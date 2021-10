„Verpacktes Wissen“: Ausstellung konserviert Dresdens Stadtgeschichte

Dresden

Vorsichtig nimmt Thomas Kübler die Kupferhülle aus der Glasvitrine. Der Direktor des Dresdner Stadtarchivs spricht feierlich von einer „Zeitkapsel“ und zeigt Dokumente, die sie einst enthielt. Die Kupferhülle wurde 2006 an der Augustusbrücke beim Abriss eines historischen Sandsteinsockels gefunden. Sie stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben Urkunden hatten die Bauleute eine Flasche „Nordstern Tafelbranntwein“ hineingegeben.

In der Vitrine daneben wird eine große Urkunde präsentiert. Der damalige Oberbürgermeister und Geheime Rat Otto Beutler sowie der Vorsteher der Stadtverordneten Georg Stöckel haben darauf ausführlich den Neubau der Augustusbrücke 1910 beschrieben. Das ging übrigens schneller als die derzeitige Sanierung.

Wie bewahrt man das Wissen über Jahrtausende?

Die Ausstellung „Verpacktes Wissen – wir konservieren Stadtgeschichte“ ist noch bis zum 25. Oktober im Stadtarchiv zu sehen. Sie zeigt Beispiele über die Verpackung wertvoller Geschichtsdokumente ebenso wie die Verpackung von Waren.

Doch zugleich geht es um die grundsätzliche Frage: Wie bewahrt man das Wissen über Jahrtausende? Die alten Ägypter beispielsweise meißelten ihre Botschaften in Steine. Die Schriften sind auch heute noch gut lesbar, nur konnte sie die Nachwelt lange Zeit nicht verstehen. Erst 1822 gelang es dem französischen Ägyptologen Jean-Francois Xavier, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Ein 23 Jahre zuvor im Nildelta gefundener Stein brachte die Lösung: Auf diesem Stein von Rosetta befand sich im un­teren Teil eine griechische Inschrift über zwei Texte mit ägyptischen Schriftzeichen.

Bestand auf 45 Regalkilometer angewachsen

Zu Küblers Schätzen zählen mit schöner Handschrift gefertigte Urkunden, versehen mit Siegeln, und in Klöstern geschriebene Bücher mit prunkvollen Ledereinbänden. Die älteste Urkunde im Stadtarchiv stammt vom 27. März 1260. In Kästen, Truhen und Schränken wurden die Dokumente verwahrt. Mit Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts nahm die Zahl der Bücher zu. Wissen konnte leichter geteilt werden.

Der nächste Quantensprung bei der Flut der Dokumente erfolgte mit der Schreibmaschine. In der Ausstellung werden verschiedene Maschinentypen gezeigt. Durchschlagpapier half, zwei oder drei Kopien zu fertigen. Deutlich mehr Duplikate ließen sich mit dem Spiritus-Umdruck-Verfahren, auch Ormig genannt, herstellen. Alles kein Vergleich zu heutigen Druckern.

All die Dokumente, oft versehen mit Klammern, landen zwischen Aktendullis und in Mappen, im Stadtarchiv. „Im Verlauf der mehr als 750 Jahre ist der Bestand schon auf 45 Regalkilometer angewachsen“, erläutert Marco Iwanzeck vom Stadtarchiv. Bevor die Akten archiviert werden, müssen sie ausgeheftet und von Klammern und Klebestreifen befreit werden. Optimal wäre es, wenn diese schädlichen Materialien gar nicht erst verwendet werden, zumindest nicht für das Schriftgut in den Archiven. Auch Textmarker und Tintenkiller schädigen das oft minderwertige Papier.

Mehrzahl der historischen Dokumente inzwischen digitalisiert

Ähnliche Probleme gab es auch in früheren Zeiten. Bis ins 19. Jahrhundert wurde häufig Eisengallus-Tinte eingesetzt, deren Inhaltsstoffe das beschriebene Papier zerstören, wenn sie mit Sauerstoff und Feuchtigkeit in Berührung kommen. Tintenfraß nennen das die Fachleute.

Inzwischen sind die meisten historischen Dokumente auch digitalisiert und so einem größeren Nutzerkreis zugänglich. Und da ist Kübler auch bei neuzeitlichen Speichermedien. Er fragte besonders junge Besucher, wie sie sich die Zeitkapsel von morgen vorstellen. Die Entwicklung erfolgte im enormen Tempo. Die ersten Audiokassetten kamen in den 1960er Jahren auf den Markt, seit 2003 werden sie nicht mehr hergestellt. Wer nutzt heute noch Disketten, wie es in den 1980e­r Jahren weit verbreitet war? Auch CD und DVD sind bald Vergangenheit und damit die materiellen Speicher. Heute landet das Wissen in einer Cloud. Ist das die neue Verpackung?

Von Bettina Klemm