Dresden

Augenblicke der Stille sind selten. Praktisch ohne Unterlass ist das Rauschen und Dröhnen, das durch das geöffnete Fenster in die Wohnstube dringt. In dichter Abfolge rollen Limousinen und Kleinwagen, Transporter und Busse, Roller und Motorräder unten auf der Fahrbahn vorbei. Motoren heulen auf, es wird gehupt und ab und an auch mal hörbar scharf abgebremst. „Das geht so den ganzen Tag. Von früh am Morgen bis abends“, sagt eine Anwohnerin und schließt dann doch das Fenster. Der Lärm von der Straße ist weiter hörbar – nun allerdings gewissermaßen gedämpft in Moll.

Seit fast zehn Jahren wohnt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, in einem der Mehrfamilienhäuser an der Teplitzer Straße. Zwischen ihrem Wohnraum und der Fahrbahn befindet sich nur noch ein wenige Meter breiter Fußweg, das Sofa ist praktisch in Rufweite der Fahrbahn, auch wenn dieser Vergleich hinkt, weil der Verkehrslärm das gesprochene Wort auf dem Gehweg ohnehin rasch verschluckt.

Laut wie eine schleudernde Waschmaschine

Tagsüber – so weist es die Lärmkarte der Stadt Dresden aus – liegt der so genannte Dauerschallpegel hier an der Teplitzer Straße im Bereich zwischen der Caspar-David-Friedrich-Straße und der Corinthstraße bei mehr als 70 Dezibel. Das entspricht dem Krach einer schleudernden Waschmaschine. Und auch nachts ist es kaum besser, liegt der Wert auch noch bei über 65 Dezibel, was fernsehen in Zimmerlautstärke gleichkommt. „Sie brauchen hier keinen Wecker. Die Straße ist der Wecker“, sagt die Anwohnerin und meint damit vor allem den morgendlich einsetzenden Berufsverkehr.

Damit ist die Teplitzer Straße in Dresden absolut kein Einzelfall. An praktisch jeder großen und vielbefahrenen Straße sind die Menschen in den Häusern an vorderster Front dem Lärm ausgesetzt. Wo es genau in Dresden nun am lautesten ist, das, so sagt Wolfgang Socher, Chef des Dresdner Umweltamtes, sei dabei gar nicht mal so wesentlich. „Wir schauen nicht danach, wo der Lärm am größten ist, sondern wie viele Menschen jeweils betroffen sind“, erklärt Wolfgang Socher.

Probleme mit Gleisen auf Betonplatten

Sein Mitarbeiter Matthias Rothe, Bearbeiter der Lärmaktionsplanung im Umweltamt, kann wie aus dem Effeff gleich mehr als ein Dutzend Straßen aufzählen. Das seien beispielsweise marode Holperpisten wie die Königsbrücker Straße oder der westliche Abschnitt der Stauffenbergallee, Teile der Schäferstraße oder der Reicker Straße, wo jeweils die Straßenbahngleise auf der Fahrbahn noch in alten Betonplatten verbaut sind – oder eben Bereiche, wo die Fahrbahnen eng an den Fassaden und buchstäblich durch Häuserschluchten verlaufen. So wie an der Teplitzer Straße, aber auch an der Hansa- oder der Albertstraße.

