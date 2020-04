Verheerend: Was die Polen im 18. Jahrhundert über Dresden dachten

Dresden

O tempora, o mores! Über den Verfall der Sitten wird geklagt, seit dies der Politiker und Philosoph Cicero anno 70 v. Chr. in seiner zweiten Rede gegen Verres und 63 v. Chr. in seiner ersten Rede gegen Catilina tat. Empört, und zwar über die Zustände am sächsischen Hof in Dresden, waren zu Zeiten Augusts des Starken viele, nicht zuletzt aber zuhauf die Untertanen in Polen.

„Für die Verteidiger der altpolnischen, sarmatischen Sitten erschien Dresden als eine Brutstätte des Lasters“, schrieb der polnische, in Thorn lehrende Historiker Jacek Staszewski (1933-2013) in seinem Werk „Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts“, das an sich 1987 erschien, erst jetzt aber auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Schäferspiele, wie sie August der Starke so liebte, erachtete das Gros der polnischen Magnaten und Kleinadligen, die sich als Nachfahren der antiken Sarmaten sahen, als unter ihrer Würde.

König August III. von Polen (1696-1763) in polnischer Tracht auf einem Gemälde von Louis de Silvestre. Quelle: PR

Wie Staszewski einmal mehr deutlich macht, war das Urteil der polnischen Geschichtsschreibung über die „Sachsenzeit“, also die Ära der sächsisch-polnischen (und eigentlich auch noch litauischen) Union, ziemlich verheerend, was schon mit den einst sehr geschätzten, heute kaum noch gelesenen Romanen Józef Ignacy Kraszewskis anfing. Staszewski war einer der wenigen, der versuchte, der „schwarzen Legende“ entgegenzuwirken. Wie im Vorwort versichert wird, befreite Staszewski die Betrachtung des Dresdner Hofes von der Kategorie der modernen Rationalität und Rentabilität, über die die europäischen Höfe der Vormoderne lange beurteilt wurden...“ Nur hier und da sind einige Aussagen des Autors ob der Forschungsergebnisse in jüngster Zeit zu revidieren.

Maria Josephas Ehevertrag sah einen katholischen Friedhof vor

Zunächst breitet Staszewski ein Panorama der Dresdner Stadtgeschichte im 18. Jahrhundert aus. Diesbezüglich sollte das meiste zumindest geschichtsbewussten Dresdnern bekannt sein, aber so manches dürfte für das Gros der Leser auch neu sein: So wird festgehalten, dass die Entstehung eines katholischen Friedhofs in Zusammenhang mit dem Ehevertrag von 1719 zwischen August III. und Maria Josepha stand; diese hatte nach einem Ort verlangt, wo ihre katholischen Bediensteten begraben werden konnten. Der erste hier bestattete Pole war dann Stanislaw Ozarowski aus dem Pagenkorps, der am 4. April 1731 beigesetzt wurde.

Möglich ist, dass schon früher Polen niedrigeren Standes hier bestattet wurden, ohne dass die ausdrücklich vermerkt wurde. Angehörige großer Familien, die in Dresden zu Gott berufen wurden, wurden nach Polen überführt. Ebenfalls bedenkenswert: Staszewski hält die Rede vom „Dresdner Barock“ nur für die Hälfte der Wahrheit, im selben Stil wurden auch in Warschau städtebauliche Akzente gesetzt.

Was das polnische Milieu zu Zeiten der Augusteischen Ära angeht, versichert Staszewski, dass es anfangs allein die Person des Königs war, weshalb Polen nach Dresden kamen. Hier lernten sie dann ein Hofleben kennen, das ihnen fremd war und nach anderen Regeln funktionierte als das am Warschauer Hof. Die Hofhaltung Johanns III. Sobieski hatte dem sarmatischen Geschmack entsprochen und hatte nur wenig fremde Einflüsse, schon gar nicht aus Mittel- und Westeuropa, aufgenommen. Überhaupt: Jegliche politische Muster und Ideen aus dem Ausland betrachtete man äußerst kritisch – der Vorwurf der „włoskie und hiszpanskie prakytki“ (italienische und spanische Praktiken) zur Förderung des Absolutismus lag ständig in der Luft, was darauf hindeutet, dass nicht nur der direkte Einfluss ausländischer Einwanderer, sondern auch „nichtpolnische“ Wissenschaften als Gefährdung gesehen wurden.

Fremde Sitten, fremde Sprache, fremde Gesellschaft – das löste bei den Polen, die gegenüber dem wenig bekannten Westen einen ständigen Minderwertigkeitskomplex hegten, oft Abwehrreflexe aus. Überempfindlich in Sachen persönlicher Ehre, forderten sie Einheimische oft zum Duell. Entsprechend wurden seitens der Dresdner in den Polen Hitzköpfe und Störenfriede gesehen, die sich gerne schlugen, besonders nach alkoholischen Exzessen.

Prinzipiell blieben die polnisch-sächsischen Kontakte lange Zeit auf das Milieu des Hofes begrenzt. Die oft geringe Kenntnis der deutschen Sprache sorgte wie ihre andere Konfession dafür, dass die Polen am städtischen Leben so gut wie keinen Anteil hatten. Katholiken waren im stramm lutherischen Dresden ähnlich beliebt wie heute ein St. Pauli-Fan im K-Block des Rudolf-Harbig-Stadions. Wie viele, so moniert auch Staszewski die vehemente Katholikenfeindlichkeit der lutherischen Dresdner, konstatiert aber auch, dass seit den 1680er-Jahren in Polen wiederum die andersgläubige Szachta (=der Kleinadel) allmählich aus dem politischen Leben eliminiert wurde und der gesamte Adelsstand sich enger mit dem „allein selig machenden“ Katholizismus verband.

