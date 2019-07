Dresden

All die Oldtimer, Dampfloks und alten Kräder in Museen eint eines: Sie sind erkalteter Stahl, der seit Jahrzehnten nicht mehr die Hitze der Brennkammern gespürt hat. Mal eben in einen dieser schönen, alten, rundgelutschten 311er Wartburgs einsteigen und den Zweitakter röhren lassen? Fehlanzeige! Aber das ändert sich gerade durch digitale Technologien aus Dresden. Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) erweitern dafür gemeinsam mit der Dresdner Medienagentur „Ravir Film“ die Realität im Verkehrsmuseum.

Per Meidenstation lässt sich das Velours des Honecker-Citröens begutachten

Die Basistechnologie dahinter nennt sich auf Englisch Augmented Reality (AR) und funktioniert mit jedem Smartphone: Die Gratis-App „VMD AR“ aufspielen, mit dem Telefon auf die alte 99er Dampflok im Erdgeschoss draufhalten und plötzlich offenbart der stählerne Riese sein animiertes Innenleben. Der Betrachter sieht dann auf seinem Smartphone-Bildschirm die Glut in der Feuerbüchse auflodern, den heißen Dampf durch den Zylinder strömen, die Gase durch die Rauchkammer wirbeln – da lacht das Herz des Eisenbahnromantikers. Und eine Etage weiter oben kann der Besucher per Medienstation das Velours im ehemaligen Citröen CX des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker begutachten, in einer Hof-Sänfte Platz nehmen oder in einen alten Skoda Octavia einsteigen.

„Diese neuen digitalen Anwendungen sind kein Selbstzweck, sondern bieten dem Besucher einen echten Zusatznutzen“, betont Museumsdirektor Joachim Breuniger. „Bisher sind die Kraftfahrzeuge auf der zweiten Ebene nur schwer von allen Seiten zu betrachten“, erläutert Ausstellungs-Chef Benjamin Otto ein Beispiel. „Durch die neuen Medienstationen an den Geländern können die Besucher nun richtig an die Automobile heranzoomen, sie aus vielen Perspektiven anschauen und sogar darin Platz nehmen.“ Auf Wunsch zeige das interaktive Terminal auch zeitgenössische Werbehefte für die Autos, technische Zeichnungen und andere Zusatzinformationen in Deutsch und Englisch an.

Unternehmen reißen sich um beteiligte Studenten

„Für die Studenten ist es sehr motivierend, an solchen praktischen Anwendungen mitzuarbeiten“, betont Professor Markus Wacker, der an der HTW den Lehrstuhl für Computergrafik leitet und unter dessen Regie mehrere digitale Exponate für das Verkehrsmuseum entstanden sind. Solche Schaustücke gelten nämlich als 1a-Referenzen bei der späteren Job-Suche in der freien Wirtschaft. „Erst kürzlich hat ein Student sofort eine Anstellung bekommen, nachdem er dem Unternehmen seine Arbeit fürs Verkehrsmuseum gezeigt hatte“, berichtet der Professor.

Denn solche digitalen Ausstellungs-Attraktionen gehen weit über bloße akademische Fingerübungen hinaus. Einerseits müssen sie im harten Alltag eines vieltausendfach besuchten Museums bestehen und sich in der Besuchergunst bewähren. Anderseits betreten die Dresdner Studenten und Ravir-Kreativen auch digitales Neuland. Beispielsweise verhaspelte sich anfangs ständig der Dampflok-Realitätserweiterer, den die Ravier-Experten und die Medieninformatik-Studentin Vanessa Brüll von der HTW gemeinsam entwickelten. „Die AR-Software konnte die Details auf der schwarzen Oberfläche von Dampfloks nur schwer unterscheiden“, erklärt Hans Bauer von Ravir-Film. Deshalb haben die Entwickler schließlich – in Absprache mit Breuninger und Otto – kleine Markierungen in Reichsbahn-Optik aufgebracht, damit die Smartphones ihre Auslösepunkte finden.

Chromglanz der Oldtimer verwirrt marktübliche Scanner

Ein anderes Problem: Der Chromglanz von Oldtimern verwirrt alle marktüblichen Scanner. „Im ersten Anlauf mussten wir deshalb viel per Hand modellieren – mit Messschieber, Lineal, und Blaupause“, berichtet Professor Wacker. In Zukunft wollen die HTW-Studenten aber noch mehr Exponate im Verkehrsmuseum einscannen und digital erweitern – und da stoßen manuelle Methoden an ihre Grenzen. „Wir wollen daher nun zusammen mit den Kollegen von der Technischen Universität doch noch Scan-Methoden für metallisch glänzende Objekte entwickeln“, verrät der HTW-Professor.

Von Heiko Weckbrodt