An diesen Straßen besteht der größte Handlungsbedarf Die Verwaltung hat 36 Straßen oder Teilabschnitte erfasst, an denen wegen des Lärms besonders viele Menschen betroffen sind und wo mit baulichen Eingriffen Abhilfe geschaffen werden kann. Mehr als die Hälfte der Straßen hat erhebliche Mängel. Altenberger Straße (zw. Ender- und Hepkestr.), Bischofsweg (zw. Försterei- und Schönbrunnstr.), Gerokstraße (zwischen Güntz- und Arnoldstr.), Hamburger Straße (zw. Weißeritzbrücke und Cossebauder Str. sowie zw. Waltherstr. und Bremer Str.), Königsbrücker Straße (zw. Albertplatz und Stauffenbergallee), Loschwitzer Straße (zw. Schubert- und Berggartenstr.), Stauffenbergallee (zw. Königsbrücker und Radeburger Str.), Warthaer Straße (zw. Hamburger Str. und Roquettestr.), Bergmannstraße (zw. Schandauer Str. und Hepkeplatz), Breitscheidstraße (zw. An der Rennbahn und W.-Liebknecht-Str.), Enderstraße (zw. Altenberger Platz und Hepkestr.), Grillparzerstraße, Hepkeplatz, Heynahtsstraße, Kesselsdorfer Straße (zw. Poststr. und Wendel-Hipler-Str.), Maxim-Gorki-Straße (zw. Trachenberger Str. und Hubertuspl.), Nicolaistraße, Nürnberger Straße (zw. Münchner Str. und Nürnberger Ei), Reicker Straße (zw. Otto- Dix-Ring und Tornaer Str.), Schäferstraße (zw. Weißeritz- und Waltherstr.) Straßen, an denen bauliche Maßnahmen fast erschöpft sind, trotzdem weitere Maßnahmen geprüft werden: Albertstraße (zw. Metzer Str. und Albertplatz), Bautzner Landstraße (zw. Heinrich-Lange-Str. und An der Prießnitzaue), Breitscheidstraße (zw. W.-Liebknecht-Str. und Zamenhofstr.), Bürgerstraße (zw. Gehestr. und Torgauer Str.), Cottaer Straße, Emerich-Ambros-Ufer (zw. Flügelweg und Fröbelstr.), Hansastraße (zw. Großenhainer Str. und Conradstr.), Hoyerswerdaer Straße (zw. Bautzner Str. und Tieckstr.), Käthe-Kollwitz-Ufer (zw. Pfeifferhanns- und Neubertstr.), Lommatzscher Straße (zw. Leipziger Str. und Wächterstr.), Maxim-Gorki-Straße (zw. Döbelner und Trachenberger Str.), Meißner Landstraße (zw. Autobahnanschlussstelle Altstadt und Am Urnenfeld), Nürnberger Straße (zw. Nürnberger Ei und Budapester Str.), Pfotenhauerstraße (zw. Arnold- und Fetscherstr.), Tharandter Straße (zw. Altfrankener Str. und Altplauen)

Unterm Strich sind es nach Angaben des Umweltamtschefs zufolge in Dresden fast 40 000 Menschen, die allein nachts durch Straßenlärm ei­nem Pegel von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt sind – 850 davon wohnen an der Teplitzer Straße im Bereich zwischen der Corinth- und Caspar-David-Friedrich-Straße. „In anderen Städten“, so erklärt Wolfgang Socher, „ist der Autoverkehr noch wesentlich intensiver. Aber auch wir haben genug Straßen, wo wir handeln müssen.“ Schließlich, und das ist im Allgemeinen keine neue Erkenntnis, ist Verkehrslärm ein erhebliches Gesundheitsrisiko.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen drohen

Der Dresdner Medizinprofessor Andreas Seidler hat mit Kollegen in einer breit angelegten Studie untersucht, welche Auswirkungen Verkehrslärm tatsächlich auf die Gesundheit der Betroffenen hat. Gemeinhin ist bekannt, dass starker Verkehrslärm zu Schlafstörungen und darüber hinaus zu schweren Erkrankungen des Herz-Kreis-Laufsystems führen. „Hier sind Herzinfarkte, Schlaganfälle und die sogenannte Herzinsuffizienz zu nennen – dabei ist das Herz nicht mehr in der Lage, die erforderliche Pumpleistung zu erbringen“, sagt der Direktor des Instituts und der Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin der Technischen Universität Dresden.

Miese Noten wegen Lärm Dass sehr viele Dresdner unter Verkehrslärm leiden, hatte sich auch in der breit angelegten Umfrage Familienkompass Sachsen 2020 gezeigt. Insgesamt vergaben die Dresdner nur die – gemessen am sächsischen Schnitt – unterdurchschnittliche Note von 3,2. Besonders schlecht sind die Umfrageergebnisse in den Stadtteilen, durch die laute Straßen verlaufen. In der Inneren Neustadt (Beispiel Albertstraße, Note 3,9), Äußeren Neustadt ( Königsbrücker Straße, Note 3,7), Leipziger Vorstadt (Hansastraße, Note 3,7) und Strehlen (Note 3,6), wo sich neben der Teplitzer auch der Problemfall Reicker Straße befindet, ist die Unzufriedenheit sehr groß.

