Verkehrsbetriebe in Dresden: Der Oberbürgermeister soll es richten

Dresden

Der Stadtrat hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) damit beauftragt, bis zum 31. März 2022 Vorschläge für die Ausrichtung und Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vorzulegen. 36 Stadträte stimmten für einen interfraktionellen Antrag von CDU, Grünen, SPD und FDP. 18 Stadträte stimmten dagegen, zwölf enthielten sich der Stimme. Gleichzeitig sollen die Verkehrsbetriebe mit Marketing-Kampagnen Kunden zurückgewinnen und sich neue Fahrgäste erschließen.

Fehlbetrag von zehn Millionen Euro und mehr

Hintergrund des Antrags ist die finanzielle Situation der Verkehrsbetriebe, die hohe Verluste konstatiert. Das Minus wird vom Versorgungskonzern Sachsen Energie ausgeglichen, doch auch beim Versorger wachsen die Bäume nicht in den Himmel, so dass ein Fehlbetrag von zehn Millionen Euro und mehr pro Jahr bleibt.

Für die Linken im Stadtrat ist klar: „Die Verkehrsbetriebe brauchen Mittel aus dem städtischen Haushalt. Daran führt kein Weg vorbei, um diese Tatsache kommen wir nicht herum“, erklärte Linke-Stadtrat Jens Matthis. Insofern, so der Linke, verzögere der Antrag nur die notwendige Konsequenz: Die Stadt müsse den ÖPNV finanziell unterstützen.

Was soll der ÖPNV leisten?

Das, so erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende, sei falsch. Vielmehr komme es darauf an, Fragen zu beantworten: „Was muss ein guter Öffentlicher Personennahverkehr leisten? Welche Standards wollen und müssen wir festlegen? Was kostet das?“ Mit dem Antrag spiele der Stadtrat den Ball an den Richtigen weiter. Hilbert müsse Antworten liefern.

Lichdi: Der Stadtrat gibt die Linie vor

Für Johannes Lichdi (Dissidenten) die grundfalsche Methodik. Der Stadtrat sei das Gremium, das die Linie vorgeben müsse – und nicht der Oberbürgermeister. „Ich halte es für grundfalsch, unsere Verantwortung an den OB abzuschieben“, erklärte Lichdi. Das sei nicht der richtige Weg, den Anteil des ÖPNV am Verkehr in Dresden zu erhöhen.

Von Thomas Baumann-Hartwig