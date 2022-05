Dresden

Wenn von Verlierern der Pandemie die Rede ist, geht es oft um Industriezweige, Wirtschaftsprognosen, Bruttoinlandsprodukte und Arbeitslosenquoten. Doch auch abseits der mathematischen Berechnungen gibt es einen Verlierer: die Stoffmaske. Dabei hatte überhaupt erst Corona den Baumwollfetzen groß rausgebracht. Vom Hype zur Nutzlosigkeit: Eine schmerzhafte Dynamik, wie sie wohl nur One-Hit-Wonder kennen.

Jeder kannte eine Oma, die Stoffmasken nähte

Die Sternstunde der Stoffmaske schlug am 20. April 2020, als der Freistaat Sachsen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen zur Pflicht machte. OP- und FFP2-Masken waren damals noch Mangel- statt wie heute Wegwerfware. Und so holten die Menschen ihre Nähmaschinen aus den Schränken und fingen an, Stoffreste mit Gummibändern zu verbinden. Nach kurzer Zeit kannte jeder Dresdner eine Oma, die hübsche Masken machte. Doch auch die Industrie legte los, produzierte die Visiere für Supermärkte, Drogerien und Firmen (dann mit Logo).

Stoffmaske als Statement

Im März noch unbekannt, gehörte die Stoffmaske neben Schlüssel und Smartphone wenige Wochen später zu den Basisutensilien für den Gang nach draußen. Supermarktbegegnungen starteten nicht mehr mit der Frage nach den Kindern, sondern mit Bemerkungen zur Maske. Wer Wäsche aufhängte, klammerte nicht mehr nur Unterhosen und Socken fest, sondern jetzt auch Mund- und Nasenbedeckungen. Frauen suchten am Morgen nicht mehr nach der passenden Lippenstiftfarbe, sondern nach der farblich adäquaten Maske. Katzenliebhaber holten sie sich mit Perser-Motiv, Hundefans mit Dackel-Druck. In einer Zeit, in der nur noch die Augen die Gesichter voneinander unterschieden, wurde die Stoffmaske zum Statement, ein kleiner Schrei nach Individualismus im Dickicht aus Abschottungs- und Abstandsgeboten.

Nach dem Ruhm kam der Fall

Doch wie beim One-Hit-Wonder hielt der Ruhm nicht lange an. Am 28. Januar 2021 kam die Stoffmaske zu Fall. Denn ab dem Tag wurde die medizinische Maske in den meisten Bereichen in Sachsen obligatorisch, elf Monate später das FFP2-Modell.

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kann die Alltagsmaske, abhängig vom Design, beim Einatmen vor Tröpfchen anderer schützen und die eigenen nach dem Ausatmen zurückhalten. Doch die deutlich feineren Aerosole rutschen durch, anders als bei den FFP2-Masken, die eine bis zu 94-prozentige Filterkraft haben. Wer nimmt da noch den Besen, wenn er einen Staubsauger haben kann? Allein die Polizei in Nordrhein-Westfalen konnte offenbar nicht loslassen und deckte ihre Beamten absurderweise noch im Winter 2021 mit einer großen Ladung Stoffmasken ein.

Vom Gesicht in Kisten, Schubladen und Säcken

Und beim Rest? Anstatt auf Mundhöhlen und Nasenlöchern liegt die Stoffmaske auf dem Boden von Kisten, Schubladen und Säcken. Bei manchen ist es eine Handvoll, bei anderen sind es mehrere Tausend. So wie bei dem Schweizer Modeunternehmen Nikin, das seine Internet-Community fragte, was es mit seinen 13 000 liegengebliebenen Stoffmasken anfangen soll, nachdem die medizinische Maskenpflicht eingeführt wurde.

Von Wimpelkette bis Hamster-Schaukel

Eine Frage, die es auch in die Internetforen geschafft hat. Die Antworten sind radikal (Verbrennen) bis versöhnlich (Upcycling). Während eine Forum-Nutzerin aus allen Alltagsmasken ihrer Verwandtschaft eine Wimpelkette für den Kindergarten genäht hat, bastelte ein anderer eine Meerschweinchen-Schaukel. Eine ähnliche Idee hatte die Dachmarke für den Nahverkehr Baden-Württembergs „bwegt“, die ihren Facebook-Fans Anfang 2021 riet, alte Stoffmasken zu Hamster-Hängematten umzufunktionieren.

Wer kein Haustier hat und auch keines will, der kann sich noch in Youtube-Videos die Reinkarnation der Alltagsmaske zu Haargummis und Puppenkleidung erklären lassen. Oder er setzt sie sich dort auf, wo keine Maskenpflicht mehr gilt. Oder er behält sie als das, was sie ist: Ein buntes Relikt einer verrückten Zeit, wie wir sie hoffentlich nicht so schnell wieder erleben werden.

Von Laura Catoni