Andreas Seidler verweist dabei auf Zahlen, die Mitarbeiter des Bundesumweltamtes ermittelt haben. Die durch vorzeitigen Tod verlorenen Lebensjahre durch Verkehrslärm summierten sich demnach allein 2016 in Deutschland auf 51 000. Weitere 57 000 Jahre waren es der Analyse zufolge wegen Fluglärm.

Leider, so erklärt der Mediziner, weisen schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht immer Frühwarnzeichen auf: „Ein Herzinfarkt kann ebenso wie ein Schlaganfall quasi auch ,aus heiterem Himmel’ auftreten.“ Anderseits sei davon auszugehen, dass Belästigung durch Straßenlärm ebenso wie Schlafstörungen Stressfaktoren darstellen, die auf längere Sicht zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. „Wenn Verkehrslärm als stark belästigend empfunden wird oder zu starken Schlafstörungen führt, sollte das ernst genommen werden“, sagt Professor Andreas Seidler.

Keine klarer Grenzwert bisher bekannt

Derzeit kennt die Wissenschaft allerdings noch keine klare Grenze, ab wann Verkehrslärm tatsächlich gesundheitsschädigend ist oder Folgen doch ausgeschlossen werden können. Eine Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) gebe eine starke Empfehlung dafür ab, den Straßenverkehrslärm insgesamt – also am Tag, am Abend und in der Nacht – auf unter 53 Dezibel und nachts auf weniger als 45 Dezibel zu senken, sagt Andreas Seidler.

„Davon sind wir in vielen Städten – auch in Dresden – noch sehr weit entfernt“, sagt der Fachmann. Die eigene Studie der Dresdner Forscher im Rhein-Main-Gebiet, die von der WHO bislang noch nicht berücksichtigt werden konnte, sieht Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und die Psyche sogar bei noch geringeren Lärmpegeln, etwa ab 40 Dezibel. Nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation könne davon ausgegangen werden, dass das Risiko für eine koronare Herzkrankheit bei einem Plus von zehn Dezibel um etwa acht Prozent steige. Das Herzinfarktrisiko sei daher allein schon bei einer Lärmbelastung von 70 Dezibel um vier Prozent höher als bei 65.

Konzentration auf die ganz lauten Straßen

Die Zahlen und so genannten Schwellenwerte kennen auch die Verantwortlichen im Dresdner Umweltamt. Hier verweist Wolfgang Socher auf den Sachverständigenrat für Umweltfragen und deren Empfehlungen. Diese sehen aktuell ab einem Lärmpegel am Tag von mehr als 65 Dezibel und nachts von mehr als 55 Dezibel dringenden Handlungsbedarf – wenngleich die Experten langfristig die Vorgaben der WHO als Maßstab sehen.

Für ihre Arbeit haben die Mitarbeiter im Umweltamt den nächtlichen Schwellenwert vorerst auf 60 Dezibel festgelegt. Dahinter steckt keine Ignoranz. Aber: Bei 55 Dezibel wären sehr viel mehr Straßen ein Problemfall. „Das heißt nicht, dass wir die anderen Straßen aufgeben“, sagt Wolfgang Socher. Aber es gehe darum, Prioritäten zu setzen. In ei­nem Kampf gegen den Krach, der jedoch alles andere als einfach ist.

Bei vielen Straßen keine kurzfristige Sanierung zu erwarten

Im Lärmaktionsplan der Stadt stehen aktuell rund zwei Dutzend Straßenabschnitte, die als „lärmauffällig“ gelten und für die bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation mit hoher Priorität oder zumindest als sinnvoll vorgeschlagen werden. Dazu zählen auch viele „alte Bekannte“ wie etwa die Königsbrücker Straße oder die Stauffenbergallee. Hier ist es vor allem das Pflaster, was für Lärm sorgt.

