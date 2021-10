Verhandlung in Dresden: 41-Jährige suchte einen Mörder im Darknet

Dresden

Die 41-Jährige auf der Anklagebank ist brünett, hübsch, wirkt intelligent, eher harmlos und, trotz acht Monaten U-Haft, gepflegt. Aber die Dame ist mit Vorsicht zu genießen. Wegen versuchter Anstiftung zum Mord steht Ina R. seit Dienstag vor dem Dresdner Landgericht.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die Angeklagte soll per Internet Killer beauftragt haben, die Freundin ihres von ihr getrennt lebenden Ehemanns umzubringen. Der hatte sich eine jüngere Geliebte zugelegt, die auch noch von ihm schwanger war, was der Angeklagten versagt blieb. Aus übersteigerter Eifersucht, Hass und dem Gedanken, dass das Kind ihre Ansprüche auf das Vermögen ihres Mannes schmälern könnte, habe Ina R. beschlossen: Die Frau muss weg.

9000 Dollar verlangte der Auftragsmörder aus dem Darknet

Rund zwei Monate, so lautet die Anklage, suchte sie im Darknet – einem illegalen Marktplatz für kriminelle Geschäfte im Internet – nach jemandem, der den Job übernimmt und wurde fündig. Auf einer Seite „Internetkillers“ wurde die Tötung von Menschen – innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss – gegen Geld als Dienstleistung angeboten. Ina R. registrierte sich als Nutzerin. Der Ablauf, Details und besondere Wünsche bei der Tat wurde im Chat abgesprochen – auch der Preis von 9000 US-Dollar in der Kryptowährung Bitcoin.

Die Angeklagte gab Namen, Adresse, Auto, eine Personenbeschreibung und Besonderheiten ihrer Konkurrentin weiter, wie deren täglichen Spaziergang mit dem Hund. Ihre Bedingung: Es sollte wie ein Unfall aussehen und nicht im Haus oder in deren Umgebung (Großraum Pirna) passieren. Man wurde sich einig und am 23. Februar dieses Jahres überwies die 41-Jährige den geforderten Bitcoin-Betrag. Am 26. Februar klingelte die Polizei bei Ina R. Seitdem sitzt sie in U-Haft.

Journalist deckte das Vorhaben zufällig auf

Aufgeflogen war alles durch eine Zufall. Eine Journalistin des Magazins „Der Spiegel“ hatte im Darknet zu Auftragsmorden recherchiert, war dabei auf diesen Auftrag gestoßen und hatte die Staatsanwaltschaft informiert. Bei den Ermittlungen kam man dann sehr schnell auf die Angeklagte und die Beweislage ist ziemlich eindeutig. Ina R. kündigte für den nächsten Verhandlungstag eine Einlassung an.

Zu einem Anschlag auf das Opfer kam es nicht. Ob die mutmaßlichen Killer überhaupt zugeschlagen hätten, ist unklar. Viele sind Betrüger und die Angebote im Darknet reine Abzocke.

Von Monika Löffler