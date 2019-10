Dresden

In gut drei Wochen startet die Hochsaison für den Dresdner Christstollen. Was bis dato noch fehlte: Die neue Botschafterin des Christstollens. Am Freitag ist die Stollen-Missionarin im Dresdner Zwinger begrüßt worden. Die Glückliche: Veronika Weber, 23 Jahre alt, passionierte Cellistin und leidenschaftliche Konditorin in Ausbildung.

Alle Jahre wieder ernennt der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. eine junge Auszubildende aus dem Handwerk zum Stollenmädchen. Ein Jahr lang darf diese den Dresdner Christstollen in Deutschland, Europa und darüber hinaus repräsentieren und für den einzigartigen Geschmack des Gebäcks werben.

Was qualifiziert einen zum Stollenmädchen? Gute Schulnoten, ausgezeichnetes Fachwissen, eine Menge Leidenschaft fürs Handwerk und natürlich für den Dresdner Christstollen spielen mit in die Entscheidung rein. „Bei Veronika kommt alles zusammen“, so René Krause, Vorsitzender des Verbandes.

Von mb