Die Lösung bei diesen Straßen ist offensichtlich, eine Sanierung würde für spürbare Verbesserungen sorgen. Doch das hängt einerseits an den finanziellen Möglichkeiten – oder wie im Fall der Königsbrücker Straße auch am seit Jahren währenden Hin und Her. In vielen Fällen, so heißt es im Masterplan Lärmminderung, sei daher „keine kurzfristige Sanierung zu erwarten.“

Gegensteuern mit Tempo 30

Doch es gibt auch noch andere Mittel, um Anwohner vor Lärm zu schützen. Seit einigen Jahren setzt das Umweltamt dabei vor allem auf Tempolimits. Auf der Gerokstraße, Hüblerstraße, Lübecker Straße oder der Stauffenbergallee gilt inzwischen ganztäglich oder zumindest nachts Tempo 30. Sogar auf einem Teil der Bautzener Straße haben die Mitarbeiter der Behörde eine solche Begrenzung zumindest für nachts durchsetzen können.

Auf insgesamt etwa einem Dutzend Straßenabschnitten konnte so die Lage in den vergangenen Jahren verbessert werden, wie Matthias Rothe erklärt. Die Behörde sieht darin ein wirksames Mittel, das künftig auch häufiger Anwendung finden sollte. Zugleich bremst Wolfgang Socher allerdings die Erwartungen: Denn einfach mal eben so lassen sich Tempolimits nicht anordnen. „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr prüft das sehr streng und die Entscheidungen fallen nicht immer zugunsten der Betroffenen aus“, sagt Wolfgang Socher.

Vorwurf: Gesundheit steht hinten an

Im Kern gehe es dabei immer um die Abwägung zwischen dem Lärmschutz einerseits und einem flüssigen, fließenden Verkehr auf der anderen Seite. „Wir wünschen uns da eine Harmonisierung zwischen der Gesundheit und dem Straßenverkehr. Es kann nicht sein, dass das ei­ne immer ausgeblendet wird“, kritisiert der Amtschef. Solange der Bund die Regeln nicht ändere und sich der Freistaat – anders als andere Bundesländer – sehr strikt an diese anlehne, werde das Tempolimit „ein schwieriger Akt bleiben.“

Mäßige Nachfrage nach schalldichten Fenstern Eine weitere Möglichkeit um Betroffenen zu helfen ist der passive Lärmschutz, etwa durch den Einbau von Fenstern, die weniger Krach durchlassen. Vor mehr als zehn Jahren hatte die Stadt sogar ein Programm aufgelegt, dass den Einbau von Schallschutzfenstern gefördert hat. Nur: Die Nachfrage war nicht sonderlich groß. Generell werden diese Angebote eher mäßig durch Immobilieneigentümer angenommen. Das Straßen- und Tiefbauamt schätzt, dass bisher lediglich zwischen 25 und 50 Prozent der Berechtigten die Mittel für passiven Schallschutz in Folge von Straßenbaumaßnahmen beanspruchten.

Für die Anwohnerin an der Teplitzer Straße wäre ein Tempo 30 vor ihrer Haustür durchaus wünschenswert. „Es geht ja nicht nur um den Lärm, sondern auch um den Dreck und die Erschütterungen, wenn große Fahrzeuge hier mit hoher Geschwindigkeit durchbrettern“, sagt sie. Doch angesichts der hohen Hürden sieht Wolfgang Socher dafür kaum Erfolgsaussichten. „Bei einer mehrspurigen Straße wird es ganz schwierig mit Tempo 30“, sagt er.

Ohnehin werden die Anwohner hier wohl oder übel mit dem Verkehrslärm leben müssen – wie an vielen anderen Straßen in Dresden auch. Die Teplitzer Straße reiht sich ein in eine lange Liste der Straßen, wo bereits verschiedene Maßnahmen zur Minderung des Lärms umgesetzt worden sind – die aber weiterhin noch als auffällig gelten, ohne dass es derzeit weitere Ansatzpunkte gibt, um hier gegenzusteuern.

