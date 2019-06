Dresden

Nach den zwei Rammstein-Konzerten im Rudolf-Harbig-Stadion ist die Spielstätte von Dynamo Dresden nun am Sonnabend Schauort der „ Schlagernacht des Jahres“. Die Eintrittskarten dafür gelten mit der Ausnahme von Freikarten von Sonnabend 11.30 Uhr bis Sonntag früh um 4 Uhr als Fahrkarte für Straßenbahnen, Züge und Busse im ganzen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die in den letzten Tagen in den Festivalmodus geschaltet haben, setzen nach Rammstein und Bunter Republik Neustadt erneut zusätzliche Straßenbahnen ein.

Ansatz für das Kombi-Ticket und die Anreise mit dem Nahverkehr ist, dass das Stadion an der Lennéstraße mit den Linien 10 und 13 direkt erreichbar ist. Auch die Linien 1, 2, 4 und 12 am Straßburger Platz sowie 9 und 11 am Lennéplatz verkehren nur wenige Schritte entfernt. Schlager-Fans aus dem Umland kommen mit den Straßenbahnlinien 9, 10 und 11 in rund fünf Minuten vom Hauptbahnhof zum Stadion. Praktisch: Besucher können als Ziel „ Schlagernacht“ in den Auskunftssystemen von DVB und VVO eingeben und erhalten so die optimale Verbindung zum Konzert.

Wegen des erwartet großen Andrangs setzen die Verkehrsbetriebe unmittelbar nach Veranstaltungsende auf den Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 und 13 zusätzliche Wagen ein. Insbesondere Richtung Hauptbahnhof werden die Linie 10 ab „Georg-Arnhold-Bad“ und die Linien 9 und Linie 11 ab „Lennéplatz“ verstärkt.

Nach dem Konzert verkehren ab dem Hauptbahnhof die letzten S-Bahnen nach Meißen um Mitternacht und 1.05 Uhr, nach Pirna um 0.12 Uhr und 1 Uhr sowie nach Tharandt um 0.06 Uhr. Die letzte Regionalbahn nach Kamenz fährt 0.02 Uhr ab und nach Görlitz startet der letzte Zug um 0.48 Uhr.

Neben den Übergangsstellen mit Parkmöglichkeiten in der Region gibt es auch am Dresdner Stadtrand kostenfreie „Park+Ride“-Plätze mit Bahnanschluss. Direkt an der Autobahn liegen die P+R-Plätze in Kaditz und Gompitz, aus dem Norden sind die Parkplätze an den Bahnhöfen Langebrück und Klotzsche Alternativen. Autofahrer können ihr Auto so am Dresdner Stadtrand abstellen und kostenfrei mit Zug, Bus und Bahn zum Konzert fahren.

Informationen zu Fahrplan und Tarif, gibt es im Internet unter www.vvo-online.de und www.dvb.de sowie an der VVO-InfoHotline 0351/ 852 65 55 und bei der DVB unter 0351/ 857 10 11.

Von uh