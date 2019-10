Verhandlung am Amtsgericht Dresden: Hat Michael M. über HIV-Infektion gelogen?

Dresden

Michael M. weiß seit 2012, dass er HIV-positiv ist, trotzdem soll er im Juli 2015 einen Gleichaltrigen beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem Virus infiziert haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung kassierte er am Montag vom Amtsgericht zwei Jahre und fünf Monate Haft.

Der Angeklagte wiegelte ab: Er habe dem anderen von der Infektion erzählt, man habe Sex gehabt, aber mit Kondom, dass allerdings kaputt gegangen sei.

Das Opfer erzählte eine andere Geschichte. Für ihn sei es der erste Sex gewesen – ohne Kondom. Und er habe Michael M. mehrfach gefragt, ob er eine ansteckende Krankheit habe, was der immer verneint habe. Das Gericht glaubte ihm. „Es war überzeugend, was er sagte, stimmig und er zeigte keinen Belastungseifer“, so die Richterin.

Dank neuester Forschung kann der junge Mann bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme ein fast normales Leben führen.

