?, so die bange Frage. Alle Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Der Vogelvater kümmerte sich rührend und so können die Zoobesucher die dreiköpfige Familie jetzt gesund und munter im Brandes-Haus beobachten.

Von Catrin Steinbach