Dresden

Wer konservativ ist, fährt Auto. So will es das Klischee. Doch Lars-Detlef Kluger macht da nicht mit. Der ehemalige Dresdner CDU-Stadtrat hat nicht nur keinen Wagen, sondern auch keinen Führerschein. „Ich habe für mich nie einen Vorteil im Autofahren erkennen können“, sagt der 50-jährige Leiter eines Berufsschulzentrums. Deshalb wollte er es auch nie lernen. Seiner Frau Kristin geht es genauso. Sie „hatte nie das Bedürfnis, einen Führerschein zu machen“. An dieser Einstellung änderten auch ihre fünf Kinder nichts.

Die Klugers meldeten sich bei den Dresdner Neuesten Nachrichten, nachdem sie vom abgebrochenen Experiment „Autofrei“ der Familie Wachtel gelesen hatten. Maskenbedingte Verständigungsprobleme in der Straßenbahn, reduzierte Carsharing-Flotten und die Kosten für einen Mietwagen für den Frankreichurlaub führten dazu, dass sich die Wachtels ein Jahr nach dem Verkauf ihres Autos ein neues zulegten.

Keine Lust auf Werkstatt-Stress

Lars-Detlef Kluger betont, dass er seine Haltung niemandem aufzwingen will, linksgrünen Autofahrerhass hört man bei ihm nicht raus. Dennoch: Wenn andere von ihrem schicken neuen Wagen schwärmen oder über die nächste Ratenzahlung stöhnen, kann der Schulleiter nur mit dem Kopf schütteln. Alleine die Vorstellung, ein Auto zu besitzen, empfinden er und seine Frau Kristin als anstrengend. Die Sorge, dass ein Kratzer in den Lack kommen oder der Wagen geklaut werden könnte, die Gedanken an Reifenwechsel und TÜV – darauf haben die beiden keine Lust.

Die Infrastruktur um ihre Wohnung in Trachau macht es ihnen leicht. Nach einer Minute Fußweg stehen sie an der Haltestelle Alttrachau, wo die Straßenbahnlinien 4,9 und 13 und die Buslinie 70 halten. Ein paar 100 Meter weiter fahren die 64 und die S-Bahn ab. Klugers arbeiten beide in Gorbitz, den Weg dorthin erledigen sie mit den Öffentlichen oder dem Fahrrad. Die fünf Kinder (zehn, zwölf, 15, 18, und 21 Jahre alt) machen es genauso.

Lebensmittel im Fahrradanhänger, Möbel im Großraumtaxi

Für Lebensmitteleinkäufe radeln Kristin und Lars-Detlef mit Anhänger los. Während andere ihren Wocheneinkauf im Kofferraum stapeln, nutzen die sie ihre Fahrradanhänger. Da passt zwar nicht so viel rein wie in ein Auto, aber sie „haben sich daran gewöhnt, vier Mal die Woche einzukaufen“, sagt der Familienvater. Und auch für den Möbeleinkauf gibt es eine Lösung: Großraumtaxi.

Stehen Ausflüge und Urlaube an, steigen die Klugers in die S-Bahn, den Zug und ganz selten ins Flugzeug. Dass es auf den Schienen meist länger dauert als auf der Autobahn, ist für sie in Ordnung. „Wir haben Freude an langen Fahrten“, sagt Lars-Detlef. Er erinnere sich noch daran, wie mies sein Vater früher drauf war, nach Stunden hinterm Steuer. Seine Familie hingegen komme entspannt im Urlaub an. „Ich sitze mit den Kindern viel lieber im Zug, wo wir vor und zurück können, als eingepfercht im Wagen“, sagt Kristin.

Grüne Motive Fehlanzeige

Ökologische Gründe haben beim Pkw-Verzicht der Klugers nie eine Rolle gespielt. Sie plädieren auch nicht für eine autofreie Stadt. Generell haben sie kein Problem mit den Vierrädern. Nur mit deren Besitzern, die ihre Tür aufreißen, ohne sich vorher nach Radfahrern umzudrehen, fügt Kristin hinzu.

Für die Kinder sei es nie ein Problem gewesen, dass ihre Eltern kein Auto hätten, ist sich das Paar sicher. „Sie kennen es ja nicht anders.“ Trotzdem liebäugeln die zwei ältesten Töchter mit dem Führerschein. Doch auch damit haben die Klugers kein Problem. Fest steht nur: Bezahlen muss der Nachwuchs selbst.

Von Laura Catoni