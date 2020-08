Dresden

In die Diskussion um ein Konzept für die Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms kommt erneut Bewegung. Mit einer Variante, die 2015 als Vision vorgestellt worden war und eigentlich längst als verworfen galt: eine Seilbahn. Erst kürzlich hieß es aus dem Stadtbezirksbeirat Loschwitz, der das Verkehrskonzept von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) abgelehnt hatte, Vorschläge wie eine Zahnradbahn, Supraleit-Schwebebahn oder eben die Seilbahn seien noch vager und wohl frühestens im Jahr 2040 zu realisieren.

Zwischen 3,7 und 12,3 Millionen Euro

Nun hat der Fernsehturmverein drei Kostenvoranschläge des Südtiroler Seilbahnherstellers Leitner auf den Tisch gelegt, die er im Juli eingeholt hat. Die mit 922 Metern kürzeste Variante wird dabei mit 3,7 Millionen Euro veranschlagt, eine zweite, die in gerader Strecke über den Flutgraben bis zum Netto-Markt führt ist rund 2400 Meter lang und soll 10,35 Millionen kosten. Die teuerste mit rund 12,3 Millionen veranschlagte dritte Variante wäre eine 1470 Meter lange Gondelfahrt mit Winkelstation über Waldgebiet, wobei keine Grundstücke überfahren werden müssten. Kalkulierte Bauzeit für alle drei Varianten – jeweils mit geschlossenen Kabinen für acht Personen: rund zehn Monate.

Anzeige

Lesen Sie auch: Baustelle mit Aussicht – ein Vor-Ort-Termin im Fernsehturm

Weitere DNN+ Artikel

Das Verkehrskonzept sei in Umfang und Kosten so gewaltig, dass seine Umsetzung eine Wiedereröffnung des Fernsehturms stark verzögern, schlimmstenfalls ganz verhindern würde, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Das Seilbahnprojekt sei machbar und zumindest eine temporäre Lösung, um Zeit zu gewinnen. Zu einer angekündigten Konferenz, auf der der Verein gemeinsam mit dem Seilbahnhersteller die Politik und die Presse im Detail über die neuen Vorschläge informieren will, sagte Vereinssprecherin Barbara Lässig, diese werde voraussichtlich erst im Oktober stattfinden können.

So sieht es derzeit im und auf dem Fernsehturm aus

Zur Galerie Rundgang auf dem Dresdner Fernsehturm

Gondeln über Privatgrundstücken

Der Verein schlägt ein Werkstattverfahren vor, in dem alle Beteiligten parallel und unmittelbar zusammenarbeiten. Damit könne die Planungsphase auf ein- bis eineinhalb Jahre verkürzt werden. „Zusammen mit der Bauphase könnten wir das also in weniger als drei Jahren realisieren“, so Lässig. Voraussetzung für ein Gelingen wäre allerdings, dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert das zur Chefsache macht.

Beim Verkehrskonzept, das sehr viel teurer sei als die Seilbahn-Variante, gehe sie dagegen von rund zehn Jahren aus. Ob die Kosten für die Seilbahn in der veranschlagten Höhe überhaupt anfallen würden, hänge auch vom Betreiberkonzept ab. Denn mit einer Seilbahn lasse sich immerhin auch Geld verdienen. Auch zu Bedenken der Bürger, deren Grundstücke von einer Seilbahn überfahren würden, gebe es vernünftige Ideen, so Lässig. Entscheidend sei, dass man miteinander ins Gespräch komme.

„Die Eröffnung des Fernsehturms ist unser Ziel und das werden wir nicht aus dem Auge verlieren“, heißt es aus dem Verein. Man habe nicht vor, auf der Zielgeraden stehenzubleiben. Und: „Wir freuen uns auf bevorstehende spannende und vor allem zukunftsweisende Wochen“.

Von Holger Grigutsch