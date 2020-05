Zahl der Verkehrsunfälle in Dresden leicht rückläufig

Dresden

Durchschnittlich 38 mal pro Tag krachte es im vergangenen Jahr auf Dresdner Straßen. Sieben Menschen kamen bei den 14 154 Unfällen ums Leben, die die Verkehrspolizei aufnehmen musste. 407 Personen wurden so schwer verletzt, dass sie länger als 24 Stunden stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Dresden für das Jahr 2019 hervor. Neben einer insgesamt leicht rückläufigen Tendenz und einigen erfreulichen Entwicklungen bewegen sich Problempunkte aus den vergangenen Jahren demnach weiter auf hohem Niveau.

Sowohl die Zahl der Unfälle (minus 0,6 Prozent), als auch die Anzahl der Unfalltoten (einer weniger) und die Zahl der Schwerverletzten (zwei mehr) bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Im vergangenen Jahr kam in Dresden kein Kind bei Verkehrsunfällen ums Leben, jedoch wurden 23 schwer verletzt (2018: 30). Die Zahl der leicht verletzten Kinder sank von 182 auf 172. Die verunglückten Kinder waren dabei zum größten Teil als Radfahrer (72) oder Mitfahrer (70) unterwegs. 55 Kinder verunglückten als Fußgänger.

Fehler bei Vorfahrt, Abbiegen und Wenden Ursachen für Unfälle mit Verletzten

Vorfahrtsfehler bleiben die häufigste Ursache bei Unfällen mit Personenschaden. Mit 23,7 Prozent war fast jeder vierte dieser Unfälle in Dresden darauf zurückzuführen, jeder fünfte (20,4 Prozent) passierte bei Manövern wie Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren.

Von 212 im Jahr 2018 auf 227 gestiegen ist die Zahl der Unfälle, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Fahren unter Alkoholeinfluss (196 Fälle) war dabei das häufigste Vergehen.

Mehr als 4000 Fälle von Unfallflucht

Nahezu gleich geblieben ist die hohe Zahl der Unfallfluchten. 4121 Unfallverursacher, vier weniger als ein Jahr zuvor, entfernten sich unerlaubt. Damit steht deutlich mehr als jeder vierte Unfall (29,1 Prozent) im Zusammenhang mit Fahrerflucht. Lediglich ein Drittel (33,8 Prozent) der geflohenen Unfallverursacher konnten ermittelt werden.

Erfreulich war die Entwicklung auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dresden. 1565 Unfälle sind ein Rückgang von 16,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Niemand kam dabei ums Leben. 2018 waren hier sieben Personen tödlich verunglückt. Die Zahl der Schwerverletzten sank von 98 auf 78. Leicht verletzt wurden 197 Menschen (2018: 218).

Weniger Verkehrskontrollen, mehr Raser und Handysünder

In ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich einschließlich der Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge führte die Dresdner Polizei im vergangenen Jahr 123 914 Verkehrskontrollen durch. Das waren über 600 weniger als ein Jahr zuvor. 6533 Autofahrer (2018: 6885) mussten sich wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht verantworten. Die Anzahl der Verstöße gegen das Handyverbot hat sogar deutlich zugenommen – von 2522 im Jahr 2018 auf 2812.

Gestiegen ist auch die Zahl der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen von 49 190 ein Jahr zuvor auf 49 961, obwohl die Polizei mit 1827 Geschwindigkeitskontrollen rund 190 mal weniger kontrollierte.

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der geahndeten Verstöße von Radfahrern – von 6463 auf 5657 im vergangenen Jahr.

Verkehrspolizeichef mahnt zu Respekt und Rücksicht

Der leichte Rückgang an Verkehrsunfällen dürfe nicht über die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten hinwegtäuschen, resümierte Gerald Baier, der Leiter der Dresdner Verkehrspolizei. „Jeden Tag registrieren wir im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dresden rund 13 Verletzte. Aller 16 Tage stirbt statistisch einer unserer Mitmenschen auf der Straße“, so Baier weiter. Die Verkehrsunfallprävention sei nicht nur polizeiliche Aufgabe. Der Verkehrspolizeichef gibt zu bedenken: „Vorausschauende, regelkonforme und rücksichtsvolle Verkehrsteilnahme liegt in unseren eigenen Händen.“ Respekt durch Rücksicht sei ein Anfang.

