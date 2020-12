Vermutlich „Wochenenddelle“: Corona-Infektionszahlen in Dresden gesunken

Dresden

Weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vortag – das sind Infektionszahlen, die man in Sachen Corona-Tests gern liest. Allein: Wahrscheinlich handelt es sich nur um das schon bekannte „Wochenendtief“. Ob die strengen Lockdown-Regeln wirken, wird sich erst Ende kommender Woche zeigen.

Exakt 224 positive neue Corona-Tests zählte das Gesundheitsamt von Freitag auf Samstag. Die Dresdner Krankenhäuser mussten 21 weitere Covid-19-Patienten aufnehmen. Eine Person ist seit Freitag der Krankheit erlegen.

Insgesamt 187 Dresdner gestorben

Damit haben seit Pandemiebeginn in Dresden 187 Menschen den Kampf gegen Covid-19 verloren. Nach eigener Berechnung ergibt das eine Sterblichkeit von 1,54 Prozent. Der größte Teil der Verstorbenen war älter als 80 Jahre, geht aus den Angaben des Robert-Koch-Institutes ( RKI) hervor. Insgesamt 77 Frauen und 63 Männer über 80 Jahre erlagen der Krankheit. In der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahre waren es 33 Patienten und zwölf Patientinnen. Eine verstorbene Dresdnerin war zwischen 35 und 59 Jahre alt.

Sieben-Tage-Inzidenz gesunken

In den vergangenen sieben Tagen haben sich durchschnittlich 338,7 von 100.000 Dresdnern mit dem Sars-Cov-2-Virus angesteckt. Zum Vergleich: Am Freitag lag diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 384,7.

Wieder freie Kapazitäten in Krankenhäusern

Die Situation in den Kliniken der Stadt hat sich laut Uniklinik und Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen ein wenig entschärft. Die Normalstationen sind zu 80 Prozent ausgelastet, die Intensivstationen (ITS) zu 82 Prozent. Konkret bedeutet das: Zur Behandlung leichterer Krankheitsverläufe stehen noch 65 Betten zur Verfügung, 260 sind belegt. Von 93 ITS-Betten sind derzeit 17 frei, um Patienten mit schweren Covid-19-Symptomen zu versorgen. 76 Schwerkranke werden bereits behandelt. Am Mittwoch hatten die Kliniken Alarm geschlagen, weil alle Intensivpflege-Betten belegt waren.

4340 aktive Fälle

Seit die Corona-Pandemie im Frühjahr Dresden erreichte, wurden insgesamt 12164 Einwohner positiv auf das Virus getestet. Davon haben 7637 Dresdner die Infektion überstanden, gibt das Gesundheitsamt an. Das sind 93 mehr als am Freitag. Allerdings ist diese Zahl nur geschätzt. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten.

Zieht man von der Gesamt-Infektionszahl die Zahlen der Genesenen und Verstorbenen ab, erhält man die Anzahl der aktiven Infektionen. Aktuell tragen 4340 Dresdner nachweislich das Virus in sich und sich potentiell ansteckend. Das sind 130 mehr als am Freitag.