An diesen Straßen sind die Möglichkeiten derzeit ausgereizt An diesen Straßen waren bereits umfangreiche Maßnahmen erfolgt, weitere Ansatzpunkte zur Lärmminderung bestehen allerdings gegenwärtig nicht. Trotzdem gelten diese Bereiche weiterhin als auffällig und als besonders laut. Antonstraße (zw. Albertplatz und Bhf. Neustadt), Bautzner Landstraße (zw. Collenbuschstr. und Rißweg, zw. Rißweg und Ullersdorfer Platz, zw. Albertplatz und Prießnitzstr. sowie zw. Waldschlößchenbrücke und Fischhausstr.), Bergstraße (zw. Räcknitzhöhe und Zellescher Weg), Bischofsplatz, Bischofsweg (zw. Schönbrunnstr. und Bischofsplatz sowie zw. Görlitzer Str. und Förstereistr.), Borsbergstraße (zwischen Fetscherplatz und Tittmannstr.), Buchenstraße (zwischen Rudolf-Leonhard-Str. und Hechtstr.), F.-C.-Weiskopf-Platz, Freiberger Straße (zw. Oederaner Str. und Ebertplatz), Fritz-Reuter-Straße (zw. Bischofsplatz und Friedensstr.), Görlitzer Straße, Großenhainer Straße (zw. Hansastr. und Fritz-Reuter-Str. und zw. Schützenhofstr. und Neuländer Str.), Hamburger Straße (zw. Flügelweg und Weißeritzbrücke), Hechtstraße (zw. Buchenstr. und Hansastr.), Käthe-Kollwitz-Ufer (zw. Sachsenplatz und Pfeifferhannsstr.), Kesselsdorfer Straße (zw. Dessauer Straße und Rädestr.), Körnerplatz, Lübecker Straße (zw. Werkstättenstr. und Emerich-Ambros-Ufer), Meußlitzer Straße (zw. Storchennest- und Putjatinstr.), Moränenende (zw. W.-Liebknecht-Str. und Breitscheidstr.), Österreicher Straße (zw. Salzburger und Leubener Str.), Pillnitzer Landstraße (zw. Rats- und Winzerstr.), Pirnaer Landstraße, Radeburger Straße (zw. Hammerweg und Stauffenbergallee), Riegelplatz, Robert-Blum-Straße (zw. Theresien- und Antonstr.), Rothenburger Straße (zw. Bautzner und Böhmische Str.), Rudolf-Renner-Straße (zw. Lübecker Str. und Emil-Ueberall-Str.), Schandauer Straße (zw. Borsbergstr- und Altenberger Str.), Schillerstraße (zw. Körnerplatz und Plattleite), Schneebergstraße (zw. Comenius- und Rosenbergstr.), Teplitzer Straße (zw. Lockwitzer Str. und Wilhelm-Franke-Str. sowie zw. C.-D.-Friedrich-Str. und Mockritzer Str.), Tharandter Straße (zw. Schillingstr. und Fritz-Schulze-Str.), Weißeritzstraße (zw. Magdeburger Str. und Schäferstraße)

Der Mediziner Andreas Seidler verweist indes auf Möglichkeiten, die Betroffene selbst ergreifen können. So können Ohrenstöpsel beim Schlafen helfen. „In gewissem Umfang scheinen sich Lärmwirkungen auch ’ausgleichen’ zu lassen“, sagt der Wissenschaftler. Als Ausgleich empfehle es sich, häufig ruhige Gebiete, beispielsweise Parks, aufzusuchen. Zudem könne jeder Dresdner selbst von sich aus zu einer ruhigeren Umwelt beitragen – etwa durch den Umstieg aufs Fahrrad.

Generell sieht der Experte Verkehrslärm als eine zentrale Herausforderung für die Gesellschaft. „ Robert Koch hat schon 1910 gesagt: ’Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest’“. Die aktuelle Pandemie, so sein Appell, dürfe nicht vergessen lassen, dass auch die Umwelt starke Auswirkungen auf die Gesundheit habe. „Die hohe gesundheitliche Bedeutung des Umweltlärms ist erst in den letzten Jahren in das öffentliche Bewusstsein gerückt“, erklärt Andreas Seidler, der dabei noch einmal auf die Studie für das Rhein-Main-Gebiet verweist. „Es wäre sinnvoll, wenn auch in Sachsen ein entsprechendes Projekt gefördert würde“, so der Professor.

Von Sebastian Kositz