Wie sich der Verkehr in Dresden entwickeln muss

Wie sieht der Verkehr der Zukunft in Dresden aus? Mit dieser durchaus umstrittenen Frage haben sich Fachleute bei einer Diskussion im Verkehrsmuseum beschäftigt. Man darf den Veranstaltungsmachern vom Verkehrsclub Deutschland ( VCD) und dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Humor unterstellen: Die mit „Wer wird denn da gleich in die Luft gehen!“ betitelte und gut besuchte Veranstaltung fand in der Luftfahrtausstellung des Verkehrsmuseums statt. Die Männer auf dem Podium waren sich in einer Sache mehr oder minder einig: Der Autoverkehr spielt im Dresden der Zukunft nur noch eine geringere Rolle. Das sind ihre Positionen.

Der Verkehrsexperte: Nah- und Radverkehr müssen zulegen

Jan Werner arbeitet im wissenschaftlichen Beirat des VCD und berät als bundesweit anerkannter Verkehrsexperte unter anderem die Berliner Bezirke in Sachen Nahverkehrsentwicklung. Er verlangt, klare Vorgaben zu formulieren, vor allem um das Ziel von Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Für Dresden, in dem nach seiner Einschätzung derzeit alle Verkehrsarten ein ganz gutes Auskommen haben, bedeutet das: Die Wege, die mit dem Rad sowie mit Bus und Bahn zurückgelegt werden, müssen zulasten des Autoverkehrs um je 50 Prozent zulegen. Der Fußverkehr um weitere zehn Prozent.

Das hat zwei Gründe: Zum einen müsse der ohnehin schon begrenzten Verkehrsraum noch beschnitten werden, um gerade in der Innenstadt Lebensqualität zu gewinnen. Zum anderen sei von Autos, auch wenn sie mit Elektromotor oder aus regenerierbaren Energien gewonnenem synthetischen Kraftstoff betrieben werden, nicht viel zu halten. „Auch die regenerierbare Energie ist endlich“, sagt Werner. Deshalb müsse man den Nahverkehr stärken, weil Bus und Bahn in den Punkten Umweltfreundlichkeit und Platzersparnis unschlagbar seien. „Auf Distanzen zwischen fünf und 15 Kilometern muss der Öffentliche Nahverkehr das Auto abhängen“, fordert Werner.

Dafür müsse man den Verkehr verändern. Einerseits durch Restriktionen für Autos, also Entzug von Fahrbahnen, Parkverbote, Parkgebühren, Straßensperrung. Andererseits müsse der Nahverkehr attraktiver werden. Dazu gehört laut Werner ein dichter und stabiler Takt von unter sechs Minuten.

Und vor allem die Reisegeschwindigkeit, die gegenüber anderen Verkehrsarten besser sein muss. In verkehrsarmen Zeiten, etwa nachts, müssten zudem Anschlüsse garantiert werden – ein System, das es in Dresden schon gibt. Für den Radverkehr, der vor allem auf Strecken unter fünf Kilometern Länge wichtig ist, gelte vor allem eins: Die Radwege müssen sicherer werden, um bestehende Ängste – egal, ob begründet oder nicht – zu beseitigen.

Der Finanzbürgermeister: Gegen Autos gibt es keine Mehrheit

Peter Lames ( SPD) hält wenig davon, harte Politik gegen Autos zu machen, wie das beispielsweise ÖPNV-Musterknabe Wien getan hat. Dafür gebe es in Dresden schlicht keine Mehrheit. „Zwei Mal hat es bei Bürgerentscheiden Zwei-Drittel-Mehrheiten für den Autoverkehr gegeben: beim Bau der stadtnahen Autobahn und für die Waldschlößchenbrücke“, erinnert er. Wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb er keine Antwort auf eine interessante Frage von Verkehrsbetriebe-Vorstand Andreas Hemmersbach gab: „Wer regelt denn die Verteilung des knappen Verkehrsraums in der Stadt – der Markt oder dirigiert das die Politik?“

Dennoch setzt Lames sich ausdrücklich für einen Ausbau des seiner Meinung nach stabil finanzierten Nahverkehrs ein. Und er plädiert für bessere Radwege. Ihn störe es, dass „Radwege sich an den Kreuzungen einfach in Luft auflösen, dort, wo sie am meisten gebraucht werden“, wie er sagt. Beides brauche jedoch Zeit. Eine Frage treibt den Finanzbürgermeister um: „Wie werden die Batterien von Elektroautos entsorgt, die bald zahlreich in Dresden herumfahren sollen?“ Lames befürchtet, dass diese Aufgabe an den Kommunen hängen bleibt und drängt auf eine funktionierende Lösung.

Der Platzhirsch: Ohne Auto wird es im Umland nicht gehen

Die meisten Wege in Dresden werden nach wie vor mit dem Auto zurückgelegt. Marco Weiß, der unter dem sperrigen Titel „Head of New Mobility & Innovations“ bei Volkswagen Sachsen für die Zukunft zuständig ist, ist skeptisch, ob sich das so dramatisch ändert. Einerseits verweist er auf die inzwischen konsequente Elektrostrategie des Konzerns. Andererseits sieht er in pfiffigen Anwendungen von Automobilität eine Zukunft für die Vehikel seines Hauses. Damit ist vor allem das sogenannte Ridesharing gemeint, also die Zusammenlegung von Fahrtwegen durch einen Dienstleister. VW probiert das unter dem Namen Moia derzeit in Hamburg aus, in Dresden arbeitet Clever Shuttle nach dem gleichen Prinzip.

„On-Demand-Fahrten werden durch einen Algorithmus effizient zusammengelegt“, beschreibt es Weiß. Und das für Preise, die irgendwo zwischen einem Nahverkehrsticket und einer Taxifahrt liegen. Außerdem bringt Weiß den ländlichen Raum ins Spiel: „Dort leben je nach Gegend 50 bis 70 Prozent der Menschen. Sie sind auf Autos angewiesen“, sagt er. Es gelte, insbesondere für Pendler clevere Umstiegslösungen zu finden, wenn sie den Rand der Großstadt erreicht haben. Außerhalb der Stadt und für nicht alltägliche Fahrten, etwa Ausflüge, werde das Auto auch in Zukunft unschlagbar sein.

Der Neuling: Neues braucht Zeit, um sich zu entwickeln

Mit Jashar Seyfi saß auch der Mann auf dem Podium, der als General Manager für die Elektroroller von Limein Nord- und Ostdeutschland unterwegs ist. Er wisse, dass die E-Tretroller auf teils berechtigte Vorbehalte stoßen. „Die meisten Unfälle geschehen bei Erstfahrten und wir tun viel dafür, dieses Risiko zu minimieren“, sagt er. Es brauche Zeit, bis sich das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsarten, insbesondere dem Fuß- und dem Radverkehr eingespielt habe. „Man sollte nicht alles zerreden, bevor man es richtig ausprobiert hat“, meint er. Auch die ökologische Bilanz der Elektroroller werde sich verbessern.

Andererseits kann Seyfi auf gute Nutzerzahlen verweisen. Drei Millionen Fahrten seien bisher in den 15 deutschen Städten zusammengekommen, in denen Lime seine Roller platziert hat. Davon eine Million allein in Berlin.

Von Uwe Hofmann