Zunächst kamen die Polen allein wegen der Person des Königs

Aber die Bedeutung der polnischen Kolonie wuchs dann nicht nur durch den zunehmenden Zustrom von Polen aus unterschiedlichen Ständen nach Dresden, sondern auch aufgrund der Karrieren von Angehörigen der polnischen Szlachta (des Kleinadels) in verschiedenen Diensten am Hof. Es war nicht zu knapp die Präsenz polnisch-litauischer Magnaten, die zum Glanz des kurfürstlich-königlichen Hofes beitrugen, zudem sorgten sie für einen gewissen „exotischen“ Touch. Der Stolz aufs vermeintliche Sarmatentum sorgte dafür, dass viele erst mal den von der türkischen Mode inspirierten „Kontusz“, den Sarmatenrock, trugen, bevor sie sich dann mit westlicher Kleidung eindeckten.

Den höchsten Rang hatte zunächst Jan Jerzy Przebendowski inne, der Schatzkanzler der Krone, der 1711 in das Geheime Kabinett berufen wurde. Seine Position am Hof verdankte er den Verdiensten, die er sich durch die Unterstützung Augusts des Starken bei der Erlangung der polnischen Krone erworben hatte. Wie man auch erfährt, waren nach einer Umstrukturierung des Geheimen Kabinetts und der Einführung einer neuen Geschäftsordnung im wöchentlichen Arbeitsplan zwei Tage (Montag und Donnerstag) vorgesehen, an denen sich August II. sich polnischen Angelegenheiten widmete. Deshalb war ständig einer der polnisch-litauischen Unterkanzler oder der Kronunterkanzler Jan A. Lipski vor Ort, außerdem die höheren Beamten des Kanzleramtes. Wie man erfährt, wurde der als ungemein fähig erachtete Antoni Sebastian Dembowski zum Sekretär des Geheimen Kabinetts ernannt und erhielt die Aufsicht über alle polnischen Angelegenheiten. Regelmäßig trafen Gesandtschaften aus Polen ein, die sich in den verschiedensten Angelegenheiten an den König wandten.

Das nahm unter August III. dann noch zu. Der versuchte bis in die Mitte der 1740er-Jahre zwar noch, seiner Residenzpflicht in Polen nachzukommen, später beschränkten sich seine Aufenthalte aber nur noch auf die Sitzungsperiode des Sejms, was er damit rechtfertigte, dass die sächsischen Angelegenheiten einen Großteil seiner Zeit beanspruchten. In der Tat war es eine Zeit der Krisen und Kriege für Sachsen. Große Bedeutung hatte entsprechend daher die Einrichtung einer polnischen Kanzlei in Dresden, die die königliche Korrespondenz mit den Magnaten, den Verwaltern der königlichen Güter sowie den Senatoren und Ministern führte.

Im Umkreis des Dresdner Hofes tummelten sich diverse geheime Bünde. Auch auf die Freimaurer und ihre Vorläufer wirft Staszewski einen intensiven Blick. Für die polnische Freimaurerei war die Verbindung nach Dresden lange zentral – und der Verbindungsmann zwischen den beiden Hauptstädten war Alois Friedrich Brühl. Aber auch die Welt der Pagen, Kadetten und Soldaten wird vom Autor erhellt. Zudem zeichnet der Autor abschließend ein bemerkenswertes Bild der polnischen politischen Emigration, die mitnichten homogen, sondern gespalten war, was die politische Zukunft des durch Teilungen geschwächten und 1795 dann auch erst mal ganz von der politischen Landkarte verschwindenden Polens anging.

Verfolgung ja, aber Fahrzeuge dafür gab es nicht

Als im Sommer 1795 die Gräfin Ludwika Zyberg-Plater und Ignacy Ledóchowski in Dresden eintrafen, waren die Behörden mäßig erbaut. Beide galten als Personen von „revolutionärem Geist“, die Gräfin gehörte zum harten Kern des von Russen und Preußen niedergeschlagenen Kosciuszko-Aufstands von 1794. Im Hinblick auf die Gefahr revolutionärer Umtriebe beschloss das Geheime Kabinett, dass sich die Gräfin und ihr Begleiter nicht auf Dauer in Dresden aufhalten durften. Sie wurden streng polizeilich überwacht, aber die Agenten waren schon physisch nicht imstande, diese so lange zu observieren. Ihnen standen – was für ein Treppenwitz – keine Fuhrwerke zur Verfügung, mit denen sie die zu observierenden Personen bei ihren Kutschfahrten hätten verfolgen können.

Was hätte da wohl James Bond gesagt, der bekanntlich in jedem neuen Film die tollsten Schlitten mit allerlei „Schnickschnack“ wie Vernebelungsanlage, Ölsprüher, Maschinengewehren, Reifenschlitzern und Schleudersitz fährt? Die mangelhafte Ausrüstung der Dresdner Polizei wurde jedenfalls schon damals moniert, was aber die Regierung trotzdem nicht veranlasste, den Etat aufzustocken.

Jacek Staszewski: Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts. fibre Verlag, 272 Seiten, 36 Euro

Von Christian